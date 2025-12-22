Demjén Ferenc exkluzív interjút adott a Mandinernek: a jövőről és a „Hogyan tudnék élni nélküled?” titkairól is vallott

Demjén Ferenc a magyar könnyűzene egyik legismertebb díjazottja. A Kossuth-, Liszt Ferenc-, többszörös eMeRTon díjas ikont a közönség szeretete hajtja és tartja fiatalon. „Jólesnek a díjak, de nekem a közönség szeretete jelent mindent” – fogalmazott interjúnkban.

Az országos ismertséget a Bergendy, az országos sztárságot pedig a V’Moto-Rock hozta meg számára a hetvenes- nyolcvanas években. Azóta számos sláger született, mint a Jöjj vissza vándor, a generációk himnuszává váló Szerelem első vérig vagy a Hogyan tudnék élni nélküled. „A dalok mindig őszinték legyenek – ez volt a lényeg. Mindig arról írtam, amit megéltem, éreztem vagy tapasztaltam” – fogalmazott Mészáros Nórának.