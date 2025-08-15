Brutális erdőtűz söpör végig Spanyolországon (GALÉRIA)

Brutális erdőtűz pusztít Franciaországban: már áldozatokat is szedett a katasztrófa
Párizs méreteivel megegyező terület áll lángokban.
A lángok eddig 157 ezer hektárt perzseltek fel, és hét ember életét követelték, miközben a hőhullám és az erős szél tovább szítja a pusztítást.
Spanyolország nyugati és északi vidékein tomboló erdőtüzek miatt egész települések kerültek veszélybe, és ezrek kényszerültek otthonaik elhagyására – írja az Origo.
A lángok eddig 157 ezer hektárt perzseltek fel, és hét ember életét követelték, miközben a hőhullám és az erős szél tovább szítja a pusztítást.
A spanyol tűzoltóság pénteken is teljes erővel küzdött az elmúlt húsz év legnagyobb bozóttűz-hullámával szemben. A már 12 napja tartó hőhullám és a déli szél különösen kedvezett a tűz gyors terjedésének, főként az ország nyugati és északi régióiban.
Ezt is ajánljuk a témában
Párizs méreteivel megegyező terület áll lángokban.
Nyitókép: MIGUEL RIOPA / AFP