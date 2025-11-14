Ft
Montparnasse pályaudvar rendőrség Párizs fegyver kés

Lövöldözés Párizsban: kést rántott a támadó a vonaton, a rendőrök lőtték le

2025. november 14. 15:58

Az elkövető saját magát sebesítette meg a késsel.

2025. november 14. 15:58
null

Péntek délután rendőri művelet zajlott a párizsi Montparnasse pályaudvaron, miután egy férfi kést rántott az állomáson – írta a Daily Mail.

A beszámolók szerint a rendőrök legalább egy lövést adtak le, hogy megfékezzék az elkövetőt.

Az ügyészség tájékoztatása szerint ezt követően az elkövető szándékosan megsebesítette magát a késsel.

A rendőrség az incidens után biztonsági okokból kiürítette az állomást. Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

Fireworks
2025. november 14. 16:49
Nem lenne rossz megoldás, ha a terroristák saját magukat ön gyilkolnák, hogy "bosszút álljanak". Folytassák csak, nem fogjuk ellenezni.
sanya55-2
2025. november 14. 16:33
BOLDOG BÉKEIDŐK
CirmoS
2025. november 14. 16:31
Semmi baj! A nagyvárosi élet velejárója... Lesznek konfliktusok....
masikhozzaszolo
2025. november 14. 16:31
Akkor a lengyel vonaton a disznósajtként a súlyos bőrönd alatt fetrengő késes ukrán nő örülhet a szerencséjének.
