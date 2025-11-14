Lövöldözés Párizsban: kést rántott a támadó a vonaton, a rendőrök lőtték le

Elfogták a józsefvárosi késelőt
Az 58 éves férfi súlyosan megsebesítette élettársát Budapest VIII. kerületében.
Az elkövető saját magát sebesítette meg a késsel.
Péntek délután rendőri művelet zajlott a párizsi Montparnasse pályaudvaron, miután egy férfi kést rántott az állomáson – írta a Daily Mail.
A beszámolók szerint a rendőrök legalább egy lövést adtak le, hogy megfékezzék az elkövetőt.
Az ügyészség tájékoztatása szerint ezt követően az elkövető szándékosan megsebesítette magát a késsel.
Ezt is ajánljuk a témában
Az 58 éves férfi súlyosan megsebesítette élettársát Budapest VIII. kerületében.
A rendőrség az incidens után biztonsági okokból kiürítette az állomást. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP
***