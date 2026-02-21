A hazai krimi, ami megelőzte Jack Nicholson remekművét – idén is van kinek drukkolni a Berlinalén, íme 5 magyar film, ami a közelmúltban már bizonyított

Február 12-én vette kezdetét az idei Berlinale, a hétvégén pedig kiderül, Mundruczó Kornélnak sikerül-e diadalmaskodni a nagyjátékfilmes versenyprogramban az At the Sea című, amerikai koprodukcióban készült drámájával, míg Feiner Janka diplomamunkája, a Lángbogár a zsebemben a Generation Kplus szekcióban mutatkozik be.

Nem ez az első alkalom, hogy a világ egyik legrangosabb fesztiválján hazai alkotók komoly feltűnést keltettek, már a rendszerváltás előtt számos rendező nagy sikereket ért el, ezért a bőség zavara miatt ezúttal csak az elmúlt tíz évből válogattunk. A legelső pedig rögtön egy kakukktojás.