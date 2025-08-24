Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az amerikai médiának nyilatkozva beszélt Volodimir Zelenszkij jogi státuszáról, a területi kérdésekről, a biztonsági garanciákról és Oroszország céljairól – jelentette az RIA Novosztyi.

Lavrov szerint Zelenszkij jelenleg nem legitim elnök, így nem jogosult jogi dokumentumok aláírására az ukrajnai rendezés kapcsán.

De facto elismerjük őt a rezsim vezetőjeként, és ebben a minőségben készek vagyunk vele tárgyalni. De önök a teljes képet akarják látni, vagy csak azt, ami önöknek megfelel? Jogi dokumentumok aláírásakor egyértelműen tudni kell, hogy az aláíró személy legitim. Az ukrán alkotmány szerint Volodimir Zelenszkij jelenleg nem az”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin kész találkozni az ukrán elnökkel, de ennek nem célja Zelenszkij legitimitásának elismerése. Lavrov hangsúlyozta, hogy a találkozót „alaposan elő kell készíteni”.

„Céljaink világosak, és ezeket el fogjuk érni: megszüntetjük az Ukrajnából Oroszországra irányuló biztonsági fenyegetéseket, valamint megvédjük az etnikai oroszok és az orosz nyelvűek jogait, akik kötődnek az orosz kultúrához és történelemhez” – jelentette ki Lavrov.

Kiemelte, hogy Oroszország álláspontja szerint Ukrajnának semleges, blokkon kívüli és nukleáris fegyverektől mentes államnak kell maradnia. Hozzátette, hogy Oroszországnak nincs érdeke területek szerzésében; Moszkvát a Donbászban és Novorosszijában élő emberek sorsa foglalkoztatja.

Az ukrajnai biztonsági garanciákról szóló konszenzusnak figyelembe kell vennie Oroszország alapvető érdekeit – hangsúlyozta Lavrov. Moszkva szerint a 2022-es isztambuli tárgyalások eredményei irányadók, és Oroszország nem fogadja el, hogy a kollektív biztonsági kérdéseket nélküle döntsék el.

Lavrov kijelentette, hogy Moszkva az 2014-es ukrán államcsíny után nem vállalt kötelezettséget Ukrajna biztonságának szavatolására. A Budapesti Memorandum szerinte kizárólag arra vonatkozott, hogy Ukrajnát nem érheti nukleáris támadás.

Ez nem az, amit a Budapesti Memorandum keretében garantáltunk. Ráadásul a memorandumot kísérő nyilatkozat kimondta, hogy minden résztvevő, beleértve Ukrajnát is, tiszteletben tartja az emberi jogokat és az EBESZ elveit, például az agresszió tilalmát. Ezt durván megsértették azok, akik 2014 februárjában az Egyesült Államok támogatásával hatalomra kerültek Ukrajnában”

– magyarázta. Lavrov kitért arra is, hogy Vlagyimir Putyin és Donald Trump kölcsönösen tisztelik egymást, mindketten saját országuk nemzeti érdekeit képviselik. Az európai vezetők reakciói az alaszkai találkozóra, valamint washingtoni látogatásuk és további lépéseik szerinte azt mutatják, hogy nem törekszenek békére. Lavrov szerint Ukrajna és az EU vezetői megpróbálják eltorzítani az Oroszország és az Egyesült Államok vezetői között Alaszkában folytatott tárgyalások tartalmát.

