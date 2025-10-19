Kétszáz éves, gyémántokkal kirakott koronát hagytak el a Louvre előtt a tolvajok

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
A hatóságok azonnal lefoglalták az ékszert.
A Louvre előtt megtalálták és a hatóságok lefoglalták III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak tizenkielncedik századi koronáját, amit az épületbe betörő tolvajok hagytak el menekülés közben – számolt be a france24.com.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, szombaton délelőtt körülbelül 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan összesen kilenc kiállított ékszert vittek el.
A rablók motoron menekültek el a helyszínről, és út közben elhagyták az értékes diadémot, amelyyet 1354 gyémánt és 56 smaragd díszít.
Rachida Dati kulturális miniszter azt nyilatkozta, egy ékszert találtak a múzeum előtt, amelyet menekülés közben veszíthettek el a tolvajok. A miniszter azt is elmondta, hogy a betörés alig négy percig tartott, nem történt erőszak, és a látogatókkal nem is foglalkoztak a betörők, akik szerinte nagyon profik voltak.
Nyitókép: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP