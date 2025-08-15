Telefonon egyeztetett Trump és Lukasenka – ezt kérte tőle az amerikai elnök

Donald Trump pénteken a Truth Social oldalán számolt be arról, hogy „csodálatos beszélgetést” folytatott a belarusz elnökkel, Alekszandr Lukasenkával.

Az amerikai elnök elmondása szerint a hívás célja az volt, hogy megköszönje 16 politikai fogoly szabadon bocsátását, valamint folytassák a tárgyalásokat a még Lukasenka börtönében lévő mintegy 1300 ember ügyében.

A beszélgetés során szó esett az alaszkai csúcstalálkozóról is, ahol Trump Vlagyimir Putyinnal fog egyeztetni az ukrajnai fegyverszünet lehetőségéről.

Trump posztját azzal zárta, hogy nagyon várja a személyes találkozót.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Lukasenka meghívta az amerikai elnököt, hogy családjával együtt látogasson el Minszkbe, és Trump elfogadta a meghívást.

