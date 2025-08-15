Betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – ellopták a MIG-29-esek alkatrészeit

Ismeretlenek két hete a kerítést átvágva jutottak be a kecskeméti katonai bázisra, ahonnan a konzervált állapotban őrzött MIG-29-esek lokátorteréből loptak el alkatrészeket – írta meg a 24.hu.

A lap emlékeztet, hogy a bázison azok a gépek találhatók, amelyek a valaha 28 darabos flottából maradtak meg. A repülőket 1993-ban, az orosz államadósság fejében szállították Magyarországra. A típus 2010-ben került ki a hadrendből, addigra mindössze négy példány maradt üzemképes. A feladatukat a svéd gyártmányú Gripen vadászbombázók vették át.

A lap információi szerint a tolvajok egyszerű módszerrel jutottak be: átvágták a reptér drótkerítését. Ezután a gépek orrkúpja mögött található lokátortérből emeltek ki alkatrészeket, amihez a szerkezetet is meg kellett bontaniuk. Az érintett MIG-29-esek már nem repülőképesek, évek óta konzervált állapotban tárolják őket.

Nyitókép: Facebook

***