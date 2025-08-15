Ft
Ft
37°C
18°C
Ft
Ft
37°C
18°C
08. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
listeria Chavegrand láz sajt hányinger veszély járvány

Már két ember halálát okozta a fertőzött sajt – most egy újabb ország van veszélyben

2025. augusztus 15. 08:27

Az összes, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-ig forgalmazott sajtot kivonták az üzletekből.

2025. augusztus 15. 08:27
null

Két ember meghalt, és legalább 21-en megbetegedtek Franciaországban egy listeria-járvány következtében, amely a Chavegrand sajtüzem termékeihez köthető. A baktérium Belgiumban is megjelent, ahol szintén regisztráltak egy esetet – írta meg az Euractiv.

A francia mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a fertőzés forrása feltehetően a közép-franciaországi Creuse megyében működő Chavegrand sajtüzem. Kedden az összes, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-ig forgalmazott sajtot visszahívták a francia üzletekből.

A listeria-fertőzés tünetei közé tartozik a hányinger, hányás, hasmenés és láz, de a betegség súlyos, akár halálos kimenetelű is lehet, főleg a veszélyeztetett csoportokban.

A visszahívás többféle sajtfajtát érint, köztük a camembert-t, a brie-t, a gorgonzolát és a kecskesajtot, főként a Le Berger, Le Lion un fromage royal, Saveur d'antan és Le Petit Grignoteur márkanevek alatt. A minisztérium figyelmeztetése szerint a termékeket nem szabad elfogyasztani. A Chavegrand már június 12-én elrendelt egy termékvisszahívást, miután listeriát mutattak ki, de a következő egy hónapban végzett ellenőrzések nem találtak további szennyeződést, így a termelés folytatódhatott.

Belgiumban a Szövetségi Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (FAVV) szerdán erősítette meg, hogy egy ember ugyanazzal a baktériumtörzzsel fertőződött meg, mint Franciaországban. Hélène Bonte, az ügynökség munkatársa a VRT News-nak elmondta: az ilyen szennyeződések nem számítanak rendkívülinek, hiszen „a baktériumok a környezetünk részei, így az élelmiszereinkbe is bekerülhetnek”. Hozzátette, hogy a cégek rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a kockázatok csökkentésére.

Nyitókép: Fred TANNEAU / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. augusztus 15. 11:05
A pesti sajtárusoknál megbízható MAGYAR és német, holland sajtok vannak. Semmi szükség a méregdrága franciák megvásárlására. Ahogy elvből a francia borokéra sem, akkor, amikor még a magyar borokkal sincs mindenki tisztában a változatosságuk miatt. Ott egyen bárki valami specialitást, ahová utazik. A Szaharában sáskát, az indonéz őserdőben kukacot, Vietnámban kígyó pálinkát és kutyacombot.
Válasz erre
0
0
Stingary76
2025. augusztus 15. 09:55
A fejlett nyugat...
Válasz erre
2
0
zrx8
2025. augusztus 15. 09:06
A franciák döntsék el, hogy akkor most vagy sajtgyártási higiéniai szabályok, vagy muszlimnégermigráns-foglalkoztatás, mert a kettő együtt nem megy.
Válasz erre
9
0
bigfunk
2025. augusztus 15. 08:53
Francia sajtot eddig sem sokat ettem, de ezentúl egyáltalán nemfogok. Emlékezzünk csak a franciák által pénzelt Négy Mancs alapítványra, amely tönkre tette a libamáj üzletünket. A négy mancs csirkefogói később a Momentumban tűntek fel. Ez a mocskos banda Kiskunfélegyházán generált vagy 5000 munkanélkülit, a libatenyésztés megszűnése miatt. Szemét Franciák, szemét 4 mancs, szemét Momentum. Azóta is csak 1 cég van, aki libamájat exportál, de ők csak Japánba viszik a cuccot. Ne egyetek francia moslékot!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!