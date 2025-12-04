Lerántották a leplet: elképesztő fotókon mutatkozik be a Magyarországon gyártott új csodajárgány (GALÉRIA + VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, ritkán látható olyan gyors piaci siker, mint amit a BMW új, tisztán elektromos modellje, az iX3 elért. A gyártó Németországban novemberben több mint háromezer megrendelést regisztrált – így az iX3 megelőzte a hagyományos hajtású X3-ast is.

A jármű különlegessége, hogy nemcsak a BMW elektromos autóinak zászlóshajója, hanem a debreceni gyár történetének is mérföldköve, hiszen az új modellcsalád első darabja itt készül.