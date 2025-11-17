Elképesztő égés: 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a Tisza Párt jelöltjeinek nevei

Bár már órákkal túl vagyunk a beígért határidőn, és két órával azután, hogy elkezdték feltölteni a jelöltek neveit, még mindig csupán az aspiránsok egytizede ismert. Jelen állás szerint 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a nevek.

Az állás cikkünk publikálásakor: