08. 15.
péntek
gyártmányú orrkúp rendőrség tolvaj MIG-29 bázis

Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – ellopták a MIG-29-esek alkatrészeit

2025. augusztus 15. 07:44

Ismeretlenek a kerítést átvágva jutottak be a reptérre.

2025. augusztus 15. 07:44
null

Ismeretlenek két hete a kerítést átvágva jutottak be a kecskeméti katonai bázisra, ahonnan a konzervált állapotban őrzött MIG-29-esek lokátorteréből loptak el alkatrészeket – írta meg a 24.hu

A lap emlékeztet, hogy a bázison azok a gépek találhatók, amelyek a valaha 28 darabos flottából maradtak meg. A repülőket 1993-ban, az orosz államadósság fejében szállították Magyarországra. A típus 2010-ben került ki a hadrendből, addigra mindössze négy példány maradt üzemképes. A feladatukat a svéd gyártmányú Gripen vadászbombázók vették át.

A lap információi szerint a tolvajok egyszerű módszerrel jutottak be: átvágták a reptér drótkerítését. Ezután a gépek orrkúpja mögött található lokátortérből emeltek ki alkatrészeket, amihez a szerkezetet is meg kellett bontaniuk. Az érintett MIG-29-esek már nem repülőképesek, évek óta konzervált állapotban tárolják őket.

Nyitókép: Facebook

turulminator2
2025. augusztus 15. 08:17
Regota valoszinusitheto volt valamilyen hamiszaszlos muvelet a magyar kormanytol, ami az ukranok ellen probalja hergelni a kozvelemenyt Elkezdodott, en meg vagy elhiszem, vagy nem
tomekjosef
2025. augusztus 15. 08:17
Kell a hoholoknak. Remélem a terület be van kamerázva és elkapják az elkövetőket és a méltó büntetést meg is kapják őgy, hogy a még a hazaáruló poloska is összefossa a gatyáját, ahogy azt már megtette...
lemez
2025. augusztus 15. 08:17
Ne is keresd.Az ukránok voltak.Logikus.
Dixtroy
2025. augusztus 15. 08:16
Vajon kinek kell, és minek?
