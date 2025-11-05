Ft
rendőrség késelés biztonságérzet józsefváros utca

Dráma a Teleki téren – nyakon szúrta barátnőjét egy férfi, majd elmenekült

2025. november 05. 22:31

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

2025. november 05. 22:31
null

A Blikk úgy értesült, hogy egy férfi nyakon szúrta barátnőjét a Teleki téren, majd elmenekült a helyszínről. A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők is megérkeztek.

A lap a történtek miatt megkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is, akik megerősítették az értesüléseiket. Mint írták, „2025. november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben egy utcán egy férfi több alkalommal megszúrta az élettársát. A nőt a mentők kórházba vitték. 

A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, 

a szükséges nyomozati cselekmények és az elkövető felkutatása folyamatban van”.

Egyre romlik Józsefváros közbiztonsága

Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi frakcióvezetője a pénteki józsefvárosi Fidesz fórumot követően a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy „az emberek jogosan arra panaszkodnak, hogy 

romlik a közbiztonság az utcán, egyre több a drogos, a hajléktalan, és nem érzik magukat biztonságban,

a szubjektív biztonságérzet nagyon sokat romlott a kerületben” .

Egry úgy véli, a Pikó-féle városvezetéssel van baj, aki „meghirdette ezt a végtelenül toleráns, migránshívogató, simogató, a hajléktalanokat áldozatként kezelő politikát. A közterület-felügyeletnek nincs megfelelő eszközparkja, nincs érdemi létszámbővítés, és fizetésemelés sem”.

Mint mondta, azt látják, hogy Pikó körül „balhés személyek” vannak – nyilatkozta a lapnak a frakcióvezető.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

