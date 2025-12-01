Januártól kilőnek a közlekedési bírságok – a gatyánk rámegy, ha nem figyelünk ezekre

Orbán Viktor vészjósló bejelentése: „Minden tudásunkra és minden tapasztalatunkra szükségünk lesz”
Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely januártól jelentősen megemeli a teherautókra kiszabható bírságokat – számolt be a Világgazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök aláírta az intézkedést, amelynek célja egyértelműen az, hogy a kamionforgalom ne térjen le a gyorsforgalmi utakról és autópályákról, és ne terhelje tovább a kisebb települések mellékútjait.
A jogosulatlan úthasználatért járó bírság már az első szabálysértésnél is magasabb lesz: a korábbi 37–70 ezer forintos tételek 48–91 ezer forintra emelkednek, vagyis nagyjából harminc százalékkal nőnek. A legnagyobb ugrás azonban a behajtási tilalom és a súlykorlátozás megszegése esetén várható, ahol
az eddigi 47 ezer forintos büntetés akár 100 ezer forintra is felmehet, vagyis több mint duplájára nő.
A szigorítás egy nagyobb átszervezéssel egyszerre lép életbe. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. feladatait januártól a Magyar Közút veszi át, amely a teljes rendszert működteti majd, az eszközökkel és munkavállalókkal együtt. A kormány szerint ezzel csökkennek az üzemeltetési és fejlesztési költségek, miközben az útdíjbevételek nagyobb része közvetlenül az úthálózat fenntartására fordítható – úgy, hogy közben az úthasználók terhei nem nőnek.
A miniszterelnök szerint igen csak „húzós volt” a novemberi hónap, de az év vége sem lesz egyszerűbb politikai szempontból.
A kabinet úgy látja: a mellékutak védelme, a településeken áthaladó kamionforgalom visszaszorítása és a biztonság érdekében most lépni kellett, és a magasabb bírságokkal egyértelmű jelzést küld a szabályszegőknek.
