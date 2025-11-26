Eljött az idő: 6000 alkalmazottat küldenek el egy óriáscégtől a mesterséges intelligencia miatt

Kiszállt az árnyékban mozgó orosz milliárdos – minden megváltozhat a Lukoilnál
Lezárult egy korszak.
Durva leépítés.
A számítógépeket és nyomtatókat gyártó HP szerdán jelentette be hogy a következő három évben újabb jelentős létszámleépítésre készül a mesterséges intelligencia kiterjedtebb alkalmazása miatt – írta meg a Portfolio. A cég egy évvel ezelőtt még közel 58 ezer munkavállalót foglalkoztatott ehhez képest korábban már mintegy hétezer fő elbocsátását jelentette be majd ezt tovább növelte ezer kétezer újabb megszűnő állással.
Ehhez adódik hozzá most a frissen bejelentett körülbelül hatezer újabb veszélybe kerülő munkahely.
HP közlése szerint az új létszámcsökkentés egy szélesebb vállalati stratégia része. A vezetés azt hangsúlyozza hogy az átalakítás célja az innováció felpörgetése a termelékenység javítása és az ügyfél elégedettség növelése a mesterséges intelligencia eszközeinek segítségével. A gyakorlatban ez azt jelenti hogy egyre több olyan feladatot amelyet eddig dolgozók végeztek algoritmusokra és automatizált rendszerekre bíznak majd.
A mostani bejelentés egy tágabb iparági folyamatba illeszkedik. A technológiai szektor más nagy szereplői is a mesterséges intelligenciára támaszkodva szervezik át működésüket és csökkentik a bérköltségeket. Októberben például az Amazon közölte hogy nagyjából tizennégyezer adminisztratív munkakört számol fel részben a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva ami jelzi hogy a humán munkaerő kiváltása ma már tudatosan felépített vállalati stratégia.
Pénzügyi értelemben a HP továbbra is erős szereplő a piacon de a számok mögött fokozódó nyomás látszik. A legutóbbi pénzügyi negyedévben 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el ami mintegy 3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor az adózott eredmény 9 százalékkal 2,5 milliárd dollárra csökkent. A menedzsment értelmezésében az automatizálás és az AI alapú átalakítás részben erre a profitcsökkenésre adott válasz.
Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Lezárult egy korszak.