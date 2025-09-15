Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Vuelta Espana madrid kerékpár

„Madridban az erőszak győzött”: egymásra mutogatnak a spanyolok a felelősöket keresve (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 14:14

Hasonló mértékű rendfenntartói készültségre legutóbb a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa.

2025. szeptember 15. 14:14
null

Mint arról beszámoltunk, Jonas Vingegaard nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körversenyt, így az első dán győztes lett a viadal történetében, mégsem erről szólnak a hírek, az Izrael-elleni tüntetések nyomán ugyanis törölni kellett az utolsó versenynapot. Vasárnap az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe szóltak most bele a protestálók,

Ezt is ajánljuk a témában

58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is.

A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a hivatalos díjátadó is elmaradt.

Miért protestáltak a tüntetők?

A tiltakozók az Israel-Premier Tech csapat részvétele ellen tiltakoztak, így az istálló versenyzői kitalálták, hogy leragasztják a mezükön az Israel szót, de ez sem oldotta a feszültséget. Érdekesség, hogy a spanyol lakosság 78 százaléka támogatja a palesztin állam elismerését, ezért lehetetlenítették el a világ egyik legismertebb kerékpárversenyét. A hivatalos tájékoztatás szerint mintegy 100 ezren vonultak utcára a fővárosban és a madridi tartomány több pontján, tiltakozva az izraeli versenyzők jelenléte ellen a megmérettetésen. A palesztin zászlókat lengető tüntetők a többi közt „Szabad Palesztinát!”, „Netanjahu egy bűnöző!”, „Ez nem háború, ez népirtás!” mondatokat skandáltak.

A belvárosban a tüntetők összetűzésbe kerültek az őket feltartóztató rendőrökkel, kordonokat és üvegeket dobáltak feléjük. Az incidensben 22 rendőr sérült meg, két embert őrizetbe vettek – közölték a hatóságok.

José Luis Rodríguez Almeida madridi polgármester elítélte a történteket, és a spanyol kormányfőt tette felelőssé.

Ami Madridban történt, Sánchez biztatásának az eredménye”

– fogalmazott.

A néppárti politikus arra utalt, hogy a kormányfő egy szombati rendezvényen kiállt az idei Vuelta de Espana versenyt övező palesztinpárti tüntetések mellett. „Teljes elismerés és tisztelet a sportolóknak, de csodálat a spanyol nép iránt is” – mondta Pedro Sánchez, aki már korábban többször is népirtásként beszélt a gázai helyzetről.

A madridi polgármester szerint a verseny felfüggesztésével „az erőszak legyőzte a sportot”.

Francisco Martín, a központi spanyol kormány madridi biztosa viszont úgy értékelte, hogy a tüntetők „a palesztin nép szenvedése iránti szolidaritás, emberség és empátia üzenetét” küldték a világnak. A tiltakozók többsége békés volt, aki nem, azokkal szemben a törvény erejével lépnek fel – tette hozzá.

A szocialista politikus szerint a madridi városvezető és Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök azok, akik „hevesen tapsoltak az izraeli támadások szánalmas igazolására”.

A tüntetések miatt már korábban megerősítették a kerékpárverseny madridi szakaszának biztosítását, összesen 1500 rendfenntartót kivezényelve a különböző helyszínekre.

Hasonló mértékű készültségre legutóbb a három évvel ezelőtti NATO-csúcs idején volt példa.

Vasárnap este aztán ilyen előzmények után is feltalálták magukat a bringások, a Visma szállodájánál a parkolóban végül megtartották a rögtönzött díjátadót a trikósoknak és az összetett dobogósainak.

(Mandiner/MTI)

Fotó: X/Team Visma | Lease a Bike

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Oldalkosár
•••
2025. szeptember 15. 15:32 Szerkesztve
Úgy látszik Spanyolország demokrácia. Szabadon lehet muzulmán állatoknak / palesztinpárti spanyoloknak kerékpárost lökdösniük. Tehették, hiszen a rendőrség nem védte megfelelően őket. Kiderült: a sportot is föl lehet áldozni az "új európai értékek" oltárán és az utolsó etap törlése (előtte több szakasz neutralizálása) is mutatja, milyen következményekkel számolhat egy ország, ha odadobja magát az iszlamizációnak.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. szeptember 15. 15:23
„Netanjahu egy bűnöző!”, „Ez nem háború, ez népirtás!” mondatokat skandáltak. Micsoda igazság! Lám, a spanyolok túlságosan jól ismerik a cionistákat, pontosan tudjak, mit művel Izrael Gázában. Továbbá a spanyol keresztény a legtisztábban Jézus-hívő, sokan lettek szentekké közülük. Érdemes odafigyelni! De egyébként tényleg: mit művel Izrael Gázában??
Válasz erre
0
0
billysparks
2025. szeptember 15. 15:08
Na, most képzeljük el mi lenne, ha ez nálunk történne.
Válasz erre
0
0
patikus-3
2025. szeptember 15. 15:07
Világraszóló botrány, hogy az izraeli bringások mit keresnek ott?! Honnan van képük odamenni, civilizált európai fehéremberek közé? Izrael Hitler programját hajtja végre egy békés lakosság ellen, de sokkal hatékonyabban, mint ahogy a koncentrációs táborok működtek. Mi keresnivalójuk van európai emberek között?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!