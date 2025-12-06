Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
12. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
múzeum Le Monde Louvre L. Simon László Európai Unió

L. Simon László: A múzeumoknak igenis szükségük van a gazdasági sikerekre!

2025. december 06. 16:40

Ahogyan nincs ingyenes színház- vagy mozijegy, sem ingyenes könyv, úgy ezen a területen is joggal várják el a vezetők, hogy legyen lehetőségük a bevételszerzésre, ezzel is kiegészítve a szerény fenntartói forrásokat.

2025. december 06. 16:40
null
L. Simon László
L. Simon László

A Le Monde című francia újság egy hete adta hírül, hogy a világ egyik legismertebb és legtöbb látogatót vonzó mú­zeuma, a Louvre 45 százalékkal emeli az Európai Unión kívülről érkező látogatók belépőjegyeinek az árát. Az évente közel kilencmillió látogatónak majdnem a hetven százaléka külföldi, közülük is a legtöbben az Egyesült Államokból érkeznek, azaz tőlük várják a bevételek jelentős növekedését. Mivel a legolcsóbb teljes árú belépőjegy 22 euró, valóban tetemes bevételnövekedéssel lehet számolni, hiszen alapesetben is 10 euróval emelik meg a jegyek árát, ráadásul még az Egyesült Királyság sem került be a kivételek közé, így a British Museum ingyenességéhez szokott britek is kénytelenek lesznek lenyelni a békát. A jelenlegi látogatószámból kiindulva a Louvre vezetése jövőre 20 millió eurós, azaz 7,6 milliárd forintnak megfelelő árbevétel-növekedést prognosztizál. 

A Louvre esete azért fontos számunkra, mert néhányan sok éve küzdünk a hazai kedvezményrendszer szigorításáért, ugyanis az uniós gyakorlathoz képest példátlanul sokan kaphatnak ingyenes vagy félárú jegyet a múzeumokba betérve. Az elmúlt másfél évtizedben akár parlamenti képviselőként, akár a területért felelős államtitkárként, akár a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként futottam neki a kérdésnek, minduntalan elutasítottak, hol a nyugdíjasokra, hol a közelgő választásra, hol a kulturális javakhoz való minél szélesebb körű hozzáférésre hivatkozva. A fővárosból egyedül Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója állt mellém, mert ő köz­gazdászként pontosan tudja, milyen fontos a piaci szemléletű gazdálkodás. Természetesen ebben a kormányzati ciklusban ez az ügy már nem lesz napirenden, nem is szeretném, ha kampánytéma lenne, de talán a következő négy évben végre belátják: ahogyan nincs ingyenes színház- vagy mozijegy, koncert- vagy fesztiválbelépő, sem ingyenes könyv, sőt még a könyvtárakban is van beiratkozási díj és késedelmi pótlék, úgy ezen a területen is joggal várják el a vezetők, hogy legyen lehetőségük a bevételszerzésre, ezzel is kiegészítve a szerény fenntartói forrásokat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon

A fordulat hetei: a baloldali közvélemény-kutatók bemondták, melyik párt nyerte az őszt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petergy
2025. december 06. 17:00
Nem lepődöm meg a hírt olvasva, valószínűleg ez történik meg minden területen a franciáknál.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!