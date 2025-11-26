Ft
intelligencia munkakör HP AI eredmények szektor

Eljött az idő: 6000 alkalmazottat küldenek el egy óriáscégtől a mesterséges intelligencia miatt

2025. november 26. 08:54

Durva leépítés.

2025. november 26. 08:54


A számítógépeket és nyomtatókat gyártó HP szerdán jelentette be hogy a következő három évben újabb jelentős létszámleépítésre készül a mesterséges intelligencia kiterjedtebb alkalmazása miatt – írta meg a Portfolio. A cég egy évvel ezelőtt még közel 58 ezer munkavállalót foglalkoztatott ehhez képest korábban már mintegy hétezer fő elbocsátását jelentette be majd ezt tovább növelte ezer kétezer újabb megszűnő állással.

Ehhez adódik hozzá most a frissen bejelentett körülbelül hatezer újabb veszélybe kerülő munkahely.

HP közlése szerint az új létszámcsökkentés egy szélesebb vállalati stratégia része. A vezetés azt hangsúlyozza hogy az átalakítás célja az innováció felpörgetése a termelékenység javítása és az ügyfél elégedettség növelése a mesterséges intelligencia eszközeinek segítségével. A gyakorlatban ez azt jelenti hogy egyre több olyan feladatot amelyet eddig dolgozók végeztek algoritmusokra és automatizált rendszerekre bíznak majd.

A mostani bejelentés egy tágabb iparági folyamatba illeszkedik. A technológiai szektor más nagy szereplői is a mesterséges intelligenciára támaszkodva szervezik át működésüket és csökkentik a bérköltségeket. Októberben például az Amazon közölte hogy nagyjából tizennégyezer adminisztratív munkakört számol fel részben a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozva ami jelzi hogy a humán munkaerő kiváltása ma már tudatosan felépített vállalati stratégia.

Pénzügyi értelemben a HP továbbra is erős szereplő a piacon de a számok mögött fokozódó nyomás látszik. A legutóbbi pénzügyi negyedévben 55,3 milliárd dolláros bevételt ért el ami mintegy 3 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest ugyanakkor az adózott eredmény 9 százalékkal 2,5 milliárd dollárra csökkent. A menedzsment értelmezésében az automatizálás és az AI alapú átalakítás részben erre a profitcsökkenésre adott válasz.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

***

tgely
2025. november 26. 12:46
:))))) Újabb megfontolt "előrelépés" a HP ökoszisztémájában... Érdekes megtapasztalni, ahogy az AI felfalja a profitot és még alá is támasztják vele az érvelésüket. Persze 15 éve korántsem az ügyfélszolgálattal van a baj, ugye? Akkor engedtem el a HP-t, amikor végtelen ügyfélszolgálati hibamegoldási folyamataiban a húzzam ki és dugjam be baszakodásba torkoltunk. Ez egy AI-val már igen különleges ciber szexé is válhat a szűz ügyfelei számára.
GrumpyGerald
2025. november 26. 12:32
Teljesen felkészületlenül érte az emberiséget a Telligencia, ráadásul az elmúlt 3 évben még langyosvízben rá is pihengettünk, miközben SOKKAL nagyobb bajt fog okozni, szinte azonnal, mint bármilyen probléma amiről életünkben eddig beszéltünk. Most veszik el a gyermekeim esélyét egy emberhez méltó élettől, hát b@ssza meg a világ! Még az ezt bemutató disztópikus sci-fiknél is rosszabb lesz a helyzet, mert azokat még egy emberi perspektívából írták, óhatatlanul is romantikus és optimista elemekkel. De olyan sem lesz már benne ha a világunkat és társadalmunkat már a gépi intelligencia uralja. Csókolom, nekünk csöngettek, hacsak nem jön valami váratlan fordulat (ami azért csak ritkán szokott).
SzkeptiKUSS
2025. november 26. 10:55
Zenét ír, történeteket kreál, képeket alkot, filmet csinál, fegyvereket gyárt és vezérel, automata gyártást támogat és még csak "bölcsődés" és tőled "tanul". Kérdem én, mire kell majd az ember és mit tevékenykedik a rengeteg szabdidejében? Ki fogja eldönteni kire van szükség és kire nem? Kemény világ jön az utódokra, hiába optimisták én aggódnék a helyükben.
pipa89
2025. november 26. 10:38
Szerintem még korai, de igen, a heti 8 órás munkaidő kora lejárt. Nagy kihívás előtt állunk, mert ahogy Bogár tanár szokta mondani, az emberállatra nem lesz szükség. Ekkora létszámban (8 milliárd) biztosan nem! A bolygó tényleges urai vajon milyen jövőt képzeltek maguknak? Mi beleférünk vagy nem?
