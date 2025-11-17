Ft
Tisza Párt bejelentés Magyar Péter

Elképesztő égés: 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a Tisza Párt jelöltjeinek nevei

2025. november 17. 22:33

Több mint két órája jelentette be Magyar Péter, hogy megkezdik a nevek feltöltését.

2025. november 17. 22:33
null

Ahogy arról beszámoltunk, jókora csúszással, de végül elkezdtek megjelenni a Tisza Párt honlapján az egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeik nevei. 

Bár már órákkal túl vagyunk a beígért határidőn, és két órával azután, hogy elkezdték feltölteni a jelöltek neveit, még mindig csupán az aspiránsok egytizede ismert. Jelen állás szerint 81 választókörzetben továbbra sincsenek meg a nevek.

Az állás cikkünk publikálásakor: 

Forrás: Mandiner

Bár Magyar Péter korábban azt hangsúlyozta, hogy nem lesznek óbaloldali jelöltjei, Baranya vármegyében az MSZP bevette a Tiszát. Erről itt írtunk bővebben: 

Nyitókép: Facebook

kalapali2
2025. november 18. 00:02
Lesz ebből belső feszültség rendesen. Választókörzetemben egy önjelölt sok pénzt áldozott a saját futtatására és nem került az első háromba. Gondolom a 105 körzetben nem csak ő járt így.
Toma78
2025. november 17. 23:58
Jaj de izgulok nem is tudok aludni... Ki a fenét érdekel az a 300 nyomorult szellemi károsult aki fizetett azért nem keveset a Tacskómak, hogy elindulhasson. Lesz akinek megtérül a befektetés valószínűleg a többségnek nem, de hát ez legyen az ő bajuk. 4 év múlva ez a párt is megy a süllyesztőbe. És jön egy újabb nyomorult önjelölt Megváltó aki ott folytatja a paraszt vakítast ahol ez a nyomorult befejezi...
states-2
2025. november 17. 23:57
Nem kell ide semmilyen lejárató kampány, Pszichopetiék önerőből megoldják. Orbán meg hülyére röhögi magát.
Jean_Lannes
2025. november 17. 23:49
Pedig Dave már hónapok óta erre hegyezi a faszát, lol.
