Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
császárné III Napóleon ApolloHGaléria Eugénia Louvre

Kétszáz éves, gyémántokkal kirakott koronát hagytak el a Louvre előtt a tolvajok

2025. október 19. 20:04

A hatóságok azonnal lefoglalták az ékszert.

2025. október 19. 20:04
null

A Louvre előtt megtalálták és a hatóságok lefoglalták III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak tizenkielncedik századi koronáját, amit az épületbe betörő tolvajok hagytak el menekülés közben – számolt be a france24.com.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, szombaton délelőtt körülbelül 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan összesen kilenc kiállított ékszert vittek el.

Ezt is ajánljuk a témában

A rablók motoron menekültek el a helyszínről, és út közben elhagyták az értékes diadémot, amelyyet 1354 gyémánt és 56 smaragd díszít. 

Rachida Dati kulturális miniszter azt nyilatkozta, egy ékszert találtak a múzeum előtt, amelyet menekülés közben veszíthettek el a tolvajok. A miniszter azt is elmondta, hogy a betörés alig négy percig tartott, nem történt erőszak, és a látogatókkal nem is foglalkoztak a betörők, akik szerinte nagyon profik voltak.

Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

 


 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lendvaiildiko
2025. október 19. 21:01
amelyyet - lehet, hogy Bangóné Borbéj Ildi néne a szövegszerkesztő?
Válasz erre
6
0
Sróf
•••
2025. október 19. 20:30 Szerkesztve
"Rachida Dati kulturális miniszter" Érted: KULTURÁLIS miniszter. Franciaországban.
Válasz erre
7
0
Burdisgarage
2025. október 19. 20:26
Biztos rájöttek, hogy csak másolat.
Válasz erre
11
0
uszoda
2025. október 19. 20:19
Ha orbán meglátja, az már nincs ott..
Válasz erre
0
17
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!