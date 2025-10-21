Ft
Franciaország Louvre Napóleon

Az évtized rablása: a fejét követelik a Louvre biztonsági igazgatójának a franciák

2025. október 21. 19:50

Óriás felháborodást keltett Napóleon koronázási ékszereinek elrablása.

2025. október 21. 19:50
null

Dominique Buffin, a Louvre biztonsági igazgatója éles kritikák kereszttüzébe került, miközben a francia rendőrség továbbra sem találja azt a négy álarcos betörőt, akik vasárnap végrehajtották az „évtized betörését” – írta a The Telegraph. A rablás során több felbecsülhetetlen értékű koronázási ékszert tulajdonítottak el Franciaország legismertebb múzeumából.

A 46 éves Buffin a Louvre első női biztonsági igazgatója, akit Laurence Des Cars, a múzeum első női főigazgatója nevezett ki. Kritikusok szerint Buffin kinevezése nem szakmai rátermettségén, hanem nemi hovatartozásán alapult. 

Buffin korábban a rendőrségnél és a francia kulturális minisztériumban dolgozott.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter elismerte, hogy „kudarcot vallottak”, hozzátéve, hogy a történtek „szörnyű képet festenek Franciaországról”.

Bár Des Cars szerint a rendőrség 2021-ben átvizsgálta a Louvre biztonsági rendszereit, és a vizsgálat eredményei alapján megkezdődött azok korszerűsítése, a Számvevőszék friss jelentése komoly hiányosságokat tárt fel. A jelentés szerint a biztonsági rendszerek elavultak és elégtelenek, például egy felbecsülhetetlen értékű tárgyakkal teli teremből hiányoznak a térfigyelő kamerák.

A Le Monde beszámolója szerint Des Cars vasárnap, a rablást követően beszélt a múzeum dolgozóival, akik közül néhányan kifütyülték. Az alkalmazottak egy része arra panaszkodott, hogy a biztonsági rendszerek korszerűsítését a 2025–2029-es stratégiai tervben elhalasztották, és felhívták a figyelmet a források hiányára. Júniusban a Louvre dolgozói sztrájkba léptek az alulfinanszírozottság miatt.

A betörés komoly politikai vihart kavart az amúgy is zűrzavaros francia belpolitikában. Marion Maréchal, Marine Le Pen unokahúga és európai parlamenti képviselő szerint Franciaország „a nevetség tárgyává vált”. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője a rablást „a nemzet lelkének sebének” nevezte. Jordan Bardella, a párt elnöke szintén élesen bírálta a történteket: „Ez a rablás tűrhetetlen megaláztatás országunk számára. Meddig süllyed még az állam?”

Nyitókép forrása: JULIEN DE ROSA / AFP

Senufed
•••
2025. október 21. 21:39 Szerkesztve
A világ leghíresebb múzeuma.. és elég egy létrás teherautó. Hahaha, mekkora bénák. És még le sem mondanak???
egyszeri
•••
2025. október 21. 21:22 Szerkesztve
Szegény franciák! Mennyi üveggyöngyöt kellett adni anno azért a gyémántokért és aranyért, amit most csak úgy egyszerűen ellopnak valakik. Egyébként, ha valaki tolvajtól lop az ugyanolyan bűntény mint ha tisztességes embertől?
Obsitos Technikus
2025. október 21. 21:04
Szerintem ez egy kamu. Műbalhé, amit Mikronél eszeltek ki kínjukban.
patriota-0
2025. október 21. 20:20
Az ukránok voltak. Ürgebőrbe varrt békaemberek tették, akik a rablás után a Szajnán elúsztak a csatornáig, ahol tengeralattjáró várta őket. Azért nem képeket loptak, mert azok eláztak volna.
