A Louvre már nem elég biztonságos: újabb műtárgyakat vittek el titokban a legendás múzeumból

2025. október 25. 14:06

A múlt heti lopás után a franciák legalább a koronázási ékszereket szerették volna biztonságban tudni.

2025. október 25. 14:06
Több értékes műtárgyat is átszállítottak a Lovre-ból Franciaország központi bankjába a múlt vasárnapi rablásra reagálva – írta meg a Reuters.

Pénteken titkos rendőri kísérettel szállítottak át több műtárgyakat az Apollo galériából, ahol a francia koronázási ékszerek találhatók. A bank mindössze ötszáz méterre van a Louvre épületétől, és ott őrzik az ország aranykészleteit is. A lap megkereste a párizsi múzeumot, hogy pontosan mely ékszerek kerültek áthelyezésre, de ezzel kapcsolatban nem hoztak még nyilvánosságra részletesebb információt.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, múlt vasárnap  délelőtt 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az Apollo Galériába, ahonnan összesen kilenc kiállított ékszert vittek el.

A rablók motoron menekültek el a helyszínről, és út közben elhagyták III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak tizenkilencedik századi koronáját.

Nyitókép: Dimitar DILKOFF / AFP

 

