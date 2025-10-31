Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
űrhajós Highlights of Hungary MCC tehetség lelkipásztor

Űrhajós, lelkipásztor és két diák változtatta meg Magyarországot

2025. október 31. 06:52

Illusztris névsor: Kapu Tibor, Bán Mór, Obádovics J. Gyula. Átadták az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjakat – íme, a győztesek!

2025. október 31. 06:52
null
Varga Mátyás Zsolt
Varga Mátyás Zsolt

Csütörtök este újfent megünnepelték a leginspirálóbb magyar tehetségeket. A Highlights of Hungary díjkiosztó gálája idén sem okozott csalódást: a Budapest Music Centerben (BMC) a közönség szeretetétől kísérve vehették át elismerésüket azok a hősök, akik munkájukkal, emberségükkel és kreativitásukkal jobbá teszik a világot. A kezdeményezés, mely 2013 óta minden évben reflektorfénybe állítja a kiválóságot, idén is hatalmas érdeklődésre talált: több mint 140 ezer szavazat érkezett a 25 jelöltre. Ahogy a zsűritagok, köztük Borbás Marcsi, Kapás Boglárka vagy Szabadfi Szabolcs is vallják, a cél nem csupán a teljesítmény elismerése, hanem az inspiráló magyar történetek minél szélesebb körű megismertetése.

Kapu Tibor Fotó: Highlights of Hungary
Kapu Tibor
Fotó: Highlights of Hungary

Ezt is ajánljuk a témában

A tehetség nem öncél, hanem felelősség

A gálán Valentinyi Pál, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgató-helyettese tartott beszédet, aki egy igazi „magyar minőséggel” indított: Szabi, a pék legendás kakaós csigájának receptjét sorolta fel. Ezzel párhuzamot vont a jelöltek útjával: ahogy a kiváló csigához nem elég a jó alapanyag,

szükség van a hozzáadott tehetségre és szorgalomra is.

Valentinyi Pál hangsúlyozta, hogy az MCC és a Highlights of Hungary küldetése közös: a tehetség nem öncél, hanem felelősség, mellyel a szűkebb közösséget és a hazát kell szolgálni. Az MCC célja, hogy a diákok a „magyarok legjobbjai közé” tartozzanak, ahogy mottójuk is mondja: „Lépj be jóként, távozz kiválóként” (Bonus intra, melior exi). Végül kiemelte: egy nemzet nagysága nem a méretében vagy a lélekszámában rejlik, hanem abban, hogy mennyi ünneplendő teljesítmény és kiválóság születik benne.

A Highlights of Hungary közönségkedvencei: űrutazó, lelkipásztor és diákprojekt

A közönségszavazatok alapján idén három díjazott kapott 3-3 millió forintos pénzjutalmat és a társadalmi elismerést:

Kapu Tibor, a második magyar űrhajós: A gépészmérnök a HUNOR-program keretében írt történelmet az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Kapu a díj átvételekor megígérte, hogy a jövőben is azon dolgozik, hogy a fiatalok felnézzenek az égboltra.

Az inspiráció csillaga: Kapu Tibor a felhívást egy ejtőernyős csoportban látta, és csak az utolsó napon adta be a jelentkezését. Apjától, aki mindent megjavított, kapta a mérnöki indíttatást, míg Kobe Bryant munkamorálja inspirálta. A 21 napos misszió során többek között magyar búzát, retket és paprikát is termesztettek az űrben. Ahogy fogalmazott: „Engem nem húsz napra választottak űrhajósnak. Egész életemben űrhajós leszek”.

Ezt is ajánljuk a témában

Kalányos Ottó, a cigánypasztoráció lelkipásztora: Élettörténete a hit, a kitartás és a csodák meséje. Kalányos jelenleg Csíkszentkirályon szolgál segédlelkészként. Megható beszédében, könnyeivel küszködve mesélte el, hogy eleinte azt hitte, csak tréfálnak a jelöltségével kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy édesanyja volt az egyetlen a világon, aki hitt benne. Hozzátette: a Highlights of Hungary arról is szól, hogy a fiatalok és a gyermekek lehetőséget kapjanak arra, hogy naggyá váljanak.

A feltétel nélküli szeretet ereje: Ottó súlyos betegségből élt túl, miután édesanyja kórházban hagyta. Az orvosok szerint maga a csoda volt, hogy megérte a holnapot. Egy idős asszony vitte magához „tej helyett”, aki nem nézte, hogy „vézna” vagy „cigány”. Ez a feltétel nélküli szeretet lett a hivatása alapja. Ma már papi jelmondata (Máté 9:12) tökéletesen tükrözi küldetését: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek”. Hisz abban, hogy a szeretet és az elfogadás képes csodát tenni.

