Az évtized rablása: a fejét követelik a Louvre biztonsági igazgatójának a franciák

Dominique Buffin, a Louvre biztonsági igazgatója éles kritikák kereszttüzébe került, miközben a francia rendőrség továbbra sem találja azt a négy álarcos betörőt, akik vasárnap végrehajtották az „évtized betörését” – írta a The Telegraph. A rablás során több felbecsülhetetlen értékű koronázási ékszert tulajdonítottak el Franciaország legismertebb múzeumából.

A 46 éves Buffin a Louvre első női biztonsági igazgatója, akit Laurence Des Cars, a múzeum első női főigazgatója nevezett ki. Kritikusok szerint Buffin kinevezése nem szakmai rátermettségén, hanem nemi hovatartozásán alapult.

Buffin korábban a rendőrségnél és a francia kulturális minisztériumban dolgozott.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter elismerte, hogy „kudarcot vallottak”, hozzátéve, hogy a történtek „szörnyű képet festenek Franciaországról”.

Bár Des Cars szerint a rendőrség 2021-ben átvizsgálta a Louvre biztonsági rendszereit, és a vizsgálat eredményei alapján megkezdődött azok korszerűsítése, a Számvevőszék friss jelentése komoly hiányosságokat tárt fel. A jelentés szerint a biztonsági rendszerek elavultak és elégtelenek, például egy felbecsülhetetlen értékű tárgyakkal teli teremből hiányoznak a térfigyelő kamerák.