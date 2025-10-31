Űrhajós, lelkipásztor és két diák változtatta meg Magyarországot

Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
Illusztris névsor: Kapu Tibor, Bán Mór, Obádovics J. Gyula. Átadták az MCC égisze alatt működő Highlights of Hungary díjakat – íme, a győztesek!
Csütörtök este újfent megünnepelték a leginspirálóbb magyar tehetségeket. A Highlights of Hungary díjkiosztó gálája idén sem okozott csalódást: a Budapest Music Centerben (BMC) a közönség szeretetétől kísérve vehették át elismerésüket azok a hősök, akik munkájukkal, emberségükkel és kreativitásukkal jobbá teszik a világot. A kezdeményezés, mely 2013 óta minden évben reflektorfénybe állítja a kiválóságot, idén is hatalmas érdeklődésre talált: több mint 140 ezer szavazat érkezett a 25 jelöltre. Ahogy a zsűritagok, köztük Borbás Marcsi, Kapás Boglárka vagy Szabadfi Szabolcs is vallják, a cél nem csupán a teljesítmény elismerése, hanem az inspiráló magyar történetek minél szélesebb körű megismertetése.
A gálán Valentinyi Pál, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgató-helyettese tartott beszédet, aki egy igazi „magyar minőséggel” indított: Szabi, a pék legendás kakaós csigájának receptjét sorolta fel. Ezzel párhuzamot vont a jelöltek útjával: ahogy a kiváló csigához nem elég a jó alapanyag,
szükség van a hozzáadott tehetségre és szorgalomra is.
Valentinyi Pál hangsúlyozta, hogy az MCC és a Highlights of Hungary küldetése közös: a tehetség nem öncél, hanem felelősség, mellyel a szűkebb közösséget és a hazát kell szolgálni. Az MCC célja, hogy a diákok a „magyarok legjobbjai közé” tartozzanak, ahogy mottójuk is mondja: „Lépj be jóként, távozz kiválóként” (Bonus intra, melior exi). Végül kiemelte: egy nemzet nagysága nem a méretében vagy a lélekszámában rejlik, hanem abban, hogy mennyi ünneplendő teljesítmény és kiválóság születik benne.
A közönségszavazatok alapján idén három díjazott kapott 3-3 millió forintos pénzjutalmat és a társadalmi elismerést:
Kapu Tibor, a második magyar űrhajós: A gépészmérnök a HUNOR-program keretében írt történelmet az Axiom Mission 4 (Ax–4) küldetés tagjaként a Nemzetközi Űrállomáson (ISS). Kapu a díj átvételekor megígérte, hogy a jövőben is azon dolgozik, hogy a fiatalok felnézzenek az égboltra.
Az inspiráció csillaga: Kapu Tibor a felhívást egy ejtőernyős csoportban látta, és csak az utolsó napon adta be a jelentkezését. Apjától, aki mindent megjavított, kapta a mérnöki indíttatást, míg Kobe Bryant munkamorálja inspirálta. A 21 napos misszió során többek között magyar búzát, retket és paprikát is termesztettek az űrben. Ahogy fogalmazott: „Engem nem húsz napra választottak űrhajósnak. Egész életemben űrhajós leszek”.
Kapu Tibor a Magyar Űrhajós Program – HUNOR – kijelölt kutatóűrhajósának neve egybeforrt azzal a régóta dédelgetett magyar álommal, hogy ismét hazai űrhajós léphessen a Nemzetközi Űrállomás fedélzetére.
Kalányos Ottó, a cigánypasztoráció lelkipásztora: Élettörténete a hit, a kitartás és a csodák meséje. Kalányos jelenleg Csíkszentkirályon szolgál segédlelkészként. Megható beszédében, könnyeivel küszködve mesélte el, hogy eleinte azt hitte, csak tréfálnak a jelöltségével kapcsolatban. Azt is elmondta, hogy édesanyja volt az egyetlen a világon, aki hitt benne. Hozzátette: a Highlights of Hungary arról is szól, hogy a fiatalok és a gyermekek lehetőséget kapjanak arra, hogy naggyá váljanak.
A feltétel nélküli szeretet ereje: Ottó súlyos betegségből élt túl, miután édesanyja kórházban hagyta. Az orvosok szerint maga a csoda volt, hogy megérte a holnapot. Egy idős asszony vitte magához „tej helyett”, aki nem nézte, hogy „vézna” vagy „cigány”. Ez a feltétel nélküli szeretet lett a hivatása alapja. Ma már papi jelmondata (Máté 9:12) tökéletesen tükrözi küldetését: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek”. Hisz abban, hogy a szeretet és az elfogadás képes csodát tenni.
