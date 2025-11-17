Blama: a Tisza Párt két választókörzetben is elhalasztja a jelöltek bemutatását

Az ellenzéki párt elnöke végül este negyed kilenc körül tett közzé egy videót Facebook-oldalán, amelyben elmondta, hogy választókerületenként három-három jelöltjük van, az egyetlen kivétel az a körzet, ahol ő maga indul. A 106 képviselőjelöltet várhatóan 2025. november 30-án jelentik majd be.

Két körzetben – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-ben – azonban elhalasztják a jelöltállítást, családi és egészségügyi okokra hivatkozva.