Hoppá: váratlan örömhírt jelentett be Mészáros Nóra

Elképesztő számok: így dőlt el a Mandiner Díjak sorsa
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte az első Mandiner Díjátadó Gálát.
A műsorvezető lerántotta a leplet.
Mészáros Nóra örömhírekkel jelentkezett közösségi oldalán, ahol megköszönte követőinek a rengeteg üzenetet és támogatást. Mint írta, szeretné viszonozni a kapott szeretetet, ezért a következő napokban több fontos bejelentést is tesz majd – az elsőről pedig már most lerántotta a leplet.
A műsorvezető bejelentette, hogy a DPK szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált, emellett pedig ő lesz a DPK „Beszéljük meg” című műsorának házigazdája. A műsor a DPK első számú Facebook-csoportjában követhető minden csütörtökön 18 órától, élőben vagy visszanézhető formában.
Mészáros Nóra azt is jelezte, hogy mostantól exkluzív információkat oszt meg saját chatcsatornáján, ahová minden érdeklődőt vár.
