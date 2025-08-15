Már két ember halálát okozta a fertőzött sajt – most egy újabb ország van veszélyben

Két ember meghalt, és legalább 21-en megbetegedtek Franciaországban egy listeria-járvány következtében, amely a Chavegrand sajtüzem termékeihez köthető. A baktérium Belgiumban is megjelent, ahol szintén regisztráltak egy esetet – írta meg az Euractiv.

A francia mezőgazdasági minisztérium tájékoztatása szerint a fertőzés forrása feltehetően a közép-franciaországi Creuse megyében működő Chavegrand sajtüzem. Kedden az összes, június 23-a előtt gyártott és augusztus 9-ig forgalmazott sajtot visszahívták a francia üzletekből.

A listeria-fertőzés tünetei közé tartozik a hányinger, hányás, hasmenés és láz, de a betegség súlyos, akár halálos kimenetelű is lehet, főleg a veszélyeztetett csoportokban.

A visszahívás többféle sajtfajtát érint, köztük a camembert-t, a brie-t, a gorgonzolát és a kecskesajtot, főként a Le Berger, Le Lion un fromage royal, Saveur d'antan és Le Petit Grignoteur márkanevek alatt. A minisztérium figyelmeztetése szerint a termékeket nem szabad elfogyasztani. A Chavegrand már június 12-én elrendelt egy termékvisszahívást, miután listeriát mutattak ki, de a következő egy hónapban végzett ellenőrzések nem találtak további szennyeződést, így a termelés folytatódhatott.

Belgiumban a Szövetségi Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (FAVV) szerdán erősítette meg, hogy egy ember ugyanazzal a baktériumtörzzsel fertőződött meg, mint Franciaországban. Hélène Bonte, az ügynökség munkatársa a VRT News-nak elmondta: az ilyen szennyeződések nem számítanak rendkívülinek, hiszen „a baktériumok a környezetünk részei, így az élelmiszereinkbe is bekerülhetnek”. Hozzátette, hogy a cégek rendszeresen végeznek ellenőrzéseket a kockázatok csökkentésére.

Nyitókép: Fred TANNEAU / AFP

***