migrációs Németországban nemzetbiztonsági veszély politika

Elutasított menedékkérők terrorizálják a német lakosságot, drasztikus lépést jelentett be Merz kormánya

2025. augusztus 24. 08:31

A német kormány eltörölné az elutasított menedékkérők automatikus jogi képviseletét, hogy felgyorsítsa a kitoloncolásokat.

2025. augusztus 24. 08:31
null

Németországban újabb kemény migrációs szigorítás körvonalazódik: a kormány eltörölné az elutasított menedékkérők kötelező jogi képviseletét – írta meg a The Telegraph.

A döntést Friedrich Merz kancellár vezette kabinet azzal indokolja, hogy a bíróságokat túlzottan leterheli a fellebbezések özöne, és a jelenlegi rendszer akadályozza a gyors kitoloncolásokat.

A tervezett reform szerint azok a menedékkérők, akik minden jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, a jövőben nem részesülnének automatikus jogi támogatásban. 

Az intézkedéstől azt várják, hogy felgyorsuljon a kitoloncolások menete, különösen azokban az esetekben, ahol a hatóságok nemzetbiztonsági kockázatot látnak.

A jogvédők azonban élesen bírálják a tervet: szerintük alapvető jogok sérülhetnek, és fennáll a veszélye annak, hogy sok embert majd jogtalanul tarthatnak őrizetben. 

Egy migránsokat védő ügyvéd példaként említette: tapasztalatai szerint ügyfelei több mint felét részben jogellenesen zárták be. A belügyminisztérium ezzel szemben úgy látja, hogy

 a kötelező jogi képviselet a kitoloncolások egyik fő akadálya.

A szigorítás nem állna meg itt: a biztonságosnak minősített országok listáját is bővítenék, ami újabb gyorsított visszaküldéseket tenne lehetővé. 

A CDU szerint erre sürgős szükség van, miután

az elmúlt időszakban több terrortámadást is elutasított menedékkérők követtek el.

A közvélemény felháborodását leginkább a solingeni eset keltette, amikor egy Szíriából érkezett férfi – akit nem tudtak kitoloncolni, mert eltűnt a menekültszállásról – halálos támadást hajtott végre egy fesztiválon. Az eset erős politikai nyomás alá helyezte a kormányt, hogy lépjen a migráció ügyében.

Bár a menedékkérelmek száma 2025-ben közel felére esett vissza, a migráció továbbra is a német politika egyik központi vitatémája. 

A Merz-kormány abban bízik, hogy a szigorítások erősítik a közbiztonságot. Kritikusai viszont arra figyelmeztetnek, hogy a lépések hosszú távon a jogállamiság alapjait áshatják alá.

Nyitókép: Hannibal Hanschke/MTI

