Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
klímakatasztrófa intelligencia világvége kockázat világjárvány

Hamarabb jöhet a világvége, mint eddig hittük? – Kikutatták, hogy mikor, és miben pusztulhat el a Föld

2025. augusztus 24. 19:26

Ez nem őrültek agymenése: komoly tudósok állították össze a forgatókönyveket.

2025. augusztus 24. 19:26
Orosz atomfegyverek

Több vezető tudós is meglehetősen dermesztő képet fest az emberiség jövőjéről: a globális társadalmi összeomlás, vagy akár a teljes kihalás kockázata most nagyobb, mint valaha – írja a Rakéta a Daily Mail cikke alapján.

Toby Ord, az Oxfordi Egyetem futurológusa úgy becsüli, az emberiség eltűnésének esélye a következő 75 évben egy a hathoz – vagyis nagyjából akkora, mint hogy veszítünk az orosz rulettben, amit egy hatlövetű revolverrel játszunk. Nick Bostrom filozófus ennél is sötétebben látja a jövőt: szerinte a következő évszázadban ez az arány akár egy a négyhez is leromolhat. A Pulitzer-díjas író, Jared Diamond pedig még brutálisabban fogalmaz: szerinte 

egyszerűen ötven-ötven százalék az esélye, hogy az emberiség nem éli túl a 2050-es évet.

Mi lesz a vesztünk? 

  • Atomháború – örök klasszikus világvége-szcenárió, miután jelenleg is több mint 10 ezer nukleáris robbanófej van felhalmozva világszerte,
  • Klímaváltozás – a jelenlegi felmelegedés tízszer gyorsabban zajlik, mint a múlt hasonló katasztrofális eseményei,
  • Mesterséges biológiai fegyverek és világjárványok – a technológiai fejlődés új, nehezen kontrollálható kockázatokat hoz,
  • Mesterséges intelligencia – amely ellenségessé válhat, vagy autonóm szuperfegyvereket hozhat létre.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Kapcsolódó vélemény

undefined

Jeszenszky Zsolt

PestiSrácok.hu

Idézőjel

Beüt-e a klímakatasztrófa? Kipusztul-e a Föld élővilága?

És vajon erről az egészről az ember tehet? Greta Thunberg és az őt futtató sajtó szerint igen, igen és igen.

Luke Kemp, a Cambridge-i Egyetem kutatója szerint mindez azért is tűnik elkerülhetetlennek, mert a történelem azt mutatja: minden nagy civilizáció előbb-utóbb saját bukását idézi elő. Szerinte a társadalmak „Góliáttá” válnak: hatalmassá, de sebezhetővé. A korrupció, a környezeti pusztítás, a növekvő egyenlőtlenség és a véges erőforrásokra épített túlzott társadalmi függés végül menetrendszerű összeomláshoz vezet. Kemp arra is figyelmeztet, hogy 

ezúttal – ellentétben a múlt nagy katasztrófáival – nem biztos, hogy kisarjadhat egy új civilizáció, amely majd újjáépíti a világot.

A helyzet komolyságát az is jelzi, hogy a globális elit is a legrosszabbra készül. Peter Thiel és Sam Altman állítólag luxusbunkereket építtetnek távoli, biztonságosnak vélt helyeken, például Új-Zélandon. De ilyesmit építtet Mark Zuckerberg is. 

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

 

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2025. augusztus 24. 20:32
50-50%, tehát vagy, igen, vagy nem. Tökéletesen brit tudósos. Qrva komoly tanulmány. Szerintem meg a földre esik a hold 2032-ben, de lehet, hogy nem. 50-50% az esélye.
Válasz erre
0
0
Kaldvi
2025. augusztus 24. 20:19
yay, itt a világvége :/
Válasz erre
0
0
Nieghel
2025. augusztus 24. 20:16
Komoly tudósok!! :D Jóvanakkó :D
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 24. 20:15
Leninszkij road
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!