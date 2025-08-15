Magyarországra is érkezett a fertőzött francia sajtból – ezek a termékek érintettek

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerének (RASFF) értesítése szerint Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban mikrobiológiai szennyeződést, Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki – írja a 24.hu.

Ezekből a termékekből Magyarországra is érkezett

– tájékoztat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFKH) weboldala.

Az NFKH haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségét szem előtt tartva azonnal megtették a szükséges intézkedéseket.

Ennek részeként a kifogásolt tételeket visszahívták a fogyasztóktól, és a hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek további sorsát, legyen az megsemmisítés vagy elszállítás.

Az érintett termékek a következők:

BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25

C5154101; 25.07.25

C5168109; 01.08.25

Camembert, Márka: Everyday, Kiszerelés: 250 g

MMI: 2025.08.13.

MMI: 2025.08.13. CAM.PERE ALEXANDRE BOITE BOIS 240G X12

Tételszám: C5155106

MMI: 24/07/2025

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Fred TANNEAU / AFP