Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Elfogták a józsefvárosi késelőt

2025. november 07. 09:15

Az 58 éves férfi súlyosan megsebesítette élettársát Budapest VIII. kerületében.

2025. november 07. 09:15
null

A rendőrség őrizetbe vette azt az 58 éves férfit, aki a gyanú szerint súlyosan megsebesítette élettársát Budapest VIII. kerületében – írja a police.hu. A rendelkezésre álló adatok szerint a támadás november 5-én este történt: a férfi több alkalommal megszúrta a nőt, majd elmenekült a helyszínről. A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, a rendőrök pedig azonnal hajtóvadászatot indítottak az elkövető után. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói másnap délben, a IV. kerületben fogták el a férfit, akit a BRFK Életvédelmi Osztályán emberölés bűntett kísérletének gyanújával hallgattak ki. A gyanúsított nem tett vallomást, a rendőrség pedig őrizetbe vette, és kezdeményezte letartóztatását.

Józsefváros egyre romló közbiztonságáról ide kattintva olvashat bővebben. 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

 

 

 

