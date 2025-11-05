Dráma a Teleki téren – nyakon szúrta barátnőjét egy férfi, majd elmenekült

„Balhés személyek” Pikó körül: egyre romlik Józsefváros közbiztonsága
Ide vezet a „a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politika” – véli a helyi Fidesz.
A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.
A Blikk úgy értesült, hogy egy férfi nyakon szúrta barátnőjét a Teleki téren, majd elmenekült a helyszínről. A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is megérkeztek.
A lap a történtek miatt megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, akik megerősítették az értesüléseiket. Mint írták, „2025. november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték.
A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást,
a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van”.
Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője a pénteki józsefvárosi Fidesz fórumot követően a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy „az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy
romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban,
a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben” .
Egry úgy véli, a Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki „meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem”.
Mint mondta, azt látják, hogy Pikó körül „balhés személyek” vannak – nyilatkozta a lapnak a frakcióvezető.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
Ezt is ajánljuk a témában
Ide vezet a „a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politika” – véli a helyi Fidesz.