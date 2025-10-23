Munkásnak öltözve hajtották végre a bűntényt: így rabolták ki a Louvre-t (VIDEÓ)

A rabláshoz használt emelős teherautót korábban lopták el a közeli Louvres városában. A tolvajok hamis rendszámmal és újrafestett járművel hajtottak a helyszínre, majd a sikeres akció után megpróbálták felgyújtani a teherautót, ám a biztonsági őrök közbeléptek és megfutamították őket.

A Louvre igazgatója, Laurence des Cars elismerte, hogy a múzeum környékén elavult a videomegfigyelés, és rendőrőrs létrehozását sürgette az épületben. Lemondását Emmanuel Macron elnök nem fogadta el.

A francia hatóságok szerint a Louvre biztonsági rendszerét sürgősen modernizálni kell – a tolvajok ugyanis a világ egyik legjobban őrzött múzeumát tudták kifosztani úgy, hogy közben szinte senki sem vette észre őket.