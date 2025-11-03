„Balhés személyek” Pikó körül: egyre romlik Józsefváros közbiztonsága

Nem kellett sokat várni: így mentegeti a Tisza bénázását a Momentum
„A Tisza Párt helyesen jár el, hogy kivár az egyéni választókerületekben induló képviselőjelöltek bemutatásával” – jelentették ki közösségi oldalukon.
Ide vezet a „a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politika” – véli a helyi Fidesz.
„Az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban, a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben” – nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője a pénteki józsefvárosi Fidesz fórumot követően.
Egry úgy véli, a Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki „meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem”.
Mint mondta, azt látják, hogy
Pikó körül „balhés személyek” vannak.
„Ugye van nekünk jogerősen elítélt korábbi képviselőnk, aki hivatalos személy elleni erőszakot követett el. Van olyan DK-s kerületi volt elnökünk, aki ugye éjszaka randalírozott a társasházban, a rendőrök bevitték, drogot találtak a vérében, és volt ez a kutyapárti jelölt, akiről kiderült, hogy a munkahelyén megvert egy nőt” – sorolta Egry.
Mint kifejtette, a mostani időközi választáson pedig a kormánypártok jelöltje, Pálovics Emese egy olyan jelölt ellen indult el, aki lemondott a képviselőségéről, miután drogbotrányba keveredett, amivel kapcsolatban ő sem tisztázta saját magát.
A legfrissebb a lélekházban történt eset pedig egy női munkavállaló zaklatásával kapcsolatban kirobbant botrány. A polgármester nem adott rá egyértelmű választ, hogy történt-e ilyen eset, van-e folyamatban etikai vizsgálat. Mi azt követeljük, hogy had ismerhessük meg a dokumentumokat, a tényeket, és az alapján lássuk, hogy mi történt – zárta a beszélgetést Egry Attila.
