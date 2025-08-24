Hamarabb jöhet a világvége, mint eddig hittük? – Kikutatták, hogy mikor, és miben pusztulhat el a Föld

Luke Kemp, a Cambridge-i Egyetem kutatója szerint mindez azért is tűnik elkerülhetetlennek, mert a történelem azt mutatja: minden nagy civilizáció előbb-utóbb saját bukását idézi elő. Szerinte a társadalmak „Góliáttá” válnak: hatalmassá, de sebezhetővé. A korrupció, a környezeti pusztítás, a növekvő egyenlőtlenség és a véges erőforrásokra épített túlzott társadalmi függés végül menetrendszerű összeomláshoz vezet. Kemp arra is figyelmeztet, hogy
ezúttal – ellentétben a múlt nagy katasztrófáival – nem biztos, hogy kisarjadhat egy új civilizáció, amely majd újjáépíti a világot.
A helyzet komolyságát az is jelzi, hogy a globális elit is a legrosszabbra készül. Peter Thiel és Sam Altman állítólag luxusbunkereket építtetnek távoli, biztonságosnak vélt helyeken, például Új-Zélandon. De ilyesmit építtet Mark Zuckerberg is.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP