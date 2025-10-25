A Louvre már nem elég biztonságos: újabb műtárgyakat vittek el titokban a legendás múzeumból

Több értékes műtárgyat is átszállítottak a Lovre-ból Franciaország központi bankjába a múlt vasárnapi rablásra reagálva – írta meg a Reuters.

Pénteken titkos rendőri kísérettel szállítottak át több műtárgyakat az Apollo galériából, ahol a francia koronázási ékszerek találhatók. A bank mindössze ötszáz méterre van a Louvre épületétől, és ott őrzik az ország aranykészleteit is. A lap megkereste a párizsi múzeumot, hogy pontosan mely ékszerek kerültek áthelyezésre, de ezzel kapcsolatban nem hoztak még nyilvánosságra részletesebb információt.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, múlt vasárnap délelőtt 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az Apollo Galériába, ahonnan összesen kilenc kiállított ékszert vittek el.