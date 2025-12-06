L. Simon László: A múzeumoknak igenis szükségük van a gazdasági sikerekre!

A Le Monde című francia újság egy hete adta hírül, hogy a világ egyik legismertebb és legtöbb látogatót vonzó mú­zeuma, a Louvre 45 százalékkal emeli az Európai Unión kívülről érkező látogatók belépőjegyeinek az árát. Az évente közel kilencmillió látogatónak majdnem a hetven százaléka külföldi, közülük is a legtöbben az Egyesült Államokból érkeznek, azaz tőlük várják a bevételek jelentős növekedését. Mivel a legolcsóbb teljes árú belépőjegy 22 euró, valóban tetemes bevételnövekedéssel lehet számolni, hiszen alapesetben is 10 euróval emelik meg a jegyek árát, ráadásul még az Egyesült Királyság sem került be a kivételek közé, így a British Museum ingyenességéhez szokott britek is kénytelenek lesznek lenyelni a békát. A jelenlegi látogatószámból kiindulva a Louvre vezetése jövőre 20 millió eurós, azaz 7,6 milliárd forintnak megfelelő árbevétel-növekedést prognosztizál.

A Louvre esete azért fontos számunkra, mert néhányan sok éve küzdünk a hazai kedvezményrendszer szigorításáért, ugyanis az uniós gyakorlathoz képest példátlanul sokan kaphatnak ingyenes vagy félárú jegyet a múzeumokba betérve. Az elmúlt másfél évtizedben akár parlamenti képviselőként, akár a területért felelős államtitkárként, akár a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként futottam neki a kérdésnek, minduntalan elutasítottak, hol a nyugdíjasokra, hol a közelgő választásra, hol a kulturális javakhoz való minél szélesebb körű hozzáférésre hivatkozva. A fővárosból egyedül Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója állt mellém, mert ő köz­gazdászként pontosan tudja, milyen fontos a piaci szemléletű gazdálkodás. Természetesen ebben a kormányzati ciklusban ez az ügy már nem lesz napirenden, nem is szeretném, ha kampánytéma lenne, de talán a következő négy évben végre belátják: ahogyan nincs ingyenes színház- vagy mozijegy, koncert- vagy fesztiválbelépő, sem ingyenes könyv, sőt még a könyvtárakban is van beiratkozási díj és késedelmi pótlék, úgy ezen a területen is joggal várják el a vezetők, hogy legyen lehetőségük a bevételszerzésre, ezzel is kiegészítve a szerény fenntartói forrásokat.