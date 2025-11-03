Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Charles Coste Benedek Gábor kerékpár gyász olimpia

Előkelő helyre került egy listán a 98 éves magyar

2025. november 03. 21:46

Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között.

2025. november 03. 21:46
null

Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az exkerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Charles Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

Charles Coste a tavalyi olimpia megnyitóünnepségén (Fotó: MOHD RASFAN / AFP)

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok. Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornásznő január 2-án hunyt el, egy héttel a 104. születésnapja előtt. Keleti Ágnes 2023. szeptember 7-én, 102 évesen és 242 naposan lett a mindenkori legidősebb olimpiai bajnok, a korlistán honfitársát, a vízilabdázó Tarics Sándort megelőzve. A világ legidősebb olimpiai bajnok pólósa, aki az 1936-os berlini olimpián nyert aranyérmet, és haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt a világon, 102 éves korában, 2016. május 21-én hunyt el.

Coste halálával Nyikita Szimonjan lett a legidősebb élő olimpiai aranyérmes

– írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A korábbi labdarúgó, aki október 12-én töltötte be a 99. életévét, a Szovjetunió válogatottjának tagjaként lett ötkarikás bajnok az 1956-os melbourne-i játékokon. 1958-ban, az Anglia elleni 2–2-es döntetlen során ő szerezte a Szovjetunió első gólját a világbajnokságok történetében.

Charles Coste 101 évet élt (Fotó: FRANCK FIFE / AFP)

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapjának anyaga szerint 

Szimonjan mögött az élő olimpiai bajnokok közül a második legidősebb a magyar öttusázó, Benedek Gábor (1927. március 23.),

aki Helsinkiben, csapatban lett arany-, egyéniben ezüstérmes 1952-ben. A harmadik legidősebb az osztrák síelő, Trude Beiser (1927. szeptember 2.), aki 1948-ban és 1952-ben is olimpiai bajnok lett, előbb kombinációban, majd lesiklásban.

(MTI)

A nyitóképen Benedek Gábor (Fotó: Gádoros Márk / MSÚSZ)

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!