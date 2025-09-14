Igazi magyar siker: Grúziát és Indiát is megjárta az egy hét alatt megalapított színházi társulat

Így lett mókus a híres énekesnő (VIDEÓ)
Köze van Szegedhez.
Ember Márk által a Highlights of Hungary díjra jelölt Baltazár Színház olyan társulat, ahol értelmi sérült színészek professzionális művészként állnak színpadra, és előadásaikkal rendre katartikus élményt nyújtanak.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Baltazár Színház is.
Nagyköveti méltatás:
A Baltazár Színház több mint huszonhét éve bizonyítja, hogy a művészet valódi ereje a találkozásban rejlik: Elek Dóra a Színház művészeti vezetője és rendezője olyan társulatot hozott létre, ahol értelmi sérült színészek professzionális művészként állnak színpadra, és előadásaikkal rendre katartikus élményt nyújtanak. A Baltazár munkája nem terápiás, hanem magas színvonalú művészeti tevékenység: tiszta érzelmekkel, őszinte jelenléttel és szeretettel épít hidat ember és ember között, miközben példát mutat arról, hogy a sérültség nem átugorhatatlan akadály, hanem az emberi sokszínűség természetes része.
Van, aki előadásokat rendez. Van, aki társulatokat vezet. És van Elek Dóra, aki egy egész univerzumot álmodott meg – a Baltazár Színházat. A díjnyertes színházi és filmrendező neve immár összeforrt egy olyan közösséggel, ahol a művészet nemcsak előadás, hanem létforma, és ahol a szeretet valóban képes társadalmi változást előidézni.
A történet Párizsban kezdődik, egyetemi évei alatt. Egy színházantropológiai kurzus vitte el Dórát egy közép-franciaországi fesztiválra, ahol életre szóló élmény várta: egy Down-szindrómás színészekből álló társulat előadása. „A színház lényegét láttam megvalósulni” – emlékszik vissza.
Ez a felismerés vetette el benne a saját társulat gondolatát, amely később Baltazár néven született meg.
A név Robert Bresson legendás filmjére, a Vétlen Baltazárra utal. A film szamara Dóra számára Jézus-szimbólum: egy tiszta értékrend hordozója, akit végül elpusztítanak az emberek. „Ezt a kristálytiszta értékrendet szeretném képviselni – és megóvni a pusztulástól” – fogalmaz.
Az alapítás története mesébe illő. Amikor Dóra megfogalmazta magában, hogy olyan emberekkel szeretne színházat csinálni, „akikről az utcán senki nem gondolná, hogy művészek, tehetséges művészek”, minden hirtelen összeállt. „Szélsebesen, tényleg egy hét alatt létrehoztam a társulatot” – meséli.
Bár Dóra mögött színházszakos diploma és az azzal járó tudás is áll, valójában sokkal inkább a hit, a bátorság és a színház iránti olthatatlan szeretet mozgatja. Gyerekkora óta így működik: tízévesen már cirkusz–operett esteket szervezett fizető közönségnek a Velencei-tó partján.
Huszonhét és fél év telt el azóta, a Baltazár pedig mára nem egyszerű társulat, hanem egy egész intézmény: művészeti központtal, oktatási rendszerrel és saját épülettel. A stáb kicsi – mindössze négy állandó munkatárs –, a színészek száma tíz-tizenegy körül mozog, egészségi állapotuktól függően.
Az utánpótlást a Művészeti Központ biztosítja, ahol bárki tanulhat színházat és táncot, akár fogyatékossággal élve is. Innen kerülhetnek át a legtehetségesebbek a profi társulatba. Dóra azonban határozott: „Semelyik aktivitásunk nem terápia. A terápia behatárol. A művészet sokkal szabadabb létezési forma.”
A társulat első bemutatója, az Ébredések 1998-ban került színpadra, azóta pedig 29 előadás született, köztük a legfrissebb, a Biblia show. Egyidejűleg általában öt darabot tartanak repertoáron – amennyire a pénzügyi lehetőségek és a színészek egészsége engedi.
Dóra rajongással beszél színészei fegyelmezettségéről és jelenlétéről: „Olyan erős színpadi jelenlétük van, amihez a velük dolgozó nem sérült művészeknek fel kell nőniük.
Akik hozzánk csatlakoznak, azoknak nemcsak jó színésznek, hanem nagyon jó embernek is kell lenniük, akik nem félnek szeretni és kimutatni a szeretetüket.”
Ez a kendőzetlen egyszerűség különleges légkört teremt. A munka kemény, de a cél mindig ugyanaz: felszabadult, örömteli alkotás.
Számos ismert művész dolgozott már együtt a Baltazár Színházzal, és mindannyian különleges módon gazdagították a társulat világát. Szirtes Edina Mókus több előadás zeneszerzőjeként vált a közösség meghatározó alakjává. Elek Dóra szavaival élve „egy tiszta érzelemember”, akinek muzsikája természetes módon rezonál a színészek lényegével. Hasonló érzékenységgel alkotta meg darabjaik zenéjét Darvas Ferenc is, aki szintén mélyen ráhangolódott a társulat tagjaira.
Kováts Kriszta immár két évtizede számít a Baltazár egyik legstabilabb tagjának: művésztanárként kezdte pályáját a társulatnál, később pedig rendezőként is maradandót alkotott. Goda Gáborral való közös munkájuk pedig új oldalakat nyitott meg: a rendező bátrabbá vált érzelmei kifejezésében, és a Baltazárral együtt olyan katartikus színházi élményeket hozott létre, amelyek mélyen hatnak a nézőkre.
Nem mindig volt könnyű. A legnagyobb nehézségeket Dóra akkor élte meg, amikor egy-egy előadás nem futott ki eléggé. „Persze, már az is nagy öröm, ha egyetlen embert katarzisban részesítettünk” – vonta le végül a tanulságot.
Ilyenkor filmek felé fordult, hiszen azok több emberhez jutnak el, határokon túlra is. De a színházból sosem tudott kiszállni teljesen. „Ha én nem vagyok, akkor nem működik” – mondja határozottan. A társulat létezésének záloga nemcsak a szaktudás, hanem a hit abban, hogy amit csinálnak az jó és fontos.
A Baltazár előtt most is izgalmas időszak áll. A nemzetközi jelenlétet újra szeretnék erősíteni:
már jártak Grúziában és Indiában, újabb utazásokra és pályázatokra készülnek.
Dóra szilárdan hisz abban, hogy a színház az egyik leghatásosabb eszköz a társadalmi változásra. „Az embert leginkább a színház tudja az itt és most okán behúzni. Egy katartikus előadás elfogadást, gondolkodásmód-változást hozhat, és a néző egy szeretet-batyuval távozik.”
Ez a hit az, ami a Baltazár Színházat évtizedek óta élteti – és ami biztosítja, hogy még sokáig szívverése legyen a magyar és a nemzetközi színházi életnek.
