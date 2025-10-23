Munkásnak öltözve hajtották végre a bűntényt: így rabolták ki a Louvre-t (VIDEÓ)

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
A tolvajok elektromos rollereken menekültek el a helyszínről.
Filmbe illő, mégis szinte abszurd jelenetek zajlottak le a párizsi Louvre-nál vasárnap reggel, amikor egy betörőbanda mindössze hét perc alatt kifosztotta a múzeum egyik galériáját – miközben mindenki szeme láttára, egy teherautóra szerelt emelőn ereszkedtek le a földre.
Az esetről most egy új videó jelent meg a Telegraph közösségi oldalán, amelyen két alak látható: egyikük fényvisszaverő mellényben, másikuk motoros sisakban áll az emelőn, amely lassan ereszkedik lefelé a múzeum első emeleti erkélyéről.
Miután leértek, egy ideiglenes fakorlát takarásában elektromos rollereken menekültek el.
A betörők nyolc, mintegy 88 millió euró értékű ékszert vittek el – köztük Napóleon Bonaparte által Mária Lujza osztrák főhercegnének ajándékozott nyakláncot, Hortense királyné tiaráját és fülbevalóit, valamint Eugénia császárné gyémánt díszeit. A francia sajtó a veszteséget a Notre-Dame 2019-es tűzkatasztrófájához hasonlította.
A hatóságok azonnal lefoglalták az ékszert.
A rabláshoz használt emelős teherautót korábban lopták el a közeli Louvres városában. A tolvajok hamis rendszámmal és újrafestett járművel hajtottak a helyszínre, majd a sikeres akció után megpróbálták felgyújtani a teherautót, ám a biztonsági őrök közbeléptek és megfutamították őket.
A Louvre igazgatója, Laurence des Cars elismerte, hogy a múzeum környékén elavult a videomegfigyelés, és rendőrőrs létrehozását sürgette az épületben. Lemondását Emmanuel Macron elnök nem fogadta el.
A francia hatóságok szerint a Louvre biztonsági rendszerét sürgősen modernizálni kell – a tolvajok ugyanis a világ egyik legjobban őrzött múzeumát tudták kifosztani úgy, hogy közben szinte senki sem vette észre őket.
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP
