Képeken az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjátadója (GALÉRIA)

Űrhajós, lelkipásztor és két diák változtatta meg Magyarországot
Illusztris névsor: Kapu Tibor, Bán Mór, Obádovics J. Gyula. Átadták az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjakat – íme, a győztesek!
Kapu Tibor kutatóűrhajós, Kalányos Ottó erdélyi katolikus pap, az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációért felelős lelkipásztora és a kórházban hagyott csecsemők gondozására létrehozott Örökké Haza projekt kapta idén a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) égisze alatt működő Highlights of Hungary társadalmi díjait.
