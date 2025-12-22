Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mészáros Nóra demjén ferenc hogyan tudnék élni nélküled?

Demjén Ferenc exkluzív interjút adott a Mandinernek: a jövőről és a „Hogyan tudnék élni nélküled?” titkairól is vallott

2025. december 22. 12:17

Az ország Rózsija őszintén mesélt az ünnepi készülődés közepette: a dupla Aréna-koncert és a készülő musical mellett a magánéletébe is betekintést engedett. Karácsonyi beszélgetés Demjén Ferenccel a Mandineren!

2025. december 22. 12:17
null

Demjén Ferenc a magyar könnyűzene egyik legismertebb díjazottja. A Kossuth-, Liszt Ferenc-, többszörös eMeRTon díjas ikont a közönség szeretete hajtja és tartja fiatalon. „Jólesnek a díjak, de nekem a közönség szeretete jelent mindent” – fogalmazott interjúnkban.

Az országos ismertséget a Bergendy, az országos sztárságot pedig a V’Moto-Rock hozta meg számára a hetvenes- nyolcvanas években. Azóta számos sláger született, mint a Jöjj vissza vándor, a generációk himnuszává váló Szerelem első vérig vagy a Hogyan tudnék élni nélküled. „A dalok mindig őszinték legyenek – ez volt a lényeg. Mindig arról írtam, amit megéltem, éreztem vagy tapasztaltam” – fogalmazott Mészáros Nórának.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét

Brüsszelnek is lett egy pártja Magyarországon – így tartják sakkban az elnökét
Tovább a cikkhezchevron

A beszélgetésen szóba került a dalai köré írt sikerfilm is, a Hogyan tudnék élni nélküled?. Hasonló izgalommal figyeli az ebből éppen készülő musicalt. 

A jövőt illetően Demjén továbbra is elszánt és nyitott: a decemberi dupla Aréna-koncert után a jövő évi jubileumi turnéra készül. Egy mondatban foglalta össze ars poeticáját: 

Addig csinálom, amíg a közönség eljön, és tapsol a koncerteken.” 

Mészáros Nóra ünnepi interjúja nemcsak egy művész útját rajzolja meg, hanem egy érzékeny, a zenéhez és közönségéhez ma is hű ember portréját. „Megmaradtam romantikus alkatnak” – mondja Rózsi, és a beszélgetésből egyértelmű: ez az érzékenység tette őt a magyar könnyűzenei élet legendájává.”

A Demjén Ferenccel készült zenés ünnepi interjút december 23-án nézhetik meg a Mandiner YouTube-csatornáján.

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tikkadt-szocske
•••
2025. december 22. 13:03 Szerkesztve
Imádtam a Bergendy-t, tomboltam a V' Moto-Rock- ra, vonatoztam, feküdtem az ágyon, nyomtam a pedált és néha gyertyát gyújtottam valakiért. Köszönjük Rózsi és várjuk a folytatást!
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2025. december 22. 12:57
Még hosszú boldog életet Rózsi!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!