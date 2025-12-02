Német kutató: A techcégeknek ideje olyan termékeket előállítaniuk, amelyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat

A német származású Katharina Reinecke a University of Washington számítástudomány-professzora, a mesterséges intelligencia valóban hasznos és értelmes felhasználásának lehetőségeit kutató Center for Globally Beneficial AI agytröszt igazgatója. Érdeklődésének középpontjában az áll, miért és hogyan érintik eltérő mértékben és módon a globális technológiák a világ különböző részein élő, különböző kultúrájú felhasználókat és közösségeket.

A kultúrsokk fogalmát Alvin Toffler hasonló című, kultikus könyve óta ismerjük és használjuk. Reinecke ezt a fogalmat ülteti át a digitális térbe: szerinte ahogyan egy idegen országban a nyugati szokások, gesztusok, vizuális jelek és társas normák idegensége sokkot okozhat, ugyanez igaz egy applikáció vagy éppen egy MI-szoftver következményeire, ha más értékrend szerint tervezték, mint amihez a helyi felhasználó hozzászokott. A szerző alapállítása: egy technológia kulturális értelemben soha nem semleges, s ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor nemcsak használhatatlan, hanem destruktív is lehet. Előbbire jó példa a kaliforniai önvezető taxikkal való erőltetett kísérletezés a világ más tájain, például Egyiptomban: az amerikai utcákon gyűjtött adatokkal betanított járművek lefagytak, amikor találkoztak a kairói kaotikus forgalommal. A második, romboló kategória sokkal fontosabb ennél: ilyen maga a közösségi média is, amely – a nyugati típusú individualizmusra építve – arra van tervezve, hogy az egyén önkifejezését erősítse, pedig más, közösségcentrikus kultúrákban a család sokkal fontosabb. Az énkultusz mellett a transzparenciafétis és az adatfetisizmus is úgy válik nemzetközi normává, mintha ez természetes lenne, holott mind egy regionális kultúra termékei. Fontos, hogy szerzőnk a tudomány embere: állításait több tucat ország több tíz­ezer résztvevőjével készült kutatások eredményeire alapozza.