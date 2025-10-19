Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el

Elköltözhet a Mona Lisa
A Louvre jelenleg is egyeztet a lehetséges megoldásokról.
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
Körülbelül délelőtt 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan kiállított ékszereket vittek el – adta hírül a bbc.
Laurent Nuñez belügyminiszter tájékoztatása szerint a tolvajok egy teherautó áruemelőjét használták az épületen kívül. Miután bejutottak, ellopták a vitrinekben kiállított ékszereket, majd motorosokkal távoztak. Nunez szerint a rablás hét percig tartott.
A lopott tárgyak pontos listáját jelenleg állítják össze.
A Le Parisien további információkat is közölt a példátlan esetről. Értesüléseik szerint két rabló egy fűrésszel betörte az ablakokat, behatoltak az épületbe, míg harmadik társuk kint maradt.
Először a Napóleon-galériába és a francia uralkodók galériájába jutottak be.
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből: nyakláncot, brossot, diadémot.
A híres Régent, a gyűjtemény legnagyobb, több mint 140 karátos gyémántja azonban nem került a rablók kezére. A hiányzó darabok fényképei alapján jelenleg folyik a kár felmérése.
Ezt is ajánljuk a témában
A Louvre jelenleg is egyeztet a lehetséges megoldásokról.
A minisztérium szerint
a tárgyak az anyagiakon túl felbecsülhetetlen történelmi és kulturális értékkel bírnak.
A BBC értesülései szerint a francia rendőrség lezárta a Louvre múzeumhoz vezető utakat, beleértve az előtte húzódó folyóparti főutat is.
A nyomozás középpontjában az épület délkeleti sarka áll, ahonnan kilátás nyílik a Szajnára. Itt találtak egy kihúzható létrát, olyat, amilyet tűzoltóautókon vagy tetőfedő cégek járművein lehet látni. Ez egy mechanikus emelőre van szerelve, amilyet Párizsban mindenhol használnak bútorok szállítására a felső emeleteken lévő lakásokba.
A létra teteje egy erkélyhez ér, és úgy tűnik, a három tolvaj így jutott fel az egyik felső emeletre.
Nyitókép: rendőrök a múzeumnál (Fotó: Dimitar DILKOFF / AFP)