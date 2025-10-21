Az évtized rablása: a fejét követelik a Louvre biztonsági igazgatójának a franciák

Őrület: rablás történt a Louvre-ban, felbecsülhetetlen értékű ékszereket vittek el
A tolvajok összesen kilenc darabot vittek el Napóleon és a császárné ékszergyűjteményéből.
Óriás felháborodást keltett Napóleon koronázási ékszereinek elrablása.
Dominique Buffin, a Louvre biztonsági igazgatója éles kritikák kereszttüzébe került, miközben a francia rendőrség továbbra sem találja azt a négy álarcos betörőt, akik vasárnap végrehajtották az „évtized betörését” – írta a The Telegraph. A rablás során több felbecsülhetetlen értékű koronázási ékszert tulajdonítottak el Franciaország legismertebb múzeumából.
A 46 éves Buffin a Louvre első női biztonsági igazgatója, akit Laurence Des Cars, a múzeum első női főigazgatója nevezett ki. Kritikusok szerint Buffin kinevezése nem szakmai rátermettségén, hanem nemi hovatartozásán alapult.
Buffin korábban a rendőrségnél és a francia kulturális minisztériumban dolgozott.
Gérald Darmanin igazságügyi miniszter elismerte, hogy „kudarcot vallottak”, hozzátéve, hogy a történtek „szörnyű képet festenek Franciaországról”.
Bár Des Cars szerint a rendőrség 2021-ben átvizsgálta a Louvre biztonsági rendszereit, és a vizsgálat eredményei alapján megkezdődött azok korszerűsítése, a Számvevőszék friss jelentése komoly hiányosságokat tárt fel. A jelentés szerint a biztonsági rendszerek elavultak és elégtelenek, például egy felbecsülhetetlen értékű tárgyakkal teli teremből hiányoznak a térfigyelő kamerák.
A Le Monde beszámolója szerint Des Cars vasárnap, a rablást követően beszélt a múzeum dolgozóival, akik közül néhányan kifütyülték. Az alkalmazottak egy része arra panaszkodott, hogy a biztonsági rendszerek korszerűsítését a 2025–2029-es stratégiai tervben elhalasztották, és felhívták a figyelmet a források hiányára. Júniusban a Louvre dolgozói sztrájkba léptek az alulfinanszírozottság miatt.
A betörés komoly politikai vihart kavart az amúgy is zűrzavaros francia belpolitikában. Marion Maréchal, Marine Le Pen unokahúga és európai parlamenti képviselő szerint Franciaország „a nevetség tárgyává vált”. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője a rablást „a nemzet lelkének sebének” nevezte. Jordan Bardella, a párt elnöke szintén élesen bírálta a történteket: „Ez a rablás tűrhetetlen megaláztatás országunk számára. Meddig süllyed még az állam?”
Nyitókép forrása: JULIEN DE ROSA / AFP
