Merz váratlan beismerő vallomást tett: lesújtó képet festett a német helyzetről

Elutasított menedékkérők terrorizálják a német lakosságot, drasztikus lépést jelentett be Merz kormánya
A német kormány eltörölné az elutasított menedékkérők automatikus jogi képviseletét, hogy felgyorsítsa a kitoloncolásokat.
A német kancellárnak a gazdasági gondok mellett a migrációval is meggyűlik a baja.
Friedrich Merz német kancellár elismerte, hogy az ország gazdasági nehézségeinek kezelése jóval összetettebb feladat, mint amire korábban számított – írja a Bloomberg.
Ezt önkritikusan is mondom: a feladat nagyobb, mint amit egy évvel ezelőtt bárki gondolt volna”
– fogalmazott szombaton Osnabrückben, hozzátéve, hogy Németország nem csupán átmeneti gyengeséggel, hanem egy mélyebb, strukturális válsággal néz szembe.
Az ország – Európa legnagyobb exportőreként – egyszerre küzd a magas energiaárakkal, az orosz–ukrán háború következményeivel és az Egyesült Államokkal zajló kereskedelmi feszültségekkel. A legfrissebb adatok szerint a gazdaság a második negyedévben a vártnál is nagyobb visszaesést mutatott, ismét recessziós veszély fenyeget.
Merz példaként említette a Volkswagen 36 százalékos profitcsökkenését, amit szerinte csak egy a sok intő jel közül.
Úgy véli, a német gazdaság jelentős része elvesztette árversenyképességét: bár a minőség továbbra is erős, a hazai gazdasági feltételek az elmúlt évtizedben nem bizonyultak megfelelőnek a vállalatok számára.
