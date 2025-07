Így forgatja fel az életünket a mesterséges intelligencia – de a szakértők már dolgoznak a határok meghúzásán

Lépéselőnyben van Magyarország

A konferencián elhangzottak apropóján megkerestük Vajda Viktort, MI-ra specializálódott uniós és nemzetközi mesterjogászt, a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető-helyettesét. Vajda arra a kérdésünkre, hogy Magyarországon a különböző ágazatok milyen szinten állnak a mesterséges intelligencia alkalmazását illetően, azt felelte, szektoronként eltérő fejlettség és a technológiai fejlődés gyors üteme miatt a hivatalos statisztikák alapján is csak korlátozottan ítélhető meg a mesterséges intelligencia (MI) pillanatnyi helyzete. Ezért érdemes inkább a hosszabb távú tendenciákra fókuszálni.

A mesterjogász hangsúlyozta, hogy a globális jelentések is leginkább a felhasználók véleményét tudják vizsgálni ezen a területen. „Amikor azt olvassuk a Budapest Business Journal által is hivatkozott Bosch Tech Compass jelentésben, hogy 2024-ben a magyar válaszadók 53 százaléka szerint az MI a következő tíz évben meghatározó technológia lesz – kissé elmaradva a világátlagtól –, akkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy mire az adatokat összesítik, addigra a témával kapcsolatos tudatosság szintje már jelentősen megemelkedhet”.

Véleménye szerint ezt jól példázzák az MI használatának gyakoriságára vonatkozó kérdőíves felmérések is. Ezek a számsorok pillanatfelvételeket rögzítenek, és nem meglepő, hogy

a 25 év alattiak és az irodai munkát végzők járnak az élen az MI alkalmazásában.

Mindkét csoportban a többség már tavaly is több különböző célra használt MI-megoldásokat. Azóta azonban például a Google integrálta az MI-alapú összefoglalókat a keresési eredményekbe, aminek eredményeként az MI tényleges használata újabb szintre lépett – magyarázta.

Vajda rámutatott, hogy összességében elmondható, hogy

a magyar gazdaság és társadalom a technológiai fejlettségének megfelelő módon alkalmazza a mesterséges intelligenciát (MI), miközben néhány területen büszkén állapíthatjuk meg lépéselőnyünket a hasonló fejlettségű országokhoz képest.

Példaként említhetjük a kiváló magyar matematikai és számítástechnikai kutatóműhelyeket, ahol az MI területén már negyven éve folyamatos tudományos munka zajlik – jegyezte meg.

Az ügyvezető-helyettes szerint kiemelendő az is, hogy az OECD egy friss elemzése szerint Magyarország kormányzati működését az adatalapú kormányzás eszközeinek alkalmazásában az OECD-átlagnál számottevően kedvezőbben értékelte. Ez különösen fontos, hiszen épp ezen a területen várható, hogy az MI-alapú döntéstámogatás a jövőben kiemelkedő szerepet játszik majd – hívta fel a figyelmet Vajda Viktor.

Felforgató technológiaként vonul be a történelembe

Az iránti érdeklődésünkre, hogy a gazdasági területet miként formálhatja át a jövőben az MI alkalmazása, a szakértő felhívta arra a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése párhuzamba állítható más technológiai áttörésekkel: ilyen volt a számítógépek elterjedése a ’80-as és ’90-es évek fordulóján, az internethasználat mindennapossá válása a ’90-es évek közepén, vagy az okostelefonok forradalma a 2000-es évek közepén.

„Meggyőződésünk, hogy az MI ezekhez a példákhoz hasonlóan jelentős átalakulásokat hoz majd a gazdaság működésében és mindennapi életünkben. Ahogyan korábban is, most sem láthatjuk előre pontosan, milyen hatásokkal jár majd ez a technológia, és mely megoldások – szoftverek, alkalmazások, platformok – bizonyulnak hosszú távon meghatározónak. Egy azonban biztos:

technológiai és történelmi szempontból is a 2020-as éveket elsősorban a mesterséges intelligencia fogja meghatározni”

– tekintett előre a mesterjogász.

