Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el

Körülbelül délelőtt 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan kiállított ékszereket vittek el – adta hírül a bbc.

Laurent Nuñez belügyminiszter tájékoztatása szerint a tolvajok egy teherautó áruemelőjét használták az épületen kívül. Miután bejutottak, ellopták a vitrinekben kiállított ékszereket, majd motorosokkal távoztak. Nunez szerint a rablás hét percig tartott.

A lopott tárgyak pontos listáját jelenleg állítják össze.

A Le Parisien további információkat is közölt a példátlan esetről. Értesüléseik szerint két rabló egy fűrésszel betörte az ablakokat, behatoltak az épületbe, míg harmadik társuk kint maradt.

Először a Napóleon-galériába és a francia uralkodók galériájába jutottak be.