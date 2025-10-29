Ft
algériai Párizs múzeum Louvre

Új részletek derültek ki a Louvre kirablásról: egy algériai férfi lehetett az elkövető

2025. október 29. 19:37

Párizs ügyésze szerint nincs bizonyíték arra, hogy az elkövetők belső segítséget kaptak a rablás során.

2025. október 29. 19:37
null

Részben beismerte a részvételét a Louvre ékszerrablásában az ügy két gyanúsítottja – közölte szerdán Laure Beccuau párizsi ügyész nyilatkozatát a Sky News.

A sajtótájékoztatón Beccuau azt is tisztázta, hogy nincs bizonyíték belső segítségre a rablás során, annak ellenére, hogy felmerült az elmélet.

A gyanúsítottak közül az egyik 34 éves algériai állampolgár, aki Párizs külvárosában, Aubervilliers-ben él, és főként közlekedési szabálysértések miatt ismert a rendőrség előtt. A másik, 39 éves férfit szintén Aubervilliers-ben vették őrizetbe, korábbi lopások miatt ismert. DNS-ét megtalálták az egyik üvegvitrinen és a hátrahagyott tárgyakon.

A Louvre biztonsági rendszere komoly hiányosságokat mutatott a rabláskor: a kamerák működtetésére adott engedély csendben lejárt júliusban, és az első riasztást egy kívülálló kerékpáros jelezte a rendőrségnek, nem a múzeum rendszere. Patrice Faure párizsi rendőrfőnök szerint az elavult technológia és a gyors, mozgékony rablók kombinációja tette lehetővé a lopást.

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

***

hlaci83
2025. október 29. 19:47
Ez rasszizmus.
londonbaby
2025. október 29. 19:42
Eiffel torony meg van még idióták ???
