Újabb késelés Németországban: két migráns támadt rá egy amerikai férfira Drezdában

Vasárnap hajnalban, körülbelül 0 óra 25 perckor brutális támadás történt Drezdában, a 7-es villamos vonalán, a Weixdorf és Pennrich közötti szakaszon – írta a Bild. Egy 21 éves amerikai állampolgárt késeltek meg, miután közbeavatkozott, hogy megvédje azokat a női utasokat, akiket két férfi zaklatott a Goldene Reiter megállónál. A rendőrség információi szerint

a támadók szíriai állampolgárok,

egyiküket, egy 21 éves férfit már elfogtak, míg a másik elkövetőt még keresik.

A hatóságok súlyos testi sértés és egyéb vádak miatt indítottak nyomozást. A rendőrség szóvivője, Luka Reumund a Bildnek nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai férfi a nők védelmére kelt, ami összetűzéshez vezetett. Az egyik támadó késsel megsebesítette, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.

A sérültet mentőautóval kórházba szállították, állapotáról további részleteket nem közöltek. A villamoson vérnyomok és szétszórt zsebkendők maradtak, amelyeket a segítők használtak a vérzés elállítására.A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, és körülbelül 700 méterre a tett helyszínétől, egy másik megállónál elfogták az egyik gyanúsítottat, aki a gyanú szerint egy bérelt robogóval próbált elmenekülni.

A villamos biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg elemzik, hogy pontosabb képet kapjanak az eseményekről. A hatóságok szemtanúkat keresnek, különösen azokat az utasokat, akik a villamoson utaztak, és releváns információval szolgálhatnak. Reumund hangsúlyozta: „Minden apró részlet fontos lehet a nyomozáshoz.”

Eközben a német kormány tervei szerint szigorítaná a kitoloncolási eljárásokat, hogy csökkentsék a bíróságokra nehezedő nyomást és kezeljék a nemzetbiztonsági kockázatokat. A javaslat szerint megszűnne az elutasított menedékkérők kötelező jogi képviselete, és bővülnének a biztonságosnak minősített országok, ami gyorsabb kitoloncolásokat tenne lehetővé. A CDU, Friedrich Merz vezetésével, támogatja a szigorításokat, különösen az elmúlt év több halálos terrortámadása után, amelyeket elutasított menedékkérők követtek el.

A liberális jogvédők azonban aggodalmukat fejezték ki, szerintük ugyanis az intézkedések alapvető jogokat sértenek.

Nyitókép forrása: Ralf HIRSCHBERGER / AFP