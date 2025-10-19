Kétszáz éves, gyémántokkal kirakott koronát hagytak el a Louvre előtt a tolvajok

A Louvre előtt megtalálták és a hatóságok lefoglalták III. Napóleon feleségének, Eugénia császárnénak tizenkielncedik századi koronáját, amit az épületbe betörő tolvajok hagytak el menekülés közben – számolt be a france24.com.

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, szombaton délelőtt körülbelül 09:30-kor több személy betört a párizsi Louvre-ba, és egy ablakon keresztül behatolt az ApolloHGalériába, ahonnan összesen kilenc kiállított ékszert vittek el.