12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
jobboldal Magyar Péter Orbán Viktor liberalizmus politika

Fodor Gábor kőkeményen kiállt Orbán Viktor mellett, Magyar Péter szívhatja a fogát

2025. december 10. 05:45

Nem várt támogatás.

2025. december 10. 05:45

Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Azt már korábban is megírtam, hogy szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők, akik nem álltak be a Magyar Pétert támogató Orbán-gyűlölők társaságába.

Józanul értékelik a honi közélet eseményeit és szereplőit. Ilyen Fodor Gábor is, aki nem vádolható kormánypártisággal, mégis képes arra, hogy fröcsögés mentesen szakmai alapon értelmezze a politikai történéseket.

A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet alapítója és igazgatója az Index-en a következőt írta publicisztikájában a miniszterelnökről:

»A kormánypártok a kampányukat egyértelműen a miniszterelnökre építik, aki rendkívül sokat szerepel. Ez egy okos lépés, hiszen Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon, kiemelkedő politikai képességei és tudása révén alkalmas arra, hogy a megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábort újra aktivizálja. Megnyilatkozásai jók, témát szolgáltatnak a közéletnek, vitákat generálnak. Miközben gyakran élesen és egyenesen fogalmaz, mégsem lehet nagyképűséggel, gőgösséggel, felkészületlenséggel vádolni. (...)«

Fodor Gábor véleménye megkerülhetetlen, főként abban az estben, amikor Orbán Viktorról mond véleményt, hiszen nagyon jól ismerik egymást. Éppen ezért a támogató szavait olvasva Magyar Péter biztosan szívhatja a fogát. Annak fényében meg különösen, hogy Fodornak róla közel sincs ilyen jó véleménye és akkor még diplomatikus voltam.”

Kapcsolódó vélemény



Fodor Gábor

Index

Idézőjel

Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon

Mind a Fidesznek, mind a Tiszának kell még változtatnia a politikáján, ha győzni szeretne. A kormánypárt felismerte és elkezdte ezt a folyamatot.

Nyitókép: Peter Schulz

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Arisztokrata
2025. december 10. 07:20
"megfásult, idősödő és lemorzsolódóban lévő tábor..." Én nem ismerek ebben magunkra!
Válasz erre
3
0
belbuda
2025. december 10. 07:07
Na,már az egykori SZDSZ-elnök is korábbi harcostársa,Bástya elvtárs mellett… Ez biztosan sokat hoz a konyhára…😂🤣😂🤣😂🤣😂😂😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
1
5
[email protected]
2025. december 10. 06:28
Fodor Gábor politikai nézetei valóban SÚLYOSAK. Ami annyit tesz: ha nem is értünk Vele minden területen egyet, mégis: oda kell figyelni Rá és jól meg kell fontolni azt amit Ő mond: akár egyetértünk Vele, akár cáfoljuk azt, amit állít.
Válasz erre
0
2
