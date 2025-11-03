Tragédia: lelőtték az országos bajnok sportolónőt, majd a gyilkos magával is végzett

Hihetetlen tragédia rázta meg a francia sportéletet: 39 éves korában gyilkosság áldozata lett a pályakerékpárban országos bajnok Cindy Morvan. A korábbi profi versenyzőt az észak-franciaországi Calais-ban található otthonában lőtte le volt férje barátnője, aki ezt követően a kocsijában saját magával is végzett, és egy levelet hagyott hátra, amelyben beismerte a tettét.

A két nő között a családi viszonyok miatt nagyon feszült volt a helyzet, több komoly vitájuk is adódott, ez vezethetett a tragédiához – írja az Eurosport.

Morvan két gyermek édesanyja volt. Kerékpáriskolát működtetett, emellett tagja volt a francia szövetség nagyköveti csapatának, és sokat tett azért, hogy az észak-franciaországi régióban elismertebb legyen a sportág, azon belül is a női kerékpársport.

Cindy Morvan olyan erőszakos körülmények között veszítette életét, amire nincs mentség. Egy nő, egy anya, egy szenvedélyes, elkötelezett, hatalmas tapasztalattal rendelkező sportember volt, akit brutális módon szakítottak el a szeretteitől. Sem megérteni, sem elfogadni nem tudom, hogy egy ilyen tragédia megtörténhetett

– nyilatkozta Calais polgármestere, Natacha Bouchart.