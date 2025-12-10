Eljött a nap: Orbán Viktor lázadást indított az uniós diktatúra ellen
A migrációs diktátum volt az utolsó csepp a pohárban.
Nem várt támogatás.
„Azt már korábban is megírtam, hogy szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők, akik nem álltak be a Magyar Pétert támogató Orbán-gyűlölők társaságába.
Józanul értékelik a honi közélet eseményeit és szereplőit. Ilyen Fodor Gábor is, aki nem vádolható kormánypártisággal, mégis képes arra, hogy fröcsögés mentesen szakmai alapon értelmezze a politikai történéseket.
A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója és igazgatója az Index-en a következőt írta publicisztikájában a miniszterelnökről:
»A kormánypártok a kampányukat egyértelműen a miniszterelnökre építik, aki rendkívül sokat szerepel. Ez egy okos lépés, hiszen Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon, kiemelkedő politikai képességei és tudása révén alkalmas arra, hogy a megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábort újra aktivizálja. Megnyilatkozásai jók, témát szolgáltatnak a közéletnek, vitákat generálnak. Miközben gyakran élesen és egyenesen fogalmaz, mégsem lehet nagyképűséggel, gőgösséggel, felkészületlenséggel vádolni. (...)«
Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az estben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye és akkor még diplomatikus voltam.”
Mind a Fidesznek, mind a Tiszának kell még változtatnia a politikáján, ha győzni szeretne. A kormánypárt felismerte és elkezdte ezt a folyamatot.
