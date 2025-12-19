Magyar Péter szidta az AI-t, majd hazafutott a hazug nyereségével

A hazug nyeresége – a Magyar Péter és az AI esete
Ahogyan azt a Mandiner is megírta, Magyar Péterről a szavazóit sértegető hangfelvételek jelentek meg A cikk ezen pontján egy gondolatkísérletre invitálom az olvasót.
Játsszunk el a gondolattal, hogy a hangfelvételről szóló magyarázat igaz, a politikus deepfake áldozata lett.
Ez esetben az első magasan szofisztikált, hangilag manipulált deepfake tartalommal találkozunk. A Magyar Pétert ajnározó sajtó természetesen már megfejtette azóta, hogy ez egy deepfake hangfelvétel, de hozzáteszem: jelenleg nem áll rendelkezésre százszázalékos biztossággal detektáló eszköz.
De el kell játszanunk azzal a gondolattal is, hogy a felvétel nem deepfake, nincs benne manipuláció, legfeljebb az anyag meg van vágva. Ez esetben viszont a tagadás és elhárítás, mint kommunikációs stratégia eszköze a mesterséges intelligencia. A témával foglalkozó szakemberek ezt a liar’s dividend (hazug nyeresége, nincs jelenleg magyar fordítása) elméletének nevezik. A teória legfőbb motívuma maga az emberi kétely mint természetes jelenség. Egy olyan környezetben, ahol nagy eséllyel találkozhatunk hamis tartalommal és azt nehéz azonosítani, a kérdés magától értetődő: igaz-e az, amit látok, hallok? A kihívás abban van, hogy a politikai kommunikáció terében bárki komoly politikai és jogi következmények nélkül hívhat bármit hamisítványnak. Amerikai politológusok, Schiff és munkatársai megvizsgálták, ha egy botrány során az adott politikus a vele szemben megjelent hírt álhírnek vagy deepfakenek minősíti, az sokkal jobban növeli vagy stagnáltatja az adott politikus támogatottságát, mintha nem kommentálná, bocsánatot kérne, vagy a botrányt egyszerűen tagadná.