Magyar Péter szidta az AI-t, majd hazafutott a hazug nyereségével

Pánikra azonban semmi ok: a józan ész, az élettapasztalatunk, megérzéseink továbbra is a legjobb iránytűnk, így a világvégét vizionáló riogatások többsége nem életszerű.

Ráadásul a hangfelvételek, videók, képek, amelyek az adott politikus személyére irányulnak, a politikai tabloidizációjával megjelenő természetes jelenség. Washingtontól Őszödig a politika tele volt és van ilyen eseményekkel. A Tisza magyar Watergate-narratívája helyett pontosabb, ha a posztigazság (post-truth) korszakának beköszöntéről beszélünk.

A hazai közéletbe is berobbantak a mesterséges intelligenciával generált, megtévesztően élethű deepfake tartalmak – illetve a rájuk való hivatkozás még akkor is, ha annak semmi alapja nincs.

Bár mindezt a jelenség árnyoldalával azonosítjuk, a technológia eredendően rossz: Indiában például a nyelvi korlátok lebontására és a választók hatékonyabb elérésére használták. A negatív felhasználások a tartalmak úgynevezett indexikalitása miatt ütik át az ingerküszöböt. Ez azt jelenti, hogy sokkal jobban kötődnek a manipulált tartalmak a fizikai valósághoz. Manapság a legtöbb felhasználás még mindig pornográf jelleget ölt, de valamennyien találkozhattunk már elsőre teljesen ártalmatlannak tűnő iker-nagypapákkal akik szomorúak mert senki nem köszöntötte fel őket. Habár a haladó szakemberek felmagasztalták a közösségi média algoritmusok és a fact-checkerek mindenható uralmát, az ilyen MI átverések fokozatos megjelenésével egy újabb szög került a koporsójukba.

Politikai felhasználás: a tyúk vagy a tojás – avagy ki kezdte?