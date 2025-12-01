Januártól kilőnek a közlekedési bírságok – a gatyánk rámegy, ha nem figyelünk ezekre

Megjelent a Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely januártól jelentősen megemeli a teherautókra kiszabható bírságokat – számolt be a Világgazdaság. Orbán Viktor miniszterelnök aláírta az intézkedést, amelynek célja egyértelműen az, hogy a kamionforgalom ne térjen le a gyorsforgalmi utakról és autópályákról, és ne terhelje tovább a kisebb települések mellékútjait.

A jogosulatlan úthasználatért járó bírság már az első szabálysértésnél is magasabb lesz: a korábbi 37–70 ezer forintos tételek 48–91 ezer forintra emelkednek, vagyis nagyjából harminc százalékkal nőnek. A legnagyobb ugrás azonban a behajtási tilalom és a súlykorlátozás megszegése esetén várható, ahol