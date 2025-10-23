Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
10. 23.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 23.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nyaklánc tolvaj teherautó múzeum rablás galéria Louvre

Munkásnak öltözve hajtották végre a bűntényt: így rabolták ki a Louvre-t (VIDEÓ)

2025. október 23. 16:12

A tolvajok elektromos rollereken menekültek el a helyszínről.

2025. október 23. 16:12
null

Filmbe illő, mégis szinte abszurd jelenetek zajlottak le a párizsi Louvre-nál vasárnap reggel, amikor egy betörőbanda mindössze hét perc alatt kifosztotta a múzeum egyik galériáját – miközben mindenki szeme láttára, egy teherautóra szerelt emelőn ereszkedtek le a földre.

Ezt is ajánljuk a témában

Az esetről most egy új videó jelent meg a Telegraph közösségi oldalán, amelyen két alak látható: egyikük fényvisszaverő mellényben, másikuk motoros sisakban áll az emelőn, amely lassan ereszkedik lefelé a múzeum első emeleti erkélyéről. 

Miután leértek, egy ideiglenes fakorlát takarásában elektromos rollereken menekültek el.

A betörők nyolc, mintegy 88 millió euró értékű ékszert vittek el – köztük Napóleon Bonaparte által Mária Lujza osztrák főhercegnének ajándékozott nyakláncot, Hortense királyné tiaráját és fülbevalóit, valamint Eugénia császárné gyémánt díszeit. A francia sajtó a veszteséget a Notre-Dame 2019-es tűzkatasztrófájához hasonlította.

Ezt is ajánljuk a témában

A rabláshoz használt emelős teherautót korábban lopták el a közeli Louvres városában. A tolvajok hamis rendszámmal és újrafestett járművel hajtottak a helyszínre, majd a sikeres akció után megpróbálták felgyújtani a teherautót, ám a biztonsági őrök közbeléptek és megfutamították őket.

A Louvre igazgatója, Laurence des Cars elismerte, hogy a múzeum környékén elavult a videomegfigyelés, és rendőrőrs létrehozását sürgette az épületben. Lemondását Emmanuel Macron elnök nem fogadta el.

A francia hatóságok szerint a Louvre biztonsági rendszerét sürgősen modernizálni kell – a tolvajok ugyanis a világ egyik legjobban őrzött múzeumát tudták kifosztani úgy, hogy közben szinte senki sem vette észre őket.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elmkov
2025. október 23. 17:46
Anno, Napcsi azzal tette vonzóvá az oroszország elleni invázióját, hogy minden katona("munkás") annyit rabolhat, amennyit csak elbír. Tudjuk mi a lett a vége. Most az EU mégegyszer megpróbálja. A "munkások" meg visszaveszik ami az övék.
Válasz erre
0
0
google-2
2025. október 23. 17:40
Lázár mondjon le, Orbán is!
Válasz erre
0
1
Stego
2025. október 23. 17:36
Az első női igazgató hatalmas sikere.
Válasz erre
2
0
Latin
2025. október 23. 17:23
Topkapi A rendőrség csak áll és néz Rózsaszín párduc Olaszmeló Filmek megtekintése javasolt a franszIa lendőlségnek
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!