Mark Vellend ökológus, egyetemi professzor, a Kanadai Királyi Társaság tagja. Sokáig foglalkozott a közösségek ökológiájával, majd vizsgálódásainak tárgyát tovább szélesítette az evolúciós gondolkodás társadalmi alkalmazására. Új könyve, az Everything Evolves – Why Evolution Explains More than We Think, from Proteins to Politics (minden fejlődik –­ miért magyaráz meg az evolúció többet, mint gondolnánk, a fehérjéktől a politikáig?) nyáron jelent meg, és fontos tanulságokkal szolgál mindenkinek, akit – szemlélőként vagy alakítóként – foglalkoztat a Homo sapiens jövője.

Vellend már a világról eddig felhalmozott tudást is újszerű módon közelíti meg. Szerinte két nagy tudományos keretet különböztethetünk meg: az első az anyagi szükségszerűségek (például fizika, kémia), a második pedig az evolúciós rendszerként működő jelenségek tudománya. Az első azokat a dolgokat vizsgálja, amelyek a fizika törvényei szerint elkerülhetetlenek, a második azokat, ahol nagyon is számít a történet, ahol léteznek alternatív forgatókönyvek, és szerepet kap a véletlen is. A szerzőt kifejezetten utóbbiak érdeklik, mert meggyőződése szerint az evolúció nemcsak az élőlényekre vonatkozik, hanem mindenre – a proteinekre, a mobiltelefonokra, a városokra vagy éppen a mesterséges intelligenciára is. Úgy véli, hogy a „kísérletezés-elutasítás-öröklődés” mechanizmus a biológián kívül számos más rendszerben is jelen van, akkor is, ha azt nem gének dominálják. „A világegyetemben megfigyelhető összes jelenség megérthető az evolúció tudományán keresztül.”