Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. A kategóriák nélküli, a tehetséget, kitartást és kreativitást elismerő díj végső jelöltjeit olyan hazai példaképek választották ki, mint Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Borbás Marcsi műsorvezető, dr. Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék.

A Highlights of Hungary 2024-es jelöltjei.

Mindenki lehet kiváló példakép: ez a Highlights of Hungary különlegessége

A 2014 óta működő társadalmi díj mögött álló nonprofit kezdeményezés célja, hogy elismerje és a szélesebb közönséggel is megismertesse azokat a hazai tehetségeket és projekteket, amelyek példaként szolgálhatnak mindannyiunk számára. A díj különlegessége, hogy a „megszokott” példaképeken túl (sportolók, művészek, vállalkozók) olyan értékteremtő történetekre is felhívja a figyelmet, mint például egyes egyetemi képzések, fenntarthatósági megoldások, a hagyományőrzés egyedi formái, táplálkozástudományi vagy esélyegyenlőségi kezdeményezések.