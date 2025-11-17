Ft
11. 17.
hétfő
Tisza Párt Hont András Magyar Péter

A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek!

2025. november 17. 19:50

Addig is türelmet, különben repül a Dunába a telefon!

2025. november 17. 19:50
Hont András
Hont András
Facebook

„Elnézést mindenkitől. A tiszás jelölteket 1000 titkosszolga fölrakta Tóni gépére, de hamarosan érkeznek! Addig is türelmet, különben repül a Dunába a telefon!”

