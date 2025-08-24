Merz váratlan beismerő vallomást tett: lesújtó képet festett a német helyzetről

Friedrich Merz német kancellár elismerte, hogy az ország gazdasági nehézségeinek kezelése jóval összetettebb feladat, mint amire korábban számított – írja a Bloomberg.

Ezt önkritikusan is mondom: a feladat nagyobb, mint amit egy évvel ezelőtt bárki gondolt volna”

– fogalmazott szombaton Osnabrückben, hozzátéve, hogy Németország nem csupán átmeneti gyengeséggel, hanem egy mélyebb, strukturális válsággal néz szembe.

Az ország – Európa legnagyobb exportőreként – egyszerre küzd a magas energiaárakkal, az orosz–ukrán háború következményeivel és az Egyesült Államokkal zajló kereskedelmi feszültségekkel. A legfrissebb adatok szerint a gazdaság a második negyedévben a vártnál is nagyobb visszaesést mutatott, ismét recessziós veszély fenyeget.

Merz példaként említette a Volkswagen 36 százalékos profitcsökkenését, amit szerinte csak egy a sok intő jel közül.

Úgy véli, a német gazdaság jelentős része elvesztette árversenyképességét: bár a minőség továbbra is erős, a hazai gazdasági feltételek az elmúlt évtizedben nem bizonyultak megfelelőnek a vállalatok számára.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP