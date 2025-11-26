Eljött az idő: 6000 alkalmazottat küldenek el egy óriáscégtől a mesterséges intelligencia miatt

A számítógépeket és nyomtatókat gyártó HP szerdán jelentette be hogy a következő három évben újabb jelentős létszámleépítésre készül a mesterséges intelligencia kiterjedtebb alkalmazása miatt – írta meg a Portfolio. A cég egy évvel ezelőtt még közel 58 ezer munkavállalót foglalkoztatott ehhez képest korábban már mintegy hétezer fő elbocsátását jelentette be majd ezt tovább növelte ezer kétezer újabb megszűnő állással.

Ehhez adódik hozzá most a frissen bejelentett körülbelül hatezer újabb veszélybe kerülő munkahely.

HP közlése szerint az új létszámcsökkentés egy szélesebb vállalati stratégia része. A vezetés azt hangsúlyozza hogy az átalakítás célja az innováció felpörgetése a termelékenység javítása és az ügyfél elégedettség növelése a mesterséges intelligencia eszközeinek segítségével. A gyakorlatban ez azt jelenti hogy egyre több olyan feladatot amelyet eddig dolgozók végeztek algoritmusokra és automatizált rendszerekre bíznak majd.