Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei

Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. A kategóriák nélküli, a tehetséget, kitartást és kreativitást elismerő díj végső jelöltjeit olyan hazai példaképek választották ki, mint Ember Márk színművész, Kapás Boglárka olimpikon úszó, Borbás Marcsi műsorvezető, dr. Kőnig Róbert gyermeksebész és Szabadfi Szabolcs pék.
A 2014 óta működő társadalmi díj mögött álló nonprofit kezdeményezés célja, hogy elismerje és a szélesebb közönséggel is megismertesse azokat a hazai tehetségeket és projekteket, amelyek példaként szolgálhatnak mindannyiunk számára. A díj különlegessége, hogy a „megszokott” példaképeken túl (sportolók, művészek, vállalkozók) olyan értékteremtő történetekre is felhívja a figyelmet, mint például egyes egyetemi képzések, fenntarthatósági megoldások, a hagyományőrzés egyedi formái, táplálkozástudományi vagy esélyegyenlőségi kezdeményezések.
„A díjazottaim kiválasztásával az volt a célom, hogy azok a találmányok, emberek és közösségek reflektorfénybe kerüljenek, akik úgy végzik a munkájukat, hogy rajtuk túlmutat. Olyan értékeket gyűjtenek be, rögzítenek és archiválnak, amelyek vagy tradíciók, vagy emberi, fizikai, lelki síkon kapaszkodót nyújtanak a többi embernek.”
„Azt hiszem, hogy a mi generációnknak el kell döntenie, hogy mi az, amit meg akar fogni: a jelen időt vagy valamit megfogni az örökkévalóból. Olyan értéket létrehozni, ami nemcsak ma érdekes és ma értékes, hanem hosszútávon is az. Én mindig arra sarkallom magam, hogy valahogy ezt szem előtt tartsam. Ez a díjazottaim kiválasztásánál is nagyon fontos szempont volt.”
„Azt gondolom, hogy egy élsportolónak mindig szükséges az, hogy legyen benne kitartás, alázat és bátorság. A célom az, hogy ezeket az értékeket megtaláljam a jelöltjeimben és olyan jelölteket találjak, akik jó példát mutatnak a társadalomnak.”
„Célom az volt nagykövetként, hogy olyan jelölteket kutassak fel és mutassak be, akik meghatározott értékrend szerint képviselik a világot. Emellett kitartanak, dolgoznak és értéket mutatnak fel.”
“Az alapvető értékeim, amelyek meghatározzák a munkásságomat: a kitartás, a lojalitás és a szeretet. Sok mindenre fókuszáltam a kiválasztás során, és figyeltem arra is, hogy ne csak a saját területemről válasszak.”
Idén is bárki javasolhatta a számára leginspirálóbb teljesítményt a Highlights of Hungary weboldalán. A beérkezett több, mint 1000 ajánlásból a nagykövetek választották ki azt a 25 nagyköveti díjazottat, akiket most megismerhetünk, és akik közül kiválaszthatjuk a társadalmi díjazottakat. A minden évben megújuló, változatos nagyköveti csapatnak köszönhetően a legkülönbözőbb hazai történetek kerültek az idei évad reflektorfényébe.
A nagyközönségnek október 1-24 között lesz lehetősége online szavazni a jelöltekre a www.tarsadalmidij.hu weboldalon. Az ünnepélyes díjátadóra október 30-án kerül majd sor, ahol a három legtöbb szavazatot elért jelölt kapja a társadalmi díjat reprezentáló iparművészeti alkotást és az azzal járó 3 millió forint értékű nyereményt. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a Highlights of Hungary-nek nem csupán három győztese van, hiszen a kezdeményezés célja nem a versenyzés, hanem az, hogy teret és reflektorfényt kapjanak mindazok, akik kitartásukkal, tehetségükkel és elszántságukkal példát mutatnak.
„Az idei évad nagyköveti díjazottjainak, azaz a társadalmi díj jelöltjeinek történeteit mindannyiunknak érdemes megismerni. Példáik, gondolataik, hitük és elszántságuk igazi örömforrásunk lehet, jelentős muníciót adhat a saját életünk alakításához, ahhoz, hogy aktívan tehessünk mind a magunk, mind a környezetünk megbecsültségéért és elégedettségéért. Aki csak egy videót néz meg naponta, annak is javaslom, hogy rendre válassza a Highlights történeteket” – hangsúlyozta Csehi Marianna, a Highlights of Hungary ügyvezetője.
Nyitókép: Highlights of Hungary