A táncos, aki nem adta fel: Tóth Nikolettre ráomlott a ház, ám új életet kezdett az Operettszínházban

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Tóth Nikolett is.



Nagyköveti méltatás: Számomra Nikolett a tökéletes megtestesítője az életszeretetnek. Gyermekkora óta a színpad, a színház, a tánc világában – és világának – él, és még egy súlyos baleset sem tudta megtörni elhivatottságát az általa választott művészet iránt. Balettmesterként ma ugyanazzal az odaadással segíti a táncosokat, ahogy korábban ő maga is reflektorfényben állt, miközben mosolyával és életigenlésével újra és újra emlékeztet minket arra, hogy az emberi kitartás és derű minden akadályon át tud minket segíteni.

Tóth Nikolett neve nem ismeretlen a magyar színházi világban: táncművészként, balettmesterként és emberi tartásban példát mutató személyiségként is sokak szívébe belopta magát. Története a tánc iránti mély szeretetből indul, majd egy váratlan tragédián át ível a hihetetlen kitartásig és életigenlésig. Ma már nem csupán a színpadon, hanem a próbateremben is inspirálja a táncosokat – a Budapesti Operettszínház falai között, ahol balesete után elsőként nyújtottak felé segítő kezet.

Gyerekkori álomból hivatás

Nikolett már kislányként tudta, hogy a mozgás, a ritmus és a zene elválaszthatatlan része az életének. Bár egy ideig a szinkronúszás is vonzotta, végül a tánc mellett döntött, amikor a kettőt már nem tudta összeegyeztetni. A Táncművészeti Egyetem (akkor még főiskola) klasszikus balett szakán végzett, pályája során pedig több mester is maradandó hatással volt rá. Volt, aki a képzés utolsó éveiben formálta szakmailag, és volt, aki már a színházban dolgozva inspirálta arra, hogy mindig a legjobbját nyújtsa.

A táncban először nem is a technikai tökéletesség ragadta meg, hanem a történetmesélés ereje: az, ahogyan a színpadon mozdulatokkal lehet érzelmeket és sorsokat életre kelteni. „Nem feltétlenül a technikai része vonzott, hanem inkább a történetmesélés, hogy valakit vagy valamit meg lehet jeleníteni” – mondja. Legkedvesebb szerepe a Spartacus, amelyben a „nagypadödő” nemcsak szakmai csúcspont volt számára, hanem a zene ereje is mélyen megérintette.