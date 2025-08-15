Ft
tűz Spanyolország galéria

Brutális erdőtűz söpör végig Spanyolországon (GALÉRIA)

2025. augusztus 15. 21:08

A lángok eddig 157 ezer hektárt perzseltek fel, és hét ember életét követelték, miközben a hőhullám és az erős szél tovább szítja a pusztítást.

2025. augusztus 15. 21:08
null

Spanyolország nyugati és északi vidékein tomboló erdőtüzek miatt egész települések kerültek veszélybe, és ezrek kényszerültek otthonaik elhagyására – írja az Origo.

A lángok eddig 157 ezer hektárt perzseltek fel, és hét ember életét követelték, miközben a hőhullám és az erős szél tovább szítja a pusztítást. 

A spanyol tűzoltóság pénteken is teljes erővel küzdött az elmúlt húsz év legnagyobb bozóttűz-hullámával szemben. A már 12 napja tartó hőhullám és a déli szél különösen kedvezett a tűz gyors terjedésének, főként az ország nyugati és északi régióiban.

Spanyol erdőtűz

Spanyol erdőtűz

Nyitókép: MIGUEL RIOPA / AFP

