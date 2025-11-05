Dráma a Teleki téren – nyakon szúrta barátnőjét egy férfi, majd elmenekült

A Blikk úgy értesült, hogy egy férfi nyakon szúrta barátnőjét a Teleki téren, majd elmenekült a helyszínről. A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is megérkeztek.

A lap a történtek miatt megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, akik megerősítették az értesüléseiket. Mint írták, „2025. november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték.

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást,

a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van”.

Egyre romlik Józsefváros közbiztonsága