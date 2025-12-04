Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPK Mészáros Nóra bejelentés

Hoppá: váratlan örömhírt jelentett be Mészáros Nóra

2025. december 04. 14:36

A műsorvezető lerántotta a leplet.

2025. december 04. 14:36
null

Mészáros Nóra örömhírekkel jelentkezett közösségi oldalán, ahol megköszönte követőinek a rengeteg üzenetet és támogatást. Mint írta, szeretné viszonozni a kapott szeretetet, ezért a következő napokban több fontos bejelentést is tesz majd – az elsőről pedig már most lerántotta a leplet.

A műsorvezető bejelentette, hogy a DPK szuverenitásvédelmi nagykövetévé vált, emellett pedig ő lesz a DPK „Beszéljük meg” című műsorának házigazdája. A műsor a DPK első számú Facebook-csoportjában követhető minden csütörtökön 18 órától, élőben vagy visszanézhető formában. 

Mészáros Nóra azt is jelezte, hogy mostantól exkluzív információkat oszt meg saját chatcsatornáján, ahová minden érdeklődőt vár.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ThunderDan
2025. december 04. 17:56
Bogi javára kell írni, hogy a Messiás urat már többször kikészítette idegileg. :))))
Válasz erre
1
0
herbert
2025. december 04. 16:48
Bogi egy travi.
Válasz erre
0
4
madre79
2025. december 04. 16:42
Gratulálok!
Válasz erre
0
0
The Loner
•••
2025. december 04. 16:36 Szerkesztve
Mészáros Nóri igazán kedvelhető és profi tévés személyiség. Látszik rajta, hogy nagyon okos, felkészült, és tényleg érti a dolgát. Mindig nyugodtan, érthetően és természetesen beszél, ezért könnyű rá figyelni és bízni benne. Emellett nagyon csinos, mindig ízlésesen jelenik meg, de soha nem hivalkodó. Van egy kedves, szimpatikus kisugárzása, amitől az ember rögtön úgy érzi, mintha már régóta ismerné. Egyszerűen egy olyan műsorvezető, akit jó látni és jó hallgatni: okos, kedves és kiegyensúlyozott. Ennek töredéke sem mondható el utódjáról. Bocs Bogi !
Válasz erre
4
0
