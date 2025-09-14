Igazi magyar siker: Grúziát és Indiát is megjárta az egy hét alatt megalapított színházi társulat

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Baltazár Színház is.

Nagyköveti méltatás:

A Baltazár Színház több mint huszonhét éve bizonyítja, hogy a művészet valódi ereje a találkozásban rejlik: Elek Dóra a Színház művészeti vezetője és rendezője olyan társulatot hozott létre, ahol értelmi sérült színészek professzionális művészként állnak színpadra, és előadásaikkal rendre katartikus élményt nyújtanak. A Baltazár munkája nem terápiás, hanem magas színvonalú művészeti tevékenység: tiszta érzelmekkel, őszinte jelenléttel és szeretettel épít hidat ember és ember között, miközben példát mutat arról, hogy a sérültség nem átugorhatatlan akadály, hanem az emberi sokszínűség természetes része.