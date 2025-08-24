Elutasított menedékkérők terrorizálják a német lakosságot, drasztikus lépést jelentett be Merz kormánya

A jogvédők azonban élesen bírálják a tervet: szerintük alapvető jogok sérülhetnek, és fennáll a veszélye annak, hogy sok embert majd jogtalanul tarthatnak őrizetben.

Egy migránsokat védő ügyvéd példaként említette: tapasztalatai szerint ügyfelei több mint felét részben jogellenesen zárták be. A belügyminisztérium ezzel szemben úgy látja, hogy

a kötelező jogi képviselet a kitoloncolások egyik fő akadálya.

A szigorítás nem állna meg itt: a biztonságosnak minősített országok listáját is bővítenék, ami újabb gyorsított visszaküldéseket tenne lehetővé.

A CDU szerint erre sürgős szükség van, miután

az elmúlt időszakban több terrortámadást is elutasított menedékkérők követtek el.

A közvélemény felháborodását leginkább a solingeni eset keltette, amikor egy Szíriából érkezett férfi – akit nem tudtak kitoloncolni, mert eltűnt a menekültszállásról – halálos támadást hajtott végre egy fesztiválon. Az eset erős politikai nyomás alá helyezte a kormányt, hogy lépjen a migráció ügyében.

Bár a menedékkérelmek száma 2025-ben közel felére esett vissza, a migráció továbbra is a német politika egyik központi vitatémája.

A Merz-kormány abban bízik, hogy a szigorítások erősítik a közbiztonságot. Kritikusai viszont arra figyelmeztetnek, hogy a lépések hosszú távon a jogállamiság alapjait áshatják alá.