Új részletek derültek ki a Louvre kirablásról: egy algériai férfi lehetett az elkövető

Részben beismerte a részvételét a Louvre ékszerrablásában az ügy két gyanúsítottja – közölte szerdán Laure Beccuau párizsi ügyész nyilatkozatát a Sky News.

A sajtótájékoztatón Beccuau azt is tisztázta, hogy nincs bizonyíték belső segítségre a rablás során, annak ellenére, hogy felmerült az elmélet.

A gyanúsítottak közül az egyik 34 éves algériai állampolgár, aki Párizs külvárosában, Aubervilliers-ben él, és főként közlekedési szabálysértések miatt ismert a rendőrség előtt. A másik, 39 éves férfit szintén Aubervilliers-ben vették őrizetbe, korábbi lopások miatt ismert. DNS-ét megtalálták az egyik üvegvitrinen és a hátrahagyott tárgyakon.

A Louvre biztonsági rendszere komoly hiányosságokat mutatott a rabláskor: a kamerák működtetésére adott engedély csendben lejárt júliusban, és az első riasztást egy kívülálló kerékpáros jelezte a rendőrségnek, nem a múzeum rendszere. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök szerint az elavult technológia és a gyors, mozgékony rablók kombinációja tette lehetővé a lopást.

