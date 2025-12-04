Hoppá: váratlan örömhírt jelentett be Mészáros Nóra

Mészáros Nóra örömhírekkel jelentkezett közösségi oldalán, ahol megköszönte követőinek a rengeteg üzenetet és támogatást. Mint írta, szeretné viszonozni a kapott szeretetet, ezért a következő napokban több fontos bejelentést is tesz majd – az elsőről pedig már most lerántotta a leplet.

A műsorvezető bejelentette, hogy a DPK szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált, emellett pedig ő lesz a DPK „Beszéljük meg” című műsorának házigazdája. A műsor a DPK első számú Facebook-csoportjában követhető minden csütörtökön 18 órától, élőben vagy visszanézhető formában.