Kész, vége: megszűnik a magyar csapat

„A Karcag Cycling nem csupán egy sportcsapat volt, hanem Karcag városának egyik kiemelkedő sportszakmai projektje. Az egylet meghatározó szereplője volt a hazai és a nemzetközi versenyeknek, fiatal tehetségeknek biztosított fejlődési lehetőséget, és hozzájárult ahhoz, hogy a város neve a kerékpáros sportágban is ismertté váljon” – emelte ki a bejegyzés, hozzáfűzve: minden érintett a végsőkig kitartott a csapat megmentése mellett.

„A realitások azonban azt mutatták, hogy megfelelő gazdasági háttér nélkül egy ilyen szintű sportszakmai projekt felelősen nem tartható fenn.

A csapat megszűnése nem kudarc, hanem egy becsülettel végigvitt fejezet lezárása.

A csapat tagjai, szakmai stábja és támogatói olyan örökséget hagynak maguk után, amely hosszú távon is meghatározó marad a sportéletben” – áll a közösségi oldalon.