Űrhajós, lelkipásztor és két diák változtatta meg Magyarországot

szükség van a hozzáadott tehetségre és szorgalomra is.

Valentinyi Pál hangsúlyozta, hogy az MCC és a Highlights of Hungary küldetése közös: a tehetség nem öncél, hanem felelősség, mellyel a szűkebb közösséget és a hazát kell szolgálni. Az MCC célja, hogy a diákok a „magyarok legjobbjai közé” tartozzanak, ahogy mottójuk is mondja: „Lépj be jóként, távozz kiválóként” (Bonus intra, melior exi). Végül kiemelte: egy nemzet nagysága nem a méretében vagy a lélekszámában rejlik, hanem abban, hogy mennyi ünneplendő teljesítmény és kiválóság születik benne.

A Highlights of Hungary közönségkedvencei: űrutazó, lelkipásztor és diákprojekt

A közönségszavazatok alapján idén három díjazott kapott 3-3 millió forintos pénzjutalmat és a társadalmi elismerést:

Kapu Tibor, a második magyar űrhajós: A gépészmérnök a HUNOR-program keretében írt történelmet az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Kapu a díj átvételekor megígérte, hogy a jövőben is azon dolgozik, hogy a fiatalok felnézzenek az égboltra.