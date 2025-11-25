Ft
11. 25.
kedd
rendszer kockázat folyamat evolúció jelenség kudarc

A sejtektől a politikáig

2025. november 25. 21:07

Az evolúció nem (csak) biológiai folyamat: az emberi civilizáció minden aspektusa leírható vele a kultúrától a politikán át a technológiáig. Mitől sikeres egy új applikáció? Miért bukik el egy vállalkozás? Miért van sikerre vagy éppen kudarcra ítélve egy kormányzati reform? Az összetevők mindig ugyanazok – állítja új könyvében egy kanadai tudós.

2025. november 25. 21:07
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely
Mandiner

Mark Vellend ökológus, egyetemi professzor, a Kanadai Királyi Társaság tagja. Sokáig foglalkozott a közösségek ökológiájával, majd vizsgálódásainak tárgyát tovább szélesítette az evolúciós gondolkodás társadalmi alkalmazására. Új könyve, az Everything Evolves – Why Evolution Explains More than We Think, from Proteins to Politics (minden fejlődik –­ miért magyaráz meg az evolúció többet, mint gondolnánk, a fehérjéktől a politikáig?) nyáron jelent meg, és fontos tanulságokkal szolgál mindenkinek, akit – szemlélőként vagy alakítóként – foglalkoztat a Homo sapiens jövője. 

Vellend már a világról eddig felhalmozott tudást is újszerű módon közelíti meg. Szerinte két nagy tudományos keretet különböztethetünk meg: az első az anyagi szükségszerűségek (például fizika, kémia), a második pedig az evolúciós rendszerként működő jelenségek tudománya. Az első azokat a dolgokat vizsgálja, amelyek a fizika törvényei szerint elkerülhetetlenek, a második azokat, ahol nagyon is számít a történet, ahol léteznek alternatív forgatókönyvek, és szerepet kap a véletlen is. A szerzőt kifejezetten utóbbiak érdeklik, mert meggyőződése szerint az evolúció nemcsak az élőlényekre vonatkozik, hanem mindenre – a proteinekre, a mobiltelefonokra, a városokra vagy éppen a mesterséges intelligenciára is. Úgy véli, hogy a „kísérletezés-elutasítás-öröklődés” mechanizmus a biológián kívül számos más rendszerben is jelen van, akkor is, ha azt nem gének dominálják. „A világegyetemben megfigyelhető összes jelenség megérthető az evolúció tudományán keresztül.” 

bagoly-29
•••
2025. november 25. 21:57
folyt. Réges rég, mikor az emberiségben még nem ébredt fel a vágy, hogy uralja a környezetét, hanem csak kihasználta az adott lehetőségeket, akkor a szándékait misztikus köntösbe bugyolálta, mindent természetfeletti lényekre (istenekre, ördögökre, stb) testált, őket téve felelősé mindenért, amit jómaga elkövetett. Az utóbbi évszázadtól már ezen is túljutottunk, a kommunisták nyiltan célúl tüzhették ki a természet legyőzését. mai utódaik meg az éghajlatváltozást akarják megakadályozni, a fosszilis energiaforrásokat s létezésüket figyelmen kivül hagyni! Ilyen az amikor az ember elveszti a józan eszét s tönkre akarja tenni a természeti környezetet, aminek maga is tagja s ami a megélhetésének a biztositéka! ! S persze ennek a hülyeségnek mindig akadnak zászlóvivői, apostolai, akik hülyitik a laikusokat a maszlagjaikkal, mint ez a kanadai ökológus is.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2025. november 25. 21:49
No igen, de ha az állításainál maradunk, akkor biza az élővilág evolúciója egészen másként történik mint pl. az emberi társadalomé! A véletlen faktor a mutagén hatások megjelenésében, valamint az egyedfejlődésben és az élőlények beilleszkedési lehetőségeiben rejlik a környezeti körülmények közt és így valósul meg! Hiányzik belőle a tudatosság, s a szándékosság! Az emberi társadalom esetében viszont pont a tudatosság, a szándékosság a döntő tényező! A véletlenek csak belezavarnak a folyamatba. Az élőlény nem képes célratörően alkalmazkodni, ugyanis nem lehet jövőképe, nem tudhatja, hogy a tevékenységének mi lesz az eredménye idővel. Azt csinál amit az ösztönei és a tapasztalatai diktálnak. Mivel az ember is egy élőlény, kezdetben pont így viszonyult a környezetéhez, de mivel kialakult a tudata, a következmények felismerésének lehetősége , egyre inkább megpróbálja a maga elvárásaira, elképzeléseire alakítani a környezetet, Láthatjuk, hogy ez mit jelent a gyakorlatban.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
•••
2025. november 25. 21:31
No igen, de mivel maga az ökológia is egy megfoghatatlan ága a biológiának, amely véleményeken alapszik, az ökológus professzor következtetései sem hitelesek számomra, biológusként!
Válasz erre
0
0
krisz09
2025. november 25. 21:23
Nagy köszönet a cikk írójának az információért! Remélem, hamarosan megjelenik a könyv magyar fordítása is!
Válasz erre
1
0