Örökké Haza Program: Ez a kezdeményezés bizonyítja, hogy az önkéntes munka valódi csodákra képes. Égi Blanka és Kis Teodóra, az MCC diákjai, olyan projektet hoztak létre, amely szeretetteljes gondoskodást nyújt a kórházban magukra hagyott csecsemőknek. A program célja az is, hogy elősegítse az örökbefogadás és a nevelőszülőség társadalmi elfogadását. A díjat átvevő diákok elmondták, hogy megtiszteltetés számukra ez az elismerés, amely azokért szól, akiknek eddig nem volt hangjuk – azokért, akikről ők gondoskodnak. Hisznek abban, hogy a szeretet gyógyír ott is, ahol a legnagyobb a csend.
A hazaadás szimbóluma: A név onnan ered, hogy „minden gyermek egyszer hazatalál, és lesz egy örök otthona”. A lányok hitték, hogy egyetemistaként az időt tudják a legjobban adni. Az önkéntesek szigorú felvételin és több hónapos képzésen esnek át orvosok és pszichológusok segítségével, Blanka ezt a rendszert „védőburoknak” nevezi. A projekt ma már Szegeden és Baján működik, de céljuk, hogy szeptembertől Budapesten is elinduljon a program.
Két egyetemista lány, akik otthont adnak a legkisebbeknek: így született az Örökké Haza.
A társadalmi díjak mellett hat különdíj is gazdára talált. Ezek a történetek is mind a magyar tehetség határtalan erejéről mesélnek:
A 98 éves matematikus egy igazi fenomén. A matematikai tudományok kandidátusa még ennyi idősen is aktívan versenyez, bizonyítva, hogy a kitartásnak nincs korhatára. Könyvei generációknak segítettek megérteni az integrálok és logaritmusok „félelmetes” világát. Sőt, 95 éves kora felett országos szenior atlétikai bajnok lett. Azt vallja, hogy a tudást látni, érteni és szeretni kell, és legfőbb életbölcsessége a humor.
Félmillió diáknak segített túlélni a logaritmust. Így él ma Obádovics Gyula.
A derecskei szűrrátétkészítés egyik legelismertebb mestere, aki a népművészetet élő örökségnek tekinti. A szűr, mely hajdan páncélként védte viselőjét, az ő keze alatt ma is formálódik: a klasszikus darabok mellett tablet- és telefontokokat is készít, hogy a hagyomány a mindennapok része maradhasson.
A juhgyapjútól a nemzeti kincsig – így őrzi a magyar kézművességet Porkoláb Ferenc.
Elek Dóra álma, egy egyedülálló társulat, amely értelmi sérült színészekkel dolgozik. A színház mottója: az előadások nem a fogyatékosságról, hanem emberi élményekről szólnak. Dóra határozottan vallja: „Semelyik aktivitásunk nem terápia. A terápia behatárol. A művészet sokkal szabadabb létezési forma”. A színészek „olyan erős színpadi jelenléttel bírnak, amihez a velük dolgozó nem sérült művészeknek fel kell nőniük”.
Ember Márk által a Highlights of Hungary díjra jelölt Baltazár Színház olyan társulat, ahol értelmi sérült színészek professzionális művészként állnak színpadra, és előadásaikkal rendre katartikus élményt nyújtanak.
A történelmi regényíró, a Hunyadi-eposz monumentális szerzője. Munkássága révén a múlt nem poros emlék, hanem élő, erőt adó történet. Bán János a kutatást élvezi a legjobban, ez a szenvedély már több mint huszonöt éve tart. A filmsorozat tizenhárom évig tartó küzdelme alatt a 15. századi hőseiből merített erőt.
A Highlights of Hungary díjra jelölt Bán János, vagy ahogy sokan ismerik, Bán Mór Hunyadi-sorozatával a 15. századi Magyarország szívverését hozta vissza közénk.
A klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede segíti a családokat az online térben is. Munkáját az ítélkezésmentes, empatikus kommunikáció jellemzi. Nem a „tízparancsolatszerű” módszerekben hisz, hanem abban, hogy a szülőnek meg kell ismernie a gyerekét – és közben saját magát is.
Minden kisgyermekes szülőnek szüksége van néha külső megerősítésre. Bojti Andrea klinikai gyermek- és ifjúsági pszichológus több mint egy évtizede azon dolgozik, hogy a szülők kevesebb megválaszolatlan kérdéssel nézzenek szembe miközben gyermekük fejlődését és felnövését kísérik.
A Highlights of Hungary gálája ismét bebizonyította: a magyar tehetség nem ismer határokat, és a kitartás, a hit és a szeretet ereje képes arra, hogy valódi, világraszóló sikereket hozzon.
Nyitókép: MNO/Polyák Attila