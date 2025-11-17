Ft
11. 17.
hétfő
Tisza Párt Magyar Péter választás

Blama: a Tisza Párt két választókörzetben is elhalasztja a jelöltek bemutatását

2025. november 17. 20:51

A nevekre továbbra is várni kell.

2025. november 17. 20:51
null

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péter eredetileg 18 órára tervezett bejelentése a TISZA egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeivel kapcsolatban több mint két órát csúszott...

Hont András

Idézőjel

A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!

Addig is türelmet, különben repül a Dunába a telefon!

Az ellenzéki párt elnöke végül este negyed kilenc körül tett közzé egy videót Facebook-oldalán, amelyben elmondta, hogy választókerületenként három-három jelöltjük van, az egyetlen kivétel az a körzet, ahol ő maga indul. A 106 képviselőjelöltet várhatóan 2025. november 30-án jelentik majd be. 

Két körzetben – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 01-ben és Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7-ben – azonban elhalasztják a jelöltállítást, családi és egészségügyi okokra hivatkozva.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Emzeperix
2025. november 17. 22:04
Nem pszichopata, nem egomániás és amúgy semmi baja nincsen. A telexen 105 jelöltről beszél, néha 315. Ember legyen a talpán aki tudja követni. Egy biztos hegyvidéken ő indul. Azért valljuk be ov utálat ide vagy oda, aki akárkivel szemben ezt az ember ott a 12-ben megszavazza, az minimum nem normális.
Válasz erre
1
0
pot_ember
2025. november 17. 21:46
Betöltötte most az én választókerületem jelölt-jelöltjeit. A három jelölt közül ez egyik teljesen más megyében lakik, a másik teljesen másik választókerületben a harmadik az stimmel. Szerintem a helyi jelölt van valójában kijelölve (a másik kettő ott van tömegnek)
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. november 17. 21:39
Mondani bármit lehet, eddig is annyit hazudott ez a félnótás, amennyit nem szégyellt.
Válasz erre
2
0
llnnhegyi
2025. november 17. 21:18
315 személy. Jelöltek jelöltjei. 2 nap múlva 210 marad. 105x2 30.-n 105 marad.
Válasz erre
1
0
