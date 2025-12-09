Még a választások előtt eurómilliárdokat kap Magyarország – a legtöbbet az egész Európai Unióban

Bele is vághat az újratervezésbe Von der Leyen: Magyarországot már nem tudja olyan könnyen megzsarolni
Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.
Franciaország mellett Magyarország hívhatja le a legnagyobb forrást a SAFE védelmi keretből, míg a görögök hiába kérvényezték, hogy több pénzhez juthassanak.
Az Európai Bizottság elutasította Görögország kérését, hogy a 150 milliárd eurós SAFE védelmi keretből nagyobb részt hívhasson le. A görögök mindössze 787,7 millió eurót kaptak, ami Dánia után a második legkisebb összeg; csak e két ország támogatása maradt milliós nagyságrendben.
Az Euractiv cikke emlékeztet:
Magyarország viszont Franciaországgal együtt 16,2 milliárd euróhoz jutott.
A Bizottság szerint az elosztás alapja a tagállamok által kért minimum és maximum összegek átlaga volt. Az első kifizetések várhatóan 2026 márciusában indulnak.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.