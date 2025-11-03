Előkelő helyre került egy listán a 98 éves magyar

Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az exkerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából. Charles Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes. A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

Charles Coste a tavalyi olimpia megnyitóünnepségén (Fotó: MOHD RASFAN / AFP)

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok. Az ötszörös olimpiai aranyérmes tornásznő január 2-án hunyt el, egy héttel a 104. születésnapja előtt. Keleti Ágnes 2023. szeptember 7-én, 102 évesen és 242 naposan lett a mindenkori legidősebb olimpiai bajnok, a korlistán honfitársát, a vízilabdázó Tarics Sándort megelőzve. A világ legidősebb olimpiai bajnok pólósa, aki az 1936-os berlini olimpián nyert aranyérmet, és haláláig a legidősebb élő olimpiai bajnok volt a világon, 102 éves korában, 2016. május 21-én hunyt el.

Coste halálával Nyikita Szimonjan lett a legidősebb élő olimpiai aranyérmes

– írta a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A korábbi labdarúgó, aki október 12-én töltötte be a 99. életévét, a Szovjetunió válogatottjának tagjaként lett ötkarikás bajnok az 1956-os melbourne-i játékokon. 1958-ban, az Anglia elleni 2–2-es döntetlen során ő szerezte a Szovjetunió első gólját a világbajnokságok történetében.