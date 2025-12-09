Ft
SAFE Magyarország Franciaország Görögország Európai Bizottság

Még a választások előtt eurómilliárdokat kap Magyarország – a legtöbbet az egész Európai Unióban

2025. december 09. 09:28

Franciaország mellett Magyarország hívhatja le a legnagyobb forrást a SAFE védelmi keretből, míg a görögök hiába kérvényezték, hogy több pénzhez juthassanak.

2025. december 09. 09:28
null

Az Európai Bizottság elutasította Görögország kérését, hogy a 150 milliárd eurós SAFE védelmi keretből nagyobb részt hívhasson le. A görögök mindössze 787,7 millió eurót kaptak, ami Dánia után a második legkisebb összeg; csak e két ország támogatása maradt milliós nagyságrendben.

Az Euractiv cikke emlékeztet:

Magyarország viszont Franciaországgal együtt 16,2 milliárd euróhoz jutott.

A Bizottság szerint az elosztás alapja a tagállamok által kért minimum és maximum összegek átlaga volt. Az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak.

nemecsek-3
2025. december 09. 11:03
Hát Brüsszel oroszok elleni védelmi képesség növelésének szükségessége narratíváját nehéz jogállamisághoz kötni, addig meg még nem jutottak el, hogy elég lenne nekik az osztrák Alpokkal erősített határvonalán kiépíteni a védelmet.
szemlelo-2
2025. december 09. 10:55
Amúgy ez a cikk egy kissé előre iszik a medve bőrére. A témákat egyenként bírálják el és még messze a döntés. Jó, ha az igényelt összeg felét megkapjuk. Még arról is volt szó, hogy politikai okok miatt úgy döntenek, hogy nem adnak semmit.
szemlelo-2
2025. december 09. 10:53
peppee: "Ez bizony hitel..." Hitel, de NEM számít be az államadósságba. Az EU felmentést adott róla.
peppee
2025. december 09. 10:39
Ez bizony hitel... A SAFE-program hitelrésze statisztikai és pénzügyi szempontból ugyanúgy számít bele a tagállamok államadósságába, mint korábban az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) hitelkomponense. Ennek oka, hogy bár az Európai Bizottság központilag, az uniós költségvetés garanciája mellett bocsát ki kötvényeket, a hitelt az egyes tagállamok külön-külön veszik fel, és ők felelősek annak visszafizetéséért. Az Eurostat ESA2010-es elszámolási szabályai alapján minden olyan uniós forrás, amely visszafizetési kötelezettséget keletkeztet egy tagállam számára, az adott ország bruttó államadósságát növeli. Ez azt jelenti, hogy a SAFE-keretből lehívott összegek ugyanúgy megjelennek majd a nemzeti adósságmutatókban, mint a korábbi RRF-hitelek esetében, még ha a finanszírozás feltételei kedvezőbbek is a piaci forrásoknál.
