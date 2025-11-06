Ft
Laurence des Cars Franciaország rablás Rachida Dati Louvre

Évekbe telhet, mire újra biztonságos lesz a Louvre

2025. november 06. 20:11

Az intézmény vezetése 2015 óta tudott a biztonsági hiányosságokról, mégis csak 2032-re fejeződhetnek be a szükséges fejlesztések.

2025. november 06. 20:11
A párizsi Louvre Múzeum biztonsági hiányosságai régóta ismertek, azonban azok orvoslása a vártnál sokkal lassabban halad – számolt be a francia állami számvevőszék jelentése alapján a Reuters.

Rachida Dati kulturális miniszter és Laurence des Cars, a Louvre intézményvezetője
Forrás: Dimitar DILKOFF / AFP

A dokumentum szerint a múzeum már 2015-ben átfogó biztonsági vizsgálatot indított, amely kimutatta, hogy az épület felügyelete és válságkezelési felkészültsége elégtelen. Ennek ellenére

a szükséges korszerűsítések közbeszerzési eljárása csak 2023 végén indult el, és a teljes projekt csak 2032-re lehet kész.

A jelentés kiemeli: 2024-ben az intézmény termeinek csupán 39 százalékában működött kamera,

ami a világ leglátogatottabb múzeuma esetében különösen súlyos hiányosság.

A helyzet súlyosságára csak még jobban rávilágít, hogy a múzeumot nemrég fényes nappal rabolták ki, az akció során pedig a négy elkövető mintegy 102 millió dollár értékű ékszert tulajdonított el .

Bár az ügyben már történtek letartóztatások, az ékszereket egyelőre nem találták meg.

A rablás után francia tisztségviselők nyíltan elismerték: a múzeum biztonsága nem volt megfelelő, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy azóta kiderült, hogy újabb műtárgyaknak kelt lába.

A Cour des Comptes szerint a fejlesztések késésének egyik oka az, hogy a Louvre jelentős összegeket fordított műtárgyvásárlásra, miközben a gyűjteménynek csupán negyede látható a kiállítóterekben.

Emellett

  • a Covid-járvány utáni újraindulás,
  • a digitális rendszerek elavultsága,
  • a jegyértékesítés körüli visszaélések és
  • a személyzeti tervezés hiányosságai is terhet jelentenek a múzeum számára.

A számvevőszéki jelentés tíz ajánlást fogalmaz meg az intézmény számára, többek között

  • a műtárgyvásárlások visszafogását,
  • a jegyárak emelését,
  • a múzeum irányítási struktúrájának átalakítását és
  • az informatikai rendszerek modernizálását.

Pierre Moscovici, a számvevőszék vezetője szerint a közelmúlt rablása „fülsiketítő vészcsengő” volt, és a biztonsági fejlesztések jelenlegi üteme „tarthatatlan”.

A francia kulturális miniszter, Rachida Dati egyetért a gyors beavatkozás szükségességével, míg a Louvre első női igazgatójaként komoly szakmai hibákat vétő Laurence des Cars – aki csodával határos módon még a rablás után is a helyén maradhatott – támogatja a javaslatok többségét, de hangsúlyozta: a múzeum hosszú távú szerkezeti átalakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az intézmény valóban megújuljon.

***

Fotó: Julie SEBADELHA / AFP

johannluipigus
2025. november 06. 20:14
Jó munkához idő kell. De ennyi?
