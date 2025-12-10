„Azt már korábban is megírtam, hogy szerencsére a liberális oldalon is vannak még józanul gondolkodó, a hazájuk sorsát szem előtt tartó szereplők, akik nem álltak be a Magyar Pétert támogató Orbán-gyűlölők társaságába.

Józanul értékelik a honi közélet eseményeit és szereplőit. Ilyen Fodor Gábor is, aki nem vádolható kormánypártisággal, mégis képes arra, hogy fröcsögés mentesen szakmai alapon értelmezze a politikai történéseket.