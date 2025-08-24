Ft
08. 24.
vasárnap
Merz váratlan beismerő vallomást tett: lesújtó képet festett a német helyzetről

2025. augusztus 24. 10:40

A német kancellárnak a gazdasági gondok mellett a migrációval is meggyűlik a baja.

2025. augusztus 24. 10:40
null

Friedrich Merz német kancellár elismerte, hogy az ország gazdasági nehézségeinek kezelése jóval összetettebb feladat, mint amire korábban számított – írja a Bloomberg.

Ezt önkritikusan is mondom: a feladat nagyobb, mint amit egy évvel ezelőtt bárki gondolt volna”

 – fogalmazott szombaton Osnabrückben, hozzátéve, hogy Németország nem csupán átmeneti gyengeséggel, hanem egy mélyebb, strukturális válsággal néz szembe.

Az ország – Európa legnagyobb exportőreként – egyszerre küzd a magas energiaárakkal, az orosz–ukrán háború következményeivel és az Egyesült Államokkal zajló kereskedelmi feszültségekkel. A legfrissebb adatok szerint a gazdaság a második negyedévben a vártnál is nagyobb visszaesést mutatott, ismét recessziós veszély fenyeget.

Merz példaként említette a Volkswagen 36 százalékos profitcsökkenését, amit szerinte csak egy a sok intő jel közül. 

Úgy véli, a német gazdaság jelentős része elvesztette árversenyképességét: bár a minőség továbbra is erős, a hazai gazdasági feltételek az elmúlt évtizedben nem bizonyultak megfelelőnek a vállalatok számára.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Összesen 17 komment

iphone-13
2025. augusztus 24. 12:09
NEM SZÁMÍT SEMMI TE IDIÓTA, CSAK UKRIKNAK TOLJÁTOK A MANIT AZTÁN OSZTOZHATTOK TETVEK.
0
0
balatontihany-25
2025. augusztus 24. 11:53
Lesújtó a német helyzet...? Na végre észrevette a kancellár is? Mi ezt már tudjuk évek óta.
0
0
makapaka2
2025. augusztus 24. 11:52
Hajrá AfD!
0
0
Cassi
2025. augusztus 24. 11:46
Minthogy mi a németek cselédjeiként vagyunk pozícionálva, ez nekünk sem túl jó hír.
0
0