Vajda Viktor hozzátette, vannak területek, ahol alapvető átalakulás várható – például az adatalapú technológiák, az önvezető járművek, az energetika, az orvosi diagnosztika, a tudományos kutatás vagy különféle irodai szolgáltatások esetében. Más területeken ugyanakkor fokozatos, de ugyancsak jelentős változások zajlanak. „Mindez összességében ahhoz vezet, hogy a mesterséges intelligencia visszatekintve is átalakító erejű, sőt, felforgató technológiaként vonul majd be a történelembe” – jelentette ki.

Itt tart a terület jogi szabályozása

A beszélgetés során az MI jogi szabályozására is kitértünk. A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető-helyettese elmondta, a mesterséges intelligencia szabályozásának alapjait uniós szinten, a tagállamok közösen fektették le. Az AI Act 2024 tavaszi elfogadását követően jelenleg a végrehajtásra való felkészülés szakaszában járnak – még akkor is, ha

az úgynevezett tiltott MI-rendszerekre vonatkozó rendelkezések már most is alkalmazhatók.

Vajda itt arra is kitért, hogy jelenleg nincs folyamatban új, kötelező erejű uniós szabályozás az MI témakörében. Az Európai Bizottság 2024 elején – konszenzus hiányában – visszavonta a mesterséges intelligenciához kapcsolódó polgári jogi felelősségről szóló irányelvtervezetet. Így jelenleg az AI Act végrehajtásának támogatása került a középpontba, amelyhez a tagállami delegáltak közös munkájával iránymutatások és ajánlások kiadása is várható.

Az uniós intézmények – a technológiai szektor kérésére – egy szabályozás-könnyítési kezdeményezés keretében a közeljövőben megkezdik egy egyszerűsítést célzó jogszabálycsomag egyeztetését. Ez várhatóan nem érinti majd az alapvető kötelezettségeket, ugyanakkor csökkentheti az adminisztratív terheket, például a tájékoztatási kötelezettségek vagy az incidensek bejelentésének egyszerűsítésével – ismertette.

„Az uniós intézményi együttműködés delegáltjaiként azon dolgozunk, hogy világos szabályozási keretek között váljon veszélyből eséllyé a mesterséges intelligencia a magyar vállalkozások számára. Adminisztratív terhek helyett a cél az egyértelmű és arányos versenyfeltételek biztosítása, amely az emberközpontú és felelős MI fenntartásának kulcsa” – hangzott el.

Vajda Viktor végül azt is elárulta, hogy mivel eddig lényegében sehol sem volt az EU-ban kifejezetten az MI-vel foglalkozó hatóság, ezért e feladat teljesítése egyik tagállamnak sem megy egy csapásra. Ugyanakkor az AI Act végrehajtásához szükséges magyar jogszabályok előkészítése jó ütemben zajlik, azok elfogadását a Kormány a 2025 őszi parlamenti ülésszakra tervezi.

Mivel foglalkozik a Neumann Technológiai Platform és a Mesterséges Intelligencia Koalíció? A Neumann Technológiai Platformot a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. hozta létre és működteti a Nemzetgazdasági Minisztérium technológiai háttérintézményeként. Küldetése kettős: egyrészt a magyar versenyképességi stratégia céljainak elősegítése támogatáspolitikai programok révén, másrészt – szakpolitikai műhelyként – iparági együttműködések és kezdeményezések koordinálása. Ezek a kezdeményezések olyan kulcstechnológiákhoz kapcsolódnak, mint a mesterséges intelligencia, a blokklánc, a dróntechnológia, az 5G és az Ipar 4.0. A Platform tehát egy célzott, a technológiai innovációt ösztönző kormányzati kezdeményezésként működik. Szakértőnk, Vajda Viktor feladatkörének része volt az Európai Unió Mesterséges Intelligencia Rendeletének (AI Act) hazai végrehajtásában való közreműködés. Emellett közreműködtek Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának megújításában is, például olyan ágazati együttműködések támogatásával, mint a 2018 óta működő MI Koalíció. Ez utóbbi több mint 500 hazai és nemzetközi cég, egyetem, tudományos műhely, szakmai és közigazgatási szervezet közös munkáját fogja össze annak érdekében, hogy hazánk az európai élvonalba kerüljön, és meghatározó szereplőjévé váljon a nemzetközi közösségnek.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay