Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bejelentés kerékpár megszűnés

Kész, vége: megszűnik a magyar csapat

2025. december 10. 17:50

Szomorú bejelentést tett az alföldi klub.

2025. december 10. 17:50
null

Megszűnik a Karcag Cycling ÉPKAR – jelentette be közösségi oldalán szerdán az ebben az esztendőben kontinentális bejegyzésű kerékpárcsapat, melynek legismertebb versenyzője a kétszeres magyar bajnok Filutás Viktor.

„A Karcag Cycling a jelenlegi szezon lezárását követően befejezi működését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A döntés hátterében nem szakmai, hanem financiális okok állnak.

A keserű elhatározás annak ellenére következett be, hogy a Karcagi Sport Egyesület és a jelenlegi szponzorok mindent megtettek a csapat fennmaradásáért” – áll a bejegyzésben, amely szerint az elmúlt hónapokban intenzív egyeztetések folytak annak érdekében, hogy a projekt hosszú távon is stabil alapokra kerüljön. Mindezek ellenére nem sikerült olyan mértékű anyagi forrást bevonni, amely biztosítani tudta volna a professzionális működést az elkövetkezendő években.

Ezt is ajánljuk a témában

„A Karcag Cycling nem csupán egy sportcsapat volt, hanem Karcag városának egyik kiemelkedő sportszakmai projektje. Az egylet meghatározó szereplője volt a hazai és a nemzetközi versenyeknek, fiatal tehetségeknek biztosított fejlődési lehetőséget, és hozzájárult ahhoz, hogy a város neve a kerékpáros sportágban is ismertté váljon” – emelte ki a bejegyzés, hozzáfűzve: minden érintett a végsőkig kitartott a csapat megmentése mellett.

„A realitások azonban azt mutatták, hogy megfelelő gazdasági háttér nélkül egy ilyen szintű sportszakmai projekt felelősen nem tartható fenn.

A csapat megszűnése nem kudarc, hanem egy becsülettel végigvitt fejezet lezárása.

A csapat tagjai, szakmai stábja és támogatói olyan örökséget hagynak maguk után, amely hosszú távon is meghatározó marad a sportéletben” – áll a közösségi oldalon.

Ezt is ajánljuk a témában

A 2025-ös országúti idényben három magyar csapat, az Epronex-Hungary, a Karcag Cycling ÉPKAR, valamint a United Shipping szerepelt kontinentális istállóként, ez a harmadik szint a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnél (UCI).

Ezen a szinten egyedül a Team United Shipping folytatja, mivel az Epronex november elején bejelentette, hogy 2026-ra nem tudta előteremteni a működéshez szükséges anyagi feltételeket, így a Karcaghoz hasonlóan megszűnik.

A magyar névadó szponzorral rendelkező, de idén még olasz bejegyzésű MBH Bank Ballan CSB szintet lépve a következő szezontól már Pro Team besorolású lesz, és magyar színekben fog szerepelni.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Facebook/Karcag Cycling ÉPKAR Team

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. december 10. 19:36
Kár értük, szép eredményeket értek el. Megnyerni a Giro-t, másodiknak lenni a Touron és a Vueltán, szép teljesítmény volt!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!