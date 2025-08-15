Magyarországra is érkezett a fertőzött francia sajtból – ezek a termékek érintettek

Már két ember halálát okozta a fertőzött sajt – most egy újabb ország van veszélyben
Az összes, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-ig forgalmazott sajtot kivonták az üzletekből.
A hatóság azonnal kapcsolatba lépett az érintett vállalkozásokkal, amelyek a fogyasztók egészségét szem előtt tartva, a hatósággal együttműködve azonnali intézkedéseket tettek.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerének (RASFF) értesítése szerint Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mikrobiológiai szennyeződést, Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki – írja a 24.hu.
Ezekből a termékekből Magyarországra is érkezett
– tájékoztat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) weboldala.
Az NFKH haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségét szem előtt tartva azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.
Ennek részeként a kifogásolt tételeket visszahívták a fogyasztóktól, és a hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, legyen az megsemmisítés vagy elszállítás.
Az érintett termékek a következők:
