12. 01.
hétfő
bírság teherautó autópálya kamionforgalom kormányrendelet

Januártól kilőnek a közlekedési bírságok – a gatyánk rámegy, ha nem figyelünk ezekre

2025. december 01. 10:18

Orbán Viktor már alá is írta a kormányrendeletet.

2025. december 01. 10:18
Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely januártól jelentősen megemeli a teherautókra kiszabható bírságokat – számolt be a Világgazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök aláírta az intézkedést, amelynek célja egyértelműen az, hogy a kamionforgalom ne térjen le a gyorsforgalmi utakról és autópályákról, és ne terhelje tovább a kisebb települések mellékútjait.

A jogosulatlan úthasználatért járó bírság már az első szabálysértésnél is magasabb lesz: a korábbi 37–70 ezer forintos tételek 48–91 ezer forintra emelkednek, vagyis nagyjából harminc százalékkal nőnek. A legnagyobb ugrás azonban a behajtási tilalom és a súlykorlátozás megszegése esetén várható, ahol 

az eddigi 47 ezer forintos büntetés akár 100 ezer forintra is felmehet, vagyis több mint duplájára nő.

A szigorítás egy nagyobb átszervezéssel egyszerre lép életbe. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. feladatait januártól a Magyar Közút veszi át, amely a teljes rendszert működteti majd, az eszközökkel és munkavállalókkal együtt. A kormány szerint ezzel csökkennek az üzemeltetési és fejlesztési költségek, miközben az útdíjbevételek nagyobb része közvetlenül az úthálózat fenntartására fordítható – úgy, hogy közben az úthasználók terhei nem nőnek.

A kabinet úgy látja: a mellékutak védelme, a településeken áthaladó kamionforgalom visszaszorítása és a biztonság érdekében most lépni kellett, és a magasabb bírságokkal egyértelmű jelzést küld a szabályszegőknek.

Nyitókép: Bodo Schackow / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. december 01. 10:59
Hát akkor figyeljetek.
Válasz erre
0
0
Korrupt Kornél
2025. december 01. 10:27
Miért is nem a vasút viszi a kamionokat át az országon? Ja, mert a szocik 105 milliárdért eladták az osztrákoknak. És? Újraindítani!!! Végeláthatatlan kamion sor az M5. Életveszély ott közlekedni. Jó lenne már látni erről felvételeket tvben!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!