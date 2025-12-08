Ft
12. 08.
hétfő
Tisza Párt Fodor Gábor jobboldal Magyar Péter Fidesz

Orbán Viktor még mindig csodafegyver a jobboldalon

2025. december 08. 06:47

Mind a Fidesznek, mind a Tiszának kell még változtatnia a politikáján, ha győzni szeretne. A kormánypárt felismerte és elkezdte ezt a folyamatot.

2025. december 08. 06:47
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Továbbra is az a véleményem, amit már jó ideje képviselek, hogy lényegében fej-fej melletti küzdelem zajlik itthon a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között. Biztosan hullámzó, hogy az adott hónapban éppen ki vezet a másik előtt, de áttörést jelentő elmozdulás nem történt egyelőre. Ha a különböző intézetek mérési átlagait nézzük, akkor szintén hasonló eredményt láthatunk.

A jövő évi választást azok fogják eldönteni, akik nem hitelvi alapon akarnak majd dönteni – Orbán Viktor bármit tesz és mond, az csodálatos, illetve bármit tesz és mond, az csak borzalmas lehet –, hanem azok, akiknek az országért érzett felelősség, a morális és egzisztenciális kérdések fontosak, és a kormányképesség meghatározó szempont.

Itt a Fidesz áll nyerésre, de ez is könnyen változhat. Például akkor, ha nem tudnak az önmagukról sugárzott képen változtatni.

A nagyképű, gőgös, kioktató és agresszív megjelenés helyett végre azt kellene sugározni a választók felé, hogy a hatalom szolgálat. Ahogy legutóbbi írásomban utaltam erre: a miniszterelnök ezt érzi, az általa közvetített kép más, mint a kormánypártok imázsa.

(Érdekessége a mai hazai közéletnek, hogy Magyar Péter esetében szerintem éppen fordított a helyzet: ott a még nem ismert Tisza képe vonzóbb, mint a vezetője által megjelenített személyiség sajátosságai). Tehát az a hangnem például, amit Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár használt egy hozzá forduló szülővel kapcsolatban: szégyenteljes és elfogadhatatlan. Romboló hatása felér a gazdasági nehézségekével.

Ahogy az is megdöbbentő melléfogás, ahogy a Fidesz–KDNP egy része durván és bárdolatlanul nekiesett a nyíregyházi Tisza-jelöltnek, Gajdos Lászlónak.

Gajdos hosszú ideje köztiszteletben álló személy a nyírségi nagyvárosban, teljesen értelmetlen ilyen sértődötten nekiesni, ahogy többen megtették ezt a kormánypárt oldaláról. Ezzel csak azt érték el, hogy az érdektelenségbe forduló jelöltbemutatás a legnagyobb ellenzéki tömörülés részéről érdekessé vált, tétje lett.”

Nyitókép: Peter Schulz

Ebben az esetben a Tisza használta ki könyörtelenül a Fidesz–KDNP tetemes baklövését.

Mind a Fidesznek, mind a Tiszának kell még változtatnia a politikáján, ha győzni szeretne. A kormánypárt felismerte és elkezdte ezt a folyamatot, ezért is tudott erősödni az elmúlt hónapokban. De az eddigiek nem lesznek elegendőek a biztos sikerhez, az önmaguktól sugárzott képen is alakítani kell.

Nemcsak a miniszterelnöknek szükséges megjeleníteni azt az üzenetet, hogy a hatalom szolgálat. Magyar Péterék pedig csak úgy lesznek képesek kijönni a defenzívából, ha végre lesz programjuk, látunk végre csapatot a részükről és elkezdenek pártszerűen működni. Ezek nélkül nem tudják megteremteni továbbra sem a kormányképesség érzetét.

A tavaszt a Tisza nyerte, a nyár nagyjából döntetlenre jött ki, az ősz viszont a Fidesz sikerét hozta.

Az izmosodó kormánypártokkal különösen izgalmas lesz a következő esztendő, kemény küzdelemben dől majd el, hogy kit találnak a választók alkalmasnak arra, hogy hazánkat a következő négy éves ciklusban irányítsák.

A túlzásba vitt erőpolitika és durvaság, illetve a tartalom és a vezetésre alkalmas személyek hiánya hamar megbosszulhatja magát.

falcatus-2
2025. december 08. 09:38
„Továbbra is az a véleményem, amit már jó ideje képviselek, hogy lényegében fej-fej melletti küzdelem zajlik itthon a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt között. Biztosan hullámzó, hogy az adott hónapban éppen ki vezet a másik előtt, de áttörést jelentő elmozdulás nem történt egyelőre. Ha a különböző intézetek mérési átlagait nézzük, akkor szintén hasonló eredményt láthatunk...." Továbbra is az a véleményem, amit már jó ideje képviselek, hogy Fodor Gábor lényegében egyszer volt jókor, jó helyen(albérletben Kis Jánosnál) Van még kérdés Ildikó?
zakar zoltán béla
2025. december 08. 09:14
Hess!
faramuci
2025. december 08. 09:03
Ti politikusok gyakran nem értitek a lényeget.Most sem... Nincs itt "csodafegyver",csak az van amit mondotok,és amit cselekedtek.Ha ez a két dolog köszönőviszonyban sincs egymással,az azt jelenti hogy becsaptatok,a bizalom elszállt. Nem szeretem sem jobban sem kevésbé orbánt,mint gyurcsányt,kizárólag azt nézem melyik politikai érában élek jobban,vagy roszabbul. Melyik politikai erőtér kínál jobb megélhetést,biztonságot magamnak ,és a családomnak. Ezt a "csodafegyvert" józan paraszti észnek nevezik,semmi bonyolult.......🙄
kir2vik
2025. december 08. 08:38
Nem a tv-ben szereplés a hozzáértés csúcs, ami ennek a szegény Fodornak jut ki rendszeresen. Van még Orbánon kívül rengeteg dolgához értő politikusa a kormánynak. Szijjártó, Bóka, Varga, Semjén, Szalai Piroska,... felsorolni is lehetetlen. A választók normális része nem azt nézi, hogy ki mennyire néz ki jól a képernyőn vagy a faszbuk oldalán.
