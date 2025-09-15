„Madridban az erőszak győzött”: egymásra mutogatnak a spanyolok a felelősöket keresve (VIDEÓ)

Világraszóló botrány Madridban: tüntetők árasztották el a belvárost, törölték a Vuelta utolsó szakaszát
A tömeg a sportolókat sem kímélte.
Hasonló mértékű rendfenntartói készültségre legutóbb a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa.
Mint arról beszámoltunk, Jonas Vingegaard nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt, így az első dán győztes lett a viadal történetében, mégsem erről szólnak a hírek, az Izrael-elleni tüntetések nyomán ugyanis törölni kellett az utolsó versenynapot. Vasárnap az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe szóltak most bele a protestálók,
Ezt is ajánljuk a témában
A tömeg a sportolókat sem kímélte.
58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is.
A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a hivatalos díjátadó is elmaradt.
Miért protestáltak a tüntetők?
A tiltakozók az Israel-Premier Tech csapat részvétele ellen tiltakoztak, így az istálló versenyzői kitalálták, hogy leragasztják a mezükön az Israel szót, de ez sem oldotta a feszültséget. Érdekesség, hogy a spanyol lakosság 78 százaléka támogatja a palesztin állam elismerését, ezért lehetetlenítették el a világ egyik legismertebb kerékpárversenyét. A hivatalos tájékoztatás szerint mintegy 100 ezren vonultak utcára a fővárosban és a madridi tartomány több pontján, tiltakozva az izraeli versenyzők jelenléte ellen a megmérettetésen. A palesztin zászlókat lengető tüntetők a többi közt „Szabad Palesztinát!”, „Netanjahu egy bűnöző!”, „Ez nem háború, ez népirtás!” mondatokat skandáltak.
A belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek – közölték a hatóságok.
José Luis Rodríguez Almeida madridi polgármester elítélte a történteket, és a spanyol kormányfőt tette felelőssé.
Ami Madridban történt, Sánchez biztatásának az eredménye”
– fogalmazott.
A néppárti politikus arra utalt, hogy a kormányfő egy szombati rendezvényen kiállt az idei Vuelta de Espana versenyt övező palesztinpárti tüntetések mellett. „Teljes elismerés és tisztelet a sportolóknak, de csodálat a spanyol nép iránt is” – mondta Pedro Sánchez, aki már korábban többször is népirtásként beszélt a gázai helyzetről.
A madridi polgármester szerint a verseny felfüggesztésével „az erőszak legyőzte a sportot”.
Francisco Martín, a központi spanyol kormány madridi biztosa viszont úgy értékelte, hogy a tüntetők „a palesztin nép szenvedése iránti szolidaritás, emberség és empátia üzenetét” küldték a világnak. A tiltakozók többsége békés volt, aki nem, azokkal szemben a törvény erejével lépnek fel – tette hozzá.
A szocialista politikus szerint a madridi városvezető és Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök azok, akik „hevesen tapsoltak az izraeli támadások szánalmas igazolására”.
A tüntetések miatt már korábban megerősítették a kerékpárverseny madridi szakaszának biztosítását, összesen 1500 rendfenntartót kivezényelve a különböző helyszínekre.
Hasonló mértékű készültségre legutóbb a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa.
Vasárnap este aztán ilyen előzmények után is feltalálták magukat a bringások, a Visma szállodájánál a parkolóban végül megtartották a rögtönzött díjátadót a trikósoknak és az összetett dobogósainak.
(Mandiner/MTI)
Fotó: X/Team Visma | Lease a Bike