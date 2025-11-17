Elképesztő égés: 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a Tisza Párt jelöltjeinek nevei

Blama: a Tisza Párt két választókörzetben is elhalasztja a jelöltek bemutatását
A nevekre továbbra is várni kell.
Több mint két órája jelentette be Magyar Péter, hogy megkezdik a nevek feltöltését.
Ahogy arról beszámoltunk, jókora csúszással, de végül elkezdtek megjelenni a Tisza Párt honlapján az egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeik nevei.
Bár már órákkal túl vagyunk a beígért határidőn, és két órával azután, hogy elkezdték feltölteni a jelöltek neveit, még mindig csupán az aspiránsok egytizede ismert. Jelen állás szerint 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a nevek.
Az állás cikkünk publikálásakor:
Bár Magyar Péter korábban azt hangsúlyozta, hogy nem lesznek óbaloldali jelöltjei, Baranya vármegyében az MSZP bevette a Tiszát. Erről itt írtunk bővebben:
Magyar Péter azt hajtogatta, nem lesznek óbaloldali jelöltek, de ezt se sikerült teljesíteni.
