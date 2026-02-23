Remek érv az alkoholizmus mellett – így fogadták Mundruczó Kornél új filmjét Berlinben

És a magyar újságírók sem sokkal megengedőbben, a Filmtekercs kritikájában arra hívja fel a figyelmet a szerző, hogy míg az alkoholista nő tabuját az elmúlt években olyan filmek feszegették, mint a To Leslie és a Parlagon, az At the Sea nem mutatja meg Laura pokoljárását, hiszen a tisztaság pillanatától veszi fel a fonalat. Hozzáteszi: Mundruczó a korai magyarországi klasszikusaihoz, de még a szintén mainstreamebb Fehér istenhez és a Jupiter holdjához képest is egy jóval hagyományosabb, egyértelműbb formanyelvvel és tartalommal dolgozott, ami befogadhatóbbá teszi a filmjét, ugyanakkor kevesebb intellektuális muníciót ad.

Talán erre a súlytalanságra célzott a másik közösségi oldalon, a Letterboxdon az a felhasználó is, aki pikírten csak annyit írt, hogy a film leginkább egy érvelés az alkoholizmus mellett.

Akadnak azonban pozitív vélemények is, ezek közül a legtöbben a főszerepet alakító Amy Adams játékát méltatják.

Az egyik kritikus szerint fontos, hogy néző bizalmat szavazzon a színésznőnek és az általa alakított figurának ahhoz, hogy átsegítse a hosszú, lassan kibontakozó első felvonáson, miközben a Cape Cod-i helyszín széljárta monumentalitása szinte elringat. Ugyanis ez a bizalom végül megtérül; igaz, a drámai hatása – véli – valószínűleg nem lesz eléggé erőteljes ahhoz, hogy Berlin után szélesebb körben forgalmazzák az alkotást.

„Mundruczó Kornélról ismét kiderült, hogy kiválóan képes vezetni a színészeit, ezúttal pedig olyan jutalomjátékot biztosít Amy Adams számára, amely jó eséllyel jövő ilyenkor díjesőben részesül majd” – fogalmazott egy másik újságíró. Egy kollégája pedig úgy vélekedett, hogy bár a film sokszor nem túl elegáns eszközökkel él, árad belőle a személyes hangvétel és a bátorság.