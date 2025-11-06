Évekbe telhet, mire újra biztonságos lesz a Louvre

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
Az intézmény vezetése 2015 óta tudott a biztonsági hiányosságokról, mégis csak 2032-re fejeződhetnek be a szükséges fejlesztések.
A párizsi Louvre Múzeum biztonsági hiányosságai régóta ismertek, azonban azok orvoslása a vártnál sokkal lassabban halad – számolt be a francia állami számvevőszék jelentése alapján a Reuters.
A dokumentum szerint a múzeum már 2015-ben átfogó biztonsági vizsgálatot indított, amely kimutatta, hogy az épület felügyelete és válságkezelési felkészültsége elégtelen. Ennek ellenére
a szükséges korszerűsítések közbeszerzési eljárása csak 2023 végén indult el, és a teljes projekt csak 2032-re lehet kész.
A jelentés kiemeli: 2024-ben az intézmény termeinek csupán 39 százalékában működött kamera,
ami a világ leglátogatottabb múzeuma esetében különösen súlyos hiányosság.
A helyzet súlyosságára csak még jobban rávilágít, hogy a múzeumot nemrég fényes nappal rabolták ki, az akció során pedig a négy elkövető mintegy 102 millió dollár értékű ékszert tulajdonított el .
Bár az ügyben már történtek letartóztatások, az ékszereket egyelőre nem találták meg.
A rablás után francia tisztségviselők nyíltan elismerték: a múzeum biztonsága nem volt megfelelő, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy azóta kiderült, hogy újabb műtárgyaknak kelt lába.
A Cour des Comptes szerint a fejlesztések késésének egyik oka az, hogy a Louvre jelentős összegeket fordított műtárgyvásárlásra, miközben a gyűjteménynek csupán negyede látható a kiállítóterekben.
Emellett
Párizs ügyésze szerint nincs bizonyíték arra, hogy az elkövetők belső segítséget kaptak a rablás során.
A számvevőszéki jelentés tíz ajánlást fogalmaz meg az intézmény számára, többek között
Pierre Moscovici, a számvevőszék vezetője szerint a közelmúlt rablása „fülsiketítő vészcsengő” volt, és a biztonsági fejlesztések jelenlegi üteme „tarthatatlan”.
A francia kulturális miniszter, Rachida Dati egyetért a gyors beavatkozás szükségességével, míg a Louvre első női igazgatójaként komoly szakmai hibákat vétő Laurence des Cars – aki csodával határos módon még a rablás után is a helyén maradhatott – támogatja a javaslatok többségét, de hangsúlyozta: a múzeum hosszú távú szerkezeti átalakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az intézmény valóban megújuljon.
A múlt heti lopás után a franciák legalább a koronázási ékszereket szerették volna biztonságban tudni.
Fotó: Julie SEBADELHA / AFP