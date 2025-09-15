„Madridban az erőszak győzött”: egymásra mutogatnak a spanyolok a felelősöket keresve (VIDEÓ)

A néppárti politikus arra utalt, hogy a kormányfő egy szombati rendezvényen kiállt az idei Vuelta de Espana versenyt övező palesztinpárti tüntetések mellett. „Teljes elismerés és tisztelet a sportolóknak, de csodálat a spanyol nép iránt is” – mondta Pedro Sánchez, aki már korábban többször is népirtásként beszélt a gázai helyzetről.

A madridi polgármester szerint a verseny felfüggesztésével „az erőszak legyőzte a sportot”.

Francisco Martín, a központi spanyol kormány madridi biztosa viszont úgy értékelte, hogy a tüntetők „a palesztin nép szenvedése iránti szolidaritás, emberség és empátia üzenetét” küldték a világnak. A tiltakozók többsége békés volt, aki nem, azokkal szemben a törvény erejével lépnek fel – tette hozzá.

A szocialista politikus szerint a madridi városvezető és Isabel Díaz Ayuso tartományi elnök azok, akik „hevesen tapsoltak az izraeli támadások szánalmas igazolására”.

A tüntetések miatt már korábban megerősítették a kerékpárverseny madridi szakaszának biztosítását, összesen 1500 rendfenntartót kivezényelve a különböző helyszínekre.