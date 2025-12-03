Ft
12. 03.
szerda
tettes utánfutó Németország lőszer teherautó készlet

Ilyen nincs és mégis van: nem figyeltek a német hadseregnél, elrabolták a lőszereiket

2025. december 03. 07:38

A berlini védelmi minisztérium szerint mintegy 20 ezer lőszernek veszett nyoma.

2025. december 03. 07:38
null

Nagy mennyiségű lőszert loptak el ismeretlen tettesek a német hadsereg (Bundeswehr) készleteiből - erősítette meg kedden a berlini védelmi minisztérium egyik szóvivője.

Az esetről korábban a Der Spiegel című német lap és az MDR közszolgálati műsorszolgáltató számolt be.

A tájékoztatás szerint egy civil szállítmányozó tehergépjárművéből mintegy 20 ezer darab lőszer tűnt el a Magdeburg melletti Burg településen.

A Bundeswehr bonni logisztikai támogató részlegének szóvivője a történtekkel kapcsolatban megjegyezte, hogy az incidens a múlt héten történt keddre virradóra. A lőszereket egy éjszakára leparkolt utánfutóból lopták el, de csak a burgi kaszárnyába érkezést követően vették észre, hogy eltűnt a lőszer.

A védelmi minisztérium megerősítette a Der Spiegelnek, hogy a teherautó sofőrje járművét a lőszerekkel egy őrzés nélküli parkolóban parkolta le egy iparterületen.

(MTI)

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

***

blackorion
2025. december 03. 08:43
Ugyanitt alig használt Kecskeméti lajstromszámú MIG-29-es lokátor eladó.
johannluipigus
2025. december 03. 08:40
@Chekke-Faint "Hát nem tudom, de azok a gépek mit tudnak ahol ilyeneket vesznek és még harcolni akarnak vele....DDD" Fogalmam sincs arról, hogy mit érnek a Mig-ből szakszerűn kilopott eszközök. A hozzászólásom arra vonatkozott, hogy nekünk sincs okunk büszkén verni a mellünket, mert nálunk is történt(ek) lopások szigorúan őrzött katonai objektumokból.
semmisejo-2
2025. december 03. 08:37
Megérettek a bukásra.
Chekke-Faint
2025. december 03. 08:21
johannluipigus 2025. december 03. 08:15 Hát nem tudom, de azok a gépek mit tudnak ahol ilyeneket vesznek és még harcolni akarnak vele....DDD Bár láttam már a iraki háborúban felfújható harckocsikat is amik igazinak tűntek..
