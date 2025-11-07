Elfogták a józsefvárosi késelőt

A rendőrség őrizetbe vette azt az 58 éves férfit, aki a gyanú szerint súlyosan megsebesítette élettársát Budapest VIII. kerületében – írja a police.hu. A rendelkezésre álló adatok szerint a támadás november 5-én este történt: a férfi több alkalommal megszúrta a nőt, majd elmenekült a helyszínről. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, a rendőrök pedig azonnal hajtóvadászatot indítottak az elkövető után.