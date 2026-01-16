Káel Csaba: „A nagy filmfesztiválok előnyben részesítik a politikai állásfoglalásokat a nézőkhöz képest”

A „magyar történelmet a fókuszba állító” mozik sora folytatódik-e a közeljövőben is? Hogy áll például a Mohács-film tekintettel az idei ötszázéves évfordulóra?

Az idei év első mozibemutatója, a Romzsa Tódor munkácsi püspök életét és vértanúságát feldolgozó film, ezen a héten került a mozikba. Változatlanul fontosnak tartjuk, hogy támogassuk az alkotókat abban, hogy filmre vigyék a közösségünk történeteit. A mohácsi csatát középpontba állító forgatókönyv fejlesztését két körben támogatta a Filmintézet,

jelenleg nincs döntés-előkészítési szakaszban pályázat.

Ugyanakkor egy nagyon újszerű dokumentumfilm már készülőben van. A Mohács 500 című alkotásban a feltárt tömegsírokból előkerült csontvázakat antropológusok, régészek vizsgálják. A koponyákból készült arcrekonstrukciókból életre keltett alakokat követi Kiss Stefán Mónika rendező-producer alkotása a csata előestéjétől egészen a tragikus végkifejletig.

„A magyar szabad művészfilmezést kivégezte a kormány” – jelent meg nemrégiben a HVG-ben, a cikket jegyző Kovács Bálint szerint „a magyar filmtámogatás szakmai kritériumrendszere nem létezik, az erről döntő grémiumok működése átláthatatlan és nem nyilvános, munkájukat pedig sem a széles körű szakma, sem pedig az eredmények nem legitimálják”. Ezzel hogyan vitatkoznának?

Két, világszerte szerzői filmesként jegyzett alkotónk, Enyedi Ildikó és Nemes László pont a tavalyi évben kapott egyszerre meghívást a velencei fesztivál versenyprogramjába legújabb filmjeivel. Horvát Lili az utómunkálatoknál tart a Jegyzeteim a Marsról című sci-fi románcával. 2025-ben 13 mozifilm kapott gyártási támogatást, mellettük számos tévés produkció is. A támogatottak és az elutasítottak véleménye sosem lesz azonos a magyar filmtámogatóról – ennek ez a műfaja.

2026-ban újabb rekordévre számítanak?

Minőségi filmekből nem lesz hiány. Január 29-én megérkezik a mozikba a már említett Csendes barát. Szívemhez már csak a zene kapcsán is közel áll a legismertebb kortárs zeneszerzők egyike, a világhírű Kurtág Györgyről szóló portréfilm, mely februári bemutató. Jön a Hobo-film Úton lenni boldogság címmel. Öt első filmes rendező munkája is bemutatásra vár, sőt 7 főbűn címmel egy olyan szkeccsfilm is látható majd, melyet az SZFE hét frissen végzett rendezője készített. Idén sem maradunk romantikus vígjátékok nélkül, az év második felében lesz a bemutatója Dobó Kata Még egy kívánság című rendezésének a Hunyadi-sorozatból már jól ismert sztárokkal, Kádár L. Gellérttel és Hermányi Mariann-nal a főszerepekben. Elkészült a huszadik századi szépirodalomunk jeles alkotását feldolgozó Úri muri, megazisten! a Nemzeti Színház művészeivel. És november 12-én ismét felcsendülnek a Demjén-slágerek a mozivásznon, amikor a Hogyan tudnék élni nélküled? folytatása debütál.

