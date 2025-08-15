Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Alekszandr Lukasenka Fehéroroszág Donald Trump Egyesült Államok

Telefonon egyeztetett Trump és Lukasenka – ezt kérte tőle az amerikai elnök

2025. augusztus 15. 18:42

A megbeszélésen kitértek az alaszkai csúcstalálkozóra is, ahol Trump a tervek szerint Vlagyimir Putyinnal tárgyal majd az ukrajnai fegyverszünet lehetőségeiről.

2025. augusztus 15. 18:42

Donald Trump pénteken a Truth Social oldalán számolt be arról, hogy „csodálatos beszélgetést” folytatott a belarusz elnökkel, Alekszandr Lukasenkával. 

Az amerikai elnök elmondása szerint a hívás célja az volt, hogy megköszönje 16 politikai fogoly szabadon bocsátását, valamint folytassák a tárgyalásokat a még Lukasenka börtönében lévő mintegy 1300 ember ügyében.

A beszélgetés során szó esett az alaszkai csúcstalálkozóról is, ahol Trump Vlagyimir Putyinnal fog egyeztetni az ukrajnai fegyverszünet lehetőségéről.

Trump posztját azzal zárta, hogy nagyon várja a személyes találkozót. 

A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Lukasenka meghívta az amerikai elnököt, hogy családjával együtt látogasson el Minszkbe, és Trump elfogadta a meghívást.

Nyitókép: Ilya Pitalev / SPUTNIK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!