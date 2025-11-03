Ft
Pikó Egry Attila Fidesz

„Balhés személyek” Pikó körül: egyre romlik Józsefváros közbiztonsága

2025. november 03. 15:30

Ide vezet a „a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politika” – véli a helyi Fidesz.

2025. november 03. 15:30
null

„Az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban, a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben” – nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője a pénteki józsefvárosi Fidesz fórumot követően.

Egry úgy véli, a Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem

Mint mondta, azt látják, hogy 

Pikó körül „balhés személyek” vannak. 

„Ugye van nekünk jogerősen elítélt korábbi képviselőnk, aki hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Van olyan DK-s kerületi volt elnökünk, aki ugye éjszaka randalírozott a társasházban, a rendőrök bevitték, drogot találtak a vérében, és volt ez a kutyapárti jelölt, akiről kiderült, hogy a munkahelyén megvert egy nőt” – sorolta Egry. 

Mint kifejtette, a mostani időközi választáson pedig a kormánypártok jelöltje, Pálovics Emese egy olyan jelölt ellen indult el, aki lemondott a képviselőségéről, miután drogbotrányba keveredett, amivel kapcsolatban ő sem tisztázta saját magát. 

A legfrissebb a lélekházban történt eset pedig egy női munkavállaló zaklatásával kapcsolatban kirobbant botrány. A polgármester nem adott rá egyértelmű választ, hogy történt-e ilyen eset, van-e folyamatban etikai vizsgálat. Mi azt követeljük, hogy had ismerhessük meg a dokumentumokat, a tényeket, és az alapján lássuk, hogy mi történt – zárta a beszélgetést Egry Attila. 

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

Obsitos Technikus
2025. november 03. 16:27
Másodszor is meggyőző többséggel választották meg ezt a szegedi barmot.
csulak
2025. november 03. 16:13
igy van ez mindenhol ahol a baloldali uralkodik, nyomor, csod
madre79
2025. november 03. 16:11
Kuplerájt csináltak a városból!
22-es csapdája
2025. november 03. 15:39
Az a nagy baj, hogy sok tulajdnos nem a kerületben él - kiadja a lakását - és nem megy el szavazni... Így maradnak a helyi lumpenek, meg a szavazásra bejelentett külföldiek, akik eldöntik, ki legyen a polgármester.
