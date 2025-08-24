Ft
08. 24.
vasárnap
villamos drezda Németország késelés migráció

Újabb késelés Németországban: két migráns támadt rá egy amerikai férfira Drezdában

2025. augusztus 24. 18:34

A két szíriai korábban nőket zaklatott a villamoson.

2025. augusztus 24. 18:34
null

Vasárnap hajnalban, körülbelül 0 óra 25 perckor brutális támadás történt Drezdában, a 7-es villamos vonalán, a Weixdorf és Pennrich közötti szakaszon – írta a Bild. Egy 21 éves amerikai állampolgárt késeltek meg, miután közbeavatkozott, hogy megvédje azokat a női utasokat, akiket két férfi zaklatott a Goldene Reiter megállónál. A rendőrség információi szerint

a támadók szíriai állampolgárok,

egyiküket, egy 21 éves férfit már elfogtak, míg a másik elkövetőt még keresik.

A hatóságok súlyos testi sértés és egyéb vádak miatt indítottak nyomozást. A rendőrség szóvivője, Luka Reumund a Bildnek nyilatkozva elmondta, hogy az amerikai férfi a nők védelmére kelt, ami összetűzéshez vezetett. Az egyik támadó késsel megsebesítette, majd mindketten elmenekültek a helyszínről.

A sérültet mentőautóval kórházba szállították, állapotáról további részleteket nem közöltek. A villamoson vérnyomok és szétszórt zsebkendők maradtak, amelyeket a segítők használtak a vérzés elállítására.A rendőrség nagy erőkkel vonult ki, és körülbelül 700 méterre a tett helyszínétől, egy másik megállónál elfogták az egyik gyanúsítottat, aki a gyanú szerint egy bérelt robogóval próbált elmenekülni.

A villamos biztonsági kameráinak felvételeit jelenleg elemzik, hogy pontosabb képet kapjanak az eseményekről. A hatóságok szemtanúkat keresnek, különösen azokat az utasokat, akik a villamoson utaztak, és releváns információval szolgálhatnak. Reumund hangsúlyozta: „Minden apró részlet fontos lehet a nyomozáshoz.”

Eközben a német kormány tervei szerint szigorítaná a kitoloncolási eljárásokat, hogy csökkentsék a bíróságokra nehezedő nyomást és kezeljék a nemzetbiztonsági kockázatokat. A javaslat szerint megszűnne az elutasított menedékkérők kötelező jogi képviselete, és bővülnének a biztonságosnak minősített országok, ami gyorsabb kitoloncolásokat tenne lehetővé. A CDU, Friedrich Merz vezetésével, támogatja a szigorításokat, különösen az elmúlt év több halálos terrortámadása után, amelyeket elutasított menedékkérők követtek el.

A liberális jogvédők azonban aggodalmukat fejezték ki, szerintük ugyanis az intézkedések alapvető jogokat sértenek.

Nyitókép forrása: Ralf HIRSCHBERGER / AFP

***

 

astra04
2025. augusztus 24. 20:12
Ezeket a férgeket ha tettenérik, vagy elfogják simán a helyszínen fejbe kéne lőni a rendőrnek. Ezek ellen egyedül annak lenne visszatartó ereje, ezek csak az erőből értenek, állat alatti szintű véglények.
kbexxx
2025. augusztus 24. 19:37 Szerkesztve
"Egy amerikai állampolgár (21) súlyosan megsérült vasárnap nem sokkal éjfél után - megvágták az arcát! A fiatal amerikai állítólag beavatkozott, amikor a női utasokat zaklatták. A rendőrség letartóztatott egy szíriait, akit a rendőrség ismert, de nem sokkal később szabadon engedték "– ez nem elegendő ok a letartóztatásra"! .itt tart ma germánia.!!
londonbaby
2025. augusztus 24. 19:17
ugyan olyan idióta agyhalott minden hitlerivadék német ....meg ez a beltenyésztett osztrák csürhe... egy kutya ..nem ...szar... hanem kaka... nem tudom miért nem örülnek ???? Hisz így mutatták meg Magyarországnak is , hogy igenis befogadják ők a jótét lelkek a migránsokat.. Nesztek bazd meg ott vannak !!!!!!! szopjatok csak !!!!!! az idióta barom agyhalott vezetőitekkel együtt.. Ne hisztizz bazd meg hülye német, hanem fogd a cementes zsákot és építs még nekik luxus szállodákat !!!! nehogy már a földön aludjanak.. Barom egy ország, barom vezetőkkel.. ébredj már fel bazd meg.. hitler megdöglött !!!!! a " rejsztagot " a fejetekre szakították az oroszok.. megint kezditek ??? annyi lesz a különbség hogy most az oroszok a migránsokkal együtt kézen fogva dugnak rakétákat a picsátokba ..hülyegyerekek !!!!! . Ahelyett hogy helyben agyonlőnék ezeket a makákókat !!!!!!!!!!!
szbalint
2025. augusztus 24. 19:09
A "liberális jogvédők" felelősségre vonása sem maradhat el, társtettesként a migránsok által elkövetett bűncselekményekben!
