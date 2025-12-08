„Továbbra is az a véleményem, amit már jó ideje képviselek, hogy lényegében fej-fej melletti küzdelem zajlik itthon a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között. Biztosan hullámzó, hogy az adott hónapban éppen ki vezet a másik előtt, de áttörést jelentő elmozdulás nem történt egyelőre. Ha a különböző intézetek mérési átlagait nézzük, akkor szintén hasonló eredményt láthatunk.

A jövő évi választást azok fogják eldönteni, akik nem hitelvi alapon akarnak majd dönteni – Orbán Viktor bármit tesz és mond, az csodálatos, illetve bármit tesz és mond, az csak borzalmas lehet –, hanem azok, akiknek az országért érzett felelősség, a morális és egzisztenciális kérdések fontosak, és a kormányképesség meghatározó szempont.