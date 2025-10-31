Ft
Képeken az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjátadója (GALÉRIA)

Fotók a cikkben!

Kapu Tibor kutatóűrhajós, Kalányos Ottó erdélyi katolikus pap, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációért felelős lelkipásztora és a kórházban hagyott csecsemők gondozására létrehozott Örökké Haza projekt kapta idén a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) égisze alatt működő Highlights of Hungary társadalmi díjait.

A díjátadóról készült galériánkat itt megtekintheti: 

