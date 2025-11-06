Évekbe telhet, mire újra biztonságos lesz a Louvre

A párizsi Louvre Múzeum biztonsági hiányosságai régóta ismertek, azonban azok orvoslása a vártnál sokkal lassabban halad – számolt be a francia állami számvevőszék jelentése alapján a Reuters.

Rachida Dati kulturális miniszter és Laurence des Cars, a Louvre intézményvezetője

Forrás: Dimitar DILKOFF / AFP

A dokumentum szerint a múzeum már 2015-ben átfogó biztonsági vizsgálatot indított, amely kimutatta, hogy az épület felügyelete és válságkezelési felkészültsége elégtelen. Ennek ellenére

a szükséges korszerűsítések közbeszerzési eljárása csak 2023 végén indult el, és a teljes projekt csak 2032-re lehet kész.

A jelentés kiemeli: 2024-ben az intézmény termeinek csupán 39 százalékában működött kamera,