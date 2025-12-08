Ebben az esetben a Tisza használta ki könyörtelenül a Fidesz–KDNP tetemes baklövését.
Mind a Fidesznek, mind a Tiszának kell még változtatnia a politikáján, ha győzni szeretne. A kormánypárt felismerte és elkezdte ezt a folyamatot, ezért is tudott erősödni az elmúlt hónapokban. De az eddigiek nem lesznek elegendőek a biztos sikerhez, az önmaguktól sugárzott képen is alakítani kell.
Nemcsak a miniszterelnöknek szükséges megjeleníteni azt az üzenetet, hogy a hatalom szolgálat. Magyar Péterék pedig csak úgy lesznek képesek kijönni a defenzívából, ha végre lesz programjuk, látunk végre csapatot a részükről és elkezdenek pártszerűen működni. Ezek nélkül nem tudják megteremteni továbbra sem a kormányképesség érzetét.
A tavaszt a Tisza nyerte, a nyár nagyjából döntetlenre jött ki, az ősz viszont a Fidesz sikerét hozta.
Az izmosodó kormánypártokkal különösen izgalmas lesz a következő esztendő, kemény küzdelemben dől majd el, hogy kit találnak a választók alkalmasnak arra, hogy hazánkat a következő négy éves ciklusban irányítsák.