Ezt is ajánljuk a témában

Örökké Haza Program: Ez a kezdeményezés bizonyítja, hogy az önkéntes munka valódi csodákra képes. Égi Blanka és Kis Teodóra, az MCC diákjai, olyan projektet hoztak létre, amely szeretetteljes gondoskodást nyújt a kórházban magukra hagyott csecsemőknek. A program célja az is, hogy elősegítse az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadását. A díjat átvevő diákok elmondták, hogy megtiszteltetés számukra ez az elismerés, amely azokért szól, akiknek eddig nem volt hangjuk – azokért, akikről ők gondoskodnak. Hisznek abban, hogy a szeretet gyógyír ott is, ahol a legnagyobb a csend.

A hazaadás szimbóluma: A név onnan ered, hogy „minden gyermek egyszer hazatalál, és lesz egy örök otthona”. A lányok hitték, hogy egyetemistaként az időt tudják a legjobban adni. Az önkéntesek szigorú felvételin és több hónapos képzésen esnek át orvosok és pszichológusok segítségével, Blanka ezt a rendszert „védőburoknak” nevezi. A projekt ma már Szegeden és Baján működik, de céljuk, hogy szeptembertől Budapesten is elinduljon a program.

Ezt is ajánljuk a témában

A különdíjasok: matematika, művészet és történelem

A társadalmi díjak mellett hat különdíj is gazdára talált. Ezek a történetek is mind a magyar tehetség határtalan erejéről mesélnek:

A 98 éves matematikus egy igazi fenomén. A matematikai tudományok kandidátusa még ennyi idősen is aktívan versenyez, bizonyítva, hogy a kitartásnak nincs korhatára. Könyvei generációknak segítettek megérteni az integrálok és logaritmusok „félelmetes” világát. Sőt, 95 éves kora felett országos szenior atlétikai bajnok lett. Azt vallja, hogy a tudást látni, érteni és szeretni kell, és legfőbb életbölcsessége a humor.

Ezt is ajánljuk a témában

A derecskei szűrrátétkészítés egyik legelismertebb mestere, aki a népművészetet élő örökségnek tekinti. A szűr, mely hajdan páncélként védte viselőjét, az ő keze alatt ma is formálódik: a klasszikus darabok mellett tablet- és telefontokokat is készít, hogy a hagyomány a mindennapok része maradhasson.

Ezt is ajánljuk a témában

Elek Dóra álma, egy egyedülálló társulat, amely értelmi sérült színészekkel dolgozik. A színház mottója: az előadások nem a fogyatékosságról, hanem emberi élményekről szólnak. Dóra határozottan vallja: „Semelyik aktivitásunk nem terápia. A terápia behatárol. A művészet sokkal szabadabb létezési forma”. A színészek „olyan erős színpadi jelenléttel bírnak, amihez a velük dolgozó nem sérült művészeknek fel kell nőniük”.

Ezt is ajánljuk a témában

A történelmi regényíró, a Hunyadi-eposz monumentális szerzője. Munkássága révén a múlt nem poros emlék, hanem élő, erőt adó történet. Bán János a kutatást élvezi a legjobban, ez a szenvedély már több mint huszonöt éve tart. A filmsorozat tizenhárom évig tartó küzdelme alatt a 15. századi hőseiből merített erőt.

Ezt is ajánljuk a témában

A klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede segíti a családokat az online térben is. Munkáját az ítélkezésmentes, empatikus kommunikáció jellemzi. Nem a „tízparancsolatszerű” módszerekben hisz, hanem abban, hogy a szülőnek meg kell ismernie a gyerekét – és közben saját magát is.

Ezt is ajánljuk a témában

Óriási siker: neves díjra jelölték a híres gyermekpszichológust

Minden kisgyermekes szülőnek szüksége van néha külső megerősítésre. Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a szülők kevesebb megválaszolatlan kérdéssel nézzenek szembe miközben gyermekük fejlődését és felnövését kísérik.

A Highlights of Hungary gálája ismét bebizonyította: a magyar tehetség nem ismer határokat, és a kitartás, a hit és a szeretet ereje képes arra, hogy valódi, világraszóló sikereket hozzon.

Nyitókép: MNO/Polyák Attila

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ittésmost
2025. október 31. 07:59
Gratulálunk! Isten áldása kísérje munkásságukat!
Válasz erre
0
0
somfas
2025. október 31. 07:47
A nagy büdös lófaszt. Tisztán látom, hogy a cigány orszglókupec vajda csődölte le. Az említetteket csak műtermék-bábként teszi a kirakatba. Cigány gyerek az égbe, pap templomon kívüli politikába, MCC agymosoda öndíjazottjai? (kurvára egy Nagy Ferózó Győzikésen zebrás zabráló kaptafa zabrágóknak)
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. október 31. 07:30
"az inspiráló magyar történetek minél szélesebb körű megismertetése." Hiánycikk! -magyarázat rá a magyarországi általános magyarellenesség..! -de nem magyaráznám..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!