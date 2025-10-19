Ft
10. 19.
vasárnap
Louvre múzeum ékszerrablás Párizs rablás

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el

2025. október 19. 13:57

A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.

2025. október 19. 13:57
null

Körülbelül délelőtt 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan kiállított ékszereket vittek el – adta hírül a bbc

Laurent Nuñez belügyminiszter tájékoztatása szerint a tolvajok egy teherautó áruemelőjét használták az épületen kívül. Miután bejutottak, ellopták a vitrinekben kiállított ékszereket, majd motorosokkal távoztak. Nunez szerint a rablás hét percig tartott.

A lopott tárgyak pontos listáját jelenleg állítják össze.

A Le Parisien további információkat is közölt a példátlan esetről. Értesüléseik szerint két rabló egy fűrésszel betörte az ablakokat, behatoltak az épületbe, míg harmadik társuk kint maradt. 

Először a Napóleon-galériába és a francia uralkodók galériájába jutottak be. 

A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből: nyakláncot, brossot, diadémot.

A híres Régent, a gyűjtemény legnagyobb, több mint 140 karátos gyémántja azonban nem került a rablók kezére. A hiányzó darabok fényképei alapján jelenleg folyik a kár felmérése.

A minisztérium szerint 

a tárgyak az anyagiakon túl felbecsülhetetlen történelmi és kulturális értékkel bírnak.

A BBC értesülései szerint a francia rendőrség lezárta a Louvre múzeumhoz vezető utakat, beleértve az előtte húzódó folyóparti főutat is. 

A nyomozás középpontjában az épület délkeleti sarka áll, ahonnan kilátás nyílik a Szajnára. Itt találtak egy kihúzható létrát, olyat, amilyet tűzoltóautókon vagy tetőfedő cégek járművein lehet látni. Ez egy mechanikus emelőre van szerelve, amilyet Párizsban mindenhol használnak bútorok szállítására a felső emeleteken lévő lakásokba.

A létra teteje egy erkélyhez ér, és úgy tűnik, a három tolvaj így jutott fel az egyik felső emeletre.

Nyitókép: rendőrök a múzeumnál (Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP)

csapláros
2025. október 19. 14:48
Különösebb gógyi sem kellett hozzá. A francia akciófilmek tálcán kínálják a receptet.
Csányi Gyuri
2025. október 19. 14:39
Amikor leparkoltak a múzeum ablaka alatt, az nem volt már gyanús?
Burdisgarage
2025. október 19. 14:34
Azt hittem görögök, egyiptomiak loptak vissza valamit. Kulturális miniszter Rachida Dati. Az egyik ékszer lopás közen összetört, menekülés közben otthagyták.
indaniso
2025. október 19. 14:32
A Louvre kiállított tárgyainak jó része is rablásból származik. Jelentős hányadát Napóleon zabrálta itáliai hadjáratai során.